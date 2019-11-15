Новый рецепт для поиска инопланетян

"Американские ученые хотят найти ответ на главный из всех вопросов: есть ли жизнь на других планетах? Для этого они определили условия, необходимые для внеземной жизни. По мнению ученых, недостаточно обнаружить на планете лишь воду", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"В настоящий момент известно более 4,1 тыс. экзопланет. Большинство из них абсолютно очевидно не пригодны для жизни. Они вращаются вокруг своей звезды или на слишком маленьком, или же на слишком большом расстоянии, так что на них слишком жарко или слишком холодно для существования воды. Это является неотъемлемым условием и существования тех форм жизни, которые может представить себе человеческий мозг", - отмечает автор статьи Норберт Лоссау.

Однако, по мнению ученых из Северо-Западного университета, Колорадского университета в Боулдере, Виртуальной лаборатории планет NASA, а также Массачусетского технологического института, существует много других параметров, имеющих значение при поиске ответа на вопрос о том, пригодна ли планета для жизни.

"Исследователи учли не только излучение соответствующей звезды, но и применили к определенным планетам трехмерные климатические модели, а также приняли во внимание химические процессы в их атмосфере".

Важным выводом исследования, опубликованного в научном журнале Astrophysical Journal, стало то, что "нахождения экзопланеты внутри так называемой обитаемой зоны, где возможно наличие воды, вовсе недостаточно. При определенных условиях излучение звезды может приводить к тому, что изначально имеющаяся вода испаряется с экзопланеты в космическое пространство".

"Новым стал также вывод о том, что многие планеты в обитаемой зоне имеют недостаточную толщину озонового слоя. В результате на поверхность экзопланеты может попадать слишком большое количество излучения центрального созвездия. При таком облучении жизнь в человеческом понимании невозможна", - говорится в статье.

"Как показали расчеты ученых, климатические условия на экзопланете наиболее благоприятны, когда она вращается вокруг так называемого красного карлика. Интенсивность излучения этих звезд относительно невелика, что повышает вероятность наличия на экзопланете воды. Впрочем, красными карликами являются в нашем Млечном пути 70% всех звезд", - отмечает издание.

"Там так много звезд и планет и, соответственно, бесчисленное множество кандидатов на обитаемые экзопланеты, что наше исследование может помочь ограничить количество объектов, наблюдение за которыми имеет смысл", - пояснил соавтор исследования профессор Даниэль Хортон.

Ученые возлагают надежды на космический телескоп Джеймса Уэбба, который планируется запустить в космос в 2021 голу. "Среди прочего, телескоп сможет измерять содержание воды и концентрацию озона в атмосфере экзопланет. Благодаря измерению количества других газов, можно будет выявить свидетельства существования форм жизни", - передает Die Welt.