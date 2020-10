15 октября 2020 г. Карим Фахим, Изабелль Хуршудян и Закария Закария | The Washington Post Гибель сирийских наемников показывает, как Турция и Россия могут увязнуть в нагорно-карабахском конфликте "В начале этого месяца семьи собрались вокруг грузовика-рефрижератора на сирийско-турецком пограничном посту, ожидая, пока водители выдадут им ужасный груз: тела 52 сирийских мужчин, погибших в войне в 600 милях отсюда. По словам родственников, погибшие были наемниками, завербованными поддерживаемыми Турцией ополченцами в Сирии для борьбы на стороне Азербайджана против Армении. Их использовали в качестве штурмовых отрядов, чтобы отбить клочки территории в оспариваемом анклаве Нагорный Карабах", - пишет The Washington Post. "Они отправились нарушать границы", - заметил двоюродный брат Махмуда Наджара, 38-летнего сирийского боевика. В телефонном разговоре он сказал, что тело Наджара в грузовике-рефрижераторе было помечено номером 12. "Гибель сирийских боевиков вызвала тревогу по поводу того, как этот многолетний конфликт может теперь быстро обостриться, привлекая внешние силы, такие как Турция и ее соперница Россия, и потенциально дестабилизируя соседей, таких как Иран и Грузия. Турция отрицает отправку сирийских боевиков на помощь Азербайджану, своему давнему союзнику. Но родственники двух боевиков - Наджара и его племянника - заявили в интервью, что поддерживаемые Турцией ополчения обещали ежемесячную зарплату и что боевики прилетели в Азербайджан из южной части Турции", - говорится в публикации. "В последние месяцы Турция с новым рвением пытается распространять свою военную мощь на большую часть своих соседей. Активная поддержка Турцией военных усилий Азербайджана - и предоставление военной помощи, включая вооруженные беспилотные летательные аппараты - придало смелости Азербайджану, ставя Турцию в центр конфликта и давая Анкаре возможность, как она надеется, влиять на любое мирное урегулирование". "Число погибших среди гражданского населения увеличилось, поскольку города и поселки в Нагорном Карабахе и его окрестностях, анклаве этнических армян на территории Азербайджана, все чаще подвергаются обстрелам оружием, приобретенным у различных поставщиков, включая Турцию, Россию и Израиль", - отмечается в статье. (...) "Привлечение сирийских наемников является повторением модели Ливии, где Турция и Россия сражаются на противоположных сторонах гражданской войны. Большинство сирийских боевиков в Ливии были наняты Турцией, которая спонсирует ополченцев внутри Сирии, выступающих против правительства президента Сирии Башара Асада. Поддерживаемая Кремлем военная компания, действующая в Ливии, со своей стороны, привлекла сирийских боевиков, союзничающих с Асадом", - пишет издание. "Турецкие чиновники представляли обширную иностранную вовлеченность своей страны - в северном Ираке, Сирии, Ливии и Азербайджане - как часть ревностного отстаивания Турцией своих интересов в сфере безопасности и энергетики. Критики Эрдогана, однако, говорят, что есть также попытка отвлечь внимание от внутренних уязвимостей его правительства, включая резкий спад экономики, и укрепить внутреннюю поддержку среди его националистических союзников", - указывает газета. "Россия ходила по тонкой дипломатической линии между Азербайджаном и Арменией, годами продавая оружие и тем, и другим. Армения (...) также может выиграть от защиты России в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, военного союза шести бывших советских государств под руководством России, в который не входит Азербайджан. Правительство президента Владимира Путина подавало смешанные сигналы о том, будет ли оно вмешиваться, заявив, что Россия выполнит свои договорные обязательства по защите самой Армении, но что ее обязательства не распространяются на боевые действия на территории Нагорного Карабаха. До сих пор самые решительные слова Москвы заключались в осуждении использования Азербайджаном сирийских наемников. На прошлой неделе глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил, что этот регион может стать плацдармом для проникновения исламистских боевиков в Россию". (...) "Сирийские наемники, набранные из различных поддерживаемых Турцией ополченцев, предоставили подробные отчеты с линии фронта, которые рисуют картину жестокой битвы. Двоюродный брат Махмуда Наджара сообщил, что он и его семья получали последние новости о боевых действиях от сирийцев, путешествующих с ротой Наджара, у которых были телефоны с международной связью. Двоюродный брат говорил на условиях анонимности, чтобы не рассердить вербовщиков наемников в Сирии", - сообщается в статье. "Наджар, который когда-то работал на текстильной фабрике в Алеппо, затем работал охранником в местном суде в Мареа на севере Сирии. Отец двоих детей, пытающийся свести концы с концами, заметил, что другие молодые сирийские мужчины, завербованные Турцией для сражений в Ливии, вернулись домой с деньгами. Когда 18-летний племянник Наджара предложил возможность воевать в Азербайджане за 2 тыс. долларов в месяц, он ухватился за этот шанс, сообщил его двоюродный брат. "Единственной причиной были деньги, - пояснил брат. - Кто захочет ехать в Азербайджан? Кто вообще знает, где находится Азербайджан?" "Наджар, его племянник и десятки их товарищей казались неподготовленными к тому, что должно было произойти. По словам двоюродного брата, они вылетели из южной части Турции. В первый день пребывания в Азербайджане им выдали камуфляжную форму светло-зеленого оттенка. На следующий день их отправили на фронт. "Район был сильно укреплен армянами", - рассказал двоюродный брат. Сирийские наемники были, в основном, одни в незнакомом месте, в окружении языков, истории и претензий, которых они не понимали. Их сопровождали три азербайджанских гида. Они провели девять часов, поднимаясь в гору. Наджара послали расчистить здание, но он был убит пулей снайпера, которая снесла ему макушку, рассказал двоюродный брат, предоставив The Washington Post фотографию тела Наджара при условии, что она не будет опубликована. В тот же день был убит племянник Наджара. Их тела пролежали всю ночь там, где они упали, потому что было слишком опасно забирать их", - заключает издание. Источник: The Washington Post