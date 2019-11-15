Домашний матч президента Александра Лукашенко

"В воскресенье в Белоруссии пройдут досрочные парламентские выборы. Результаты уже известны. Уже сейчас зафиксированы многочисленные случаи фальсификации", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung.

"Встреча назначена в кафе недалеко от площади Победы в столице Белоруссии Минске, - повествует журналист Пауль Флюкигер. - Штаб-квартира партии прослушивается, говорит Юрий Губаревич, глава проевропейской оппозиционной партии "За свободу". (...) По его словам, на избирательном участке ?571 вечером во вторник он насчитал 11 избирательных бюллетеней в урнах. В вывешенном на следующее утро протоколе были указаны 107 избирателей. Губаревич вызвал полицию и хотел подать заявление о фальсификации голосования. (...) То же самое повторилось и в среду на избирательном участке ?565. Там также число указанных избирательных бюллетеней оказалось в десять раз выше реального. Полиция отказалась принимать заявление, пригрозив Губаревичу ответными мерами".

Оппозиционер зафиксировал все на камеру мобильного телефона. "Победа все равно на стороне Лукашенко, - говорит он. - Количество голосов увеличивают в десять раз. Выборы действительны, если на голосование приходит более 50% граждан".

Основной день голосования - воскресенье, однако проголосовать можно досрочно в течение предшествующей ему недели. "По мнению ОБСЕ и оппозиции, досрочное голосование поощряет фальсификацию результатов выборов. "В ночь на субботу подкладываются целые кипы уже заполненных бюллетеней, - говорит Губаревич. - Результаты уже известны. Победят кандидаты Лукашенко".

По информации газеты "Беларусь сегодня", на 110 мест в парламенте претендуют 516 кандидатов. При этом 13 кандидатов были отстранены от участия в последнюю минуту, 33 отказались добровольно. Одной из жертв исключения стала либеральная Объединенная гражданская партия. "При Лукашенко у парламента все равно нет власти", - говорит оппозиционер Анатолий Лебедько, некогда руководивший партией.

"На парламентских выборах 2016 года Лукашенко впервые допустил в верхнюю палату парламента, состоящую из тщательно отобранных депутатов, двух представителей оппозиции. По мнению Лебедько, в 2019 году снова будут допущены пара "независимых" депутатов, которые, однако, скорее будут молчать".

"По оценке наблюдателей, в 2019 году необходимость в фальсификации на выборах будет несколько выше обычного, ведь правительство Лукашенко давно не поддерживало такое малое количество граждан. Это связано с тем, что после того, как прежний союзник Россия практически полностью отменила экономические субсидии, автократ больше не смог раздавать предвыборные обещания", - пишет издание.

"Отношения между Лукашенко и Путиным напряженные. Тем больше чествовали в Минске визит Лукашенко в Вену в начале недели, - отмечает Die Tageszeitung в заключение. - План Лукашенко ясен: он хочет снова настроить Брюссель против Москвы и получить подарки от обоих. Евросоюз, кажется, готов попасться в эту ловушку. "Давление Запада, направленное на то, чтобы выборы были свободными и честными, больше не ощущается", - говорит, сознавая свое бессилие, Лебедько".