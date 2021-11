15 ноября 2021 г. Рори Сатран | The Wall Street Journal Закат AirPods? Почему крутая молодежь выбирает проводные наушники? "В наши дни все носят AirPods... не так ли? С тех пор, как Apple выпустила беспроводные Bluetooth-наушники в 2016 году, они стали неотъемлемой частью повседневной жизни. (...)", - пишет The Wall Street Journal. (...) "Короче говоря, AirPods стали слишком популярными, чтобы быть крутыми. И, возможно, неизбежно те, кто задает тенденции и настроен альтернативно, возрождают некую древнюю технологию: проводные наушники. Модные молодые знаменитости, в том числе Белла Хадид, Лили-Роуз Депп и Зои Кравиц, попали в объективы фотокамер, когда расхаживали по городу в наушниках с откровенно торчащими проводами. Появился Instagram-аккаунт под названием @wireditgirls, документирующий эти провода везде, где возможно. А тиктокеры записывают видео, где предлагаются как практические причины, так и более философские оправдания для повторного появления проводов", - говорится в статье. "На практическом уровне решающее значение имеет цена. В то время как цена на AirPods варьируется от 129 долларов за самую базовую модель 2-го поколения до 179 долларов за новую версию 3-го поколения и 549 долларов за AirPods Max, проводные наушники Apple стоят всего 19 долларов, а наушники других брендов могут стоить еще меньше. Плохо организованным людям проще следить за проводными наушниками, и их не нужно заряжать. Кроме того, у некоторых людей есть расплывчатые псевдонаучные возражения против "излучения", которое они связывают с беспроводными наушниками. (...) (Хотя Bluetooth-наушники действительно дают неионизирующее излучение, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в настоящее время считает его безвредным для людей)", - отмечается в статье. "Провода также вносят вклад в формирование впечатления "не садись со мной рядом", которое некоторым кажется привлекательным. В то время как AirPods тонко вписываются в ваш внешний вид, делая вас, по крайней мере, доступными для внешнего мира, проводные наушники отгораживают вас от других. Наталья Кристина, директор по стратегии и бренду Digital Fairy, указывает, что это способствует их привлекательности. "Они создают впечатление "не беспокойте меня", - поясняет она. (...). (...) "Шелби Халл, координатор по маркетингу в Rostrum Records из Лос-Анджелеса и женщина, ответственная за аккаунт @wireditgirls в Instagram, описывает это как "огромную романтизацию и возрождение эпохи Tumblr, когда люди смотрят на музыку как на эстетический опыт в целом, а не просто как на практическое потребление". "Технологии low-fi считаются скорее эстетическим опытом, и они вносят свой вклад в этот фактор крутизны", - говорит она. "Помимо этого налета ностальгии проводные наушники могут восприниматься как позволяющий придерживаться невмешательства антидот оптимизированной, эксцентричной корпоративной культуре. 25-летняя Кортни Парк, менеджер по социальным сетям из округа Ориндж, штат Калифорния, сказала, что они являются "полярной противоположностью" "эстетики финансового бро ". "Многие люди высмеивают весь этот образ технологического и финансового бро, где на человеке всегда есть жилет Patagonia и AirPods", - говорит она. (...) Человек в жилете Patagonia, который автоматически обновляется, приобретая последнюю версию iPhone, последнюю операционную систему и, да, новейшие AirPods с "пространственным звуком" - возможно, слишком конформистский, чтобы восприниматься действительно крутым". (...) "Конечно, некоторые люди так никогда и не перешли на AirPods, а другие использовали проводные наушники по случаю, например, временно потеряв один из AirPod (случается даже с лучшими из нас). Когда Лиана Сатенштейн, модный обозреватель Vogue.com, впервые похвалила Беллу Хадид в 2019 году за ее "странно люксовое " использование проводных наушников, мир был не совсем готов принять это как тенденцию. Тогда в вирусной ветке Twitter люди осудили идею, что провода могут входить или выходить из моды, - говорится в публикации. - Но (...) наушники постоянно пересекались с высокой модой в последние десятилетия: Chanel, Dolce & Gabbana, Marine Serre и Maison Margiela - все они отправляли их на подиум в разных ипостасях. В качестве доказательства эстетизации проводов в сентябре этого года поп-звезда Дуа Липа опубликовала в Instagram фотографию себя в чокере, сделанном из проводных наушников. В качестве материалов, из которых изготовлен чокер, разработанный дизайнером украшений и художницей Корриной Гутос (а ныне распроданный), на веб-сайте ее бренда перечислены "устаревшие наушники, фианит, алюминий". Может, в конце концов, не такие уж они и устаревшие...". Источник: The Wall Street Journal