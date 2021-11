15 ноября 2021 г. Ровена Мейсон | The Guardian Великобритания должна быть готова к войне с Россией, предупреждает глава вооруженных сил Соединенного Королевства "Уходящий в отставку глава вооруженных сил Великобритании заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к войне с Россией после напряженности последнего времени в Восточной Европе, но он не верит, что Владимир Путин действительно хочет "горячей войны" с Западом", - передает The Guardian. "Генерал сэр Ник Картер заявил, что Россия теперь представляет собой большую угрозу для Восточной Европы, чем это было, когда он приступил к исполнению своей роли восемь лет назад (...). По его словам, он "отчетливо надеется", что войны с Россией не будет, и он не верит, что страна хочет физической войны, но НАТО должно быть к этому готово, - сообщается в статье. - Он говорил на фоне напряженности на границе между Польшей и союзницей России Белоруссией из-за беженцев, застрявших в лагерях, а также на фоне признаков того, что российские войска могут сосредотачиваться вдоль границы с Украиной". "Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании, в эти выходные призвала Путина вмешаться в "позорный искусственно созданный мигрантский кризис", разворачивающийся на границе. Западные страны обвиняют Белоруссию в привлечении к границе людей, желающих приехать в ЕС, в то время как Польша отклоняет их попытки въехать", - напоминает газета. (...) "Россия, вероятно, рассматривает глобальный стратегический контекст как непрерывную борьбу, в которой, я думаю, они будут применять все инструменты национальной мощи для достижения своих целей. Но при этом [русские] не хотят развязывать "горячую войну", - заявил в воскресенье Ник Картер обозревателю Тревору Филлипсу на Sky News. (...) "Позже он сказал BBC One в шоу Эндрю Марра, что Россия придерживается "гибридного сценария, при котором дезинформация связывается с дестабилизацией, а идея подталкивания мигрантов к границам Европейского Союза - классический пример такого рода вещей", - говорится в статье. Он сказал, что, скорее всего, ситуация на границе Белоруссии и Украины является "классическим отвлечением внимания" со стороны российского правительства, которое продолжалось "годами, годами и годами". На вопрос, может ли это превратиться в настоящую войну, Картер ответил: "Не знаю. Думаю, мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает, и, что очень важно, мы должны убедиться, что в альянсе НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции". (...) Источник: The Guardian