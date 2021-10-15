Что означает "ретроградный Меркурий"?

"Когда планета общения и путешествий ретроградна, остерегайтесь забастовок, ошибок, споров и других препятствий", - пишет журналистка Одри Рено в Slate.fr.

"Когда Меркурий ретроградный, у меня всегда создается впечатление, что Земля перестанет вращаться", - говорит 26-летняя Сара, которая изучает астрологию три года. (...) "Как и многие другие, молодая женщина опасается последствий этого астрологического феномена, предвещающего хаос. Полный ужасов период может начаться, когда Меркурий отклонится от своей оси, хотя в действительности планета не сдвинется ни на дюйм, как объяснили Клер и Одри, создатели Instagram-аккаунта AstroBistrot: "На самом деле речь идет об оптическом эффекте с геоцентрической точки зрения, который создает впечатление, что планета меняет свою траекторию и возвращается назад, но с астрономической точки зрения все не так. Это такая же иллюзия, как когда поезд останавливается на одном пути, чтобы пропустить другой поезд. Если мы находимся в одном из неподвижных вагонов и смотрим на вагон, проезжающий по другому пути, у нас создается впечатление, что мы движемся назад, а другой вагон остановился. Но даже если планета, строго говоря, не отступает, тем не менее, кажется, что ее энергия убывает и выражается не в полной мере".

(...) "Это явление давно изучается астрологами, начиная с античности, оно сопровождается различными наблюдениями за проявлениями человеческого поведения в эти периоды, - отмечают в Astro Bistrot. - Меркурий - это планета общения и путешествий, следовательно, стоит ожидать помех в следующих областях: задержки транспорта, забастовки, недоразумения, компьютерные ошибки... ". В качестве примеров можно привести межпрофеессиональную забастовку 5 октября, крушение самолета в России 10 октября или, конечно, выход из строя компьютерных сетей Facebook и Instagram 4 октября", - указывает автор статьи.

"Кстати, за спиной Меркурия команды Марка Цукерберга умело исправили ту ошибку, которая парализовала несколько социальных сетей более чем на 6 часов. "Ретроградное движение Меркурия часто входит в резонанс с Меркурием в натальной карте, и в начале октября Меркурий находился в оппозиции к Меркурию в натальной карте Марка Цукерберга, - отмечают Клер и Одри. - Но действительно важное значение имеет на столько знак, через который он проходит - в данный момент это Весы, - а Аспекты, которые Меркурий в это же время образует в небе с другими планетами. Так, в настоящее время Меркурий находится в соединении с Марсом, богом войны, поэтому он более опасный, непредсказуемый, ввиду того, что обе планеты имеют тенденцию к скорости".

(...) "Достаточно беглого обзора в Twitter хэштегов #Mercureretrograde или #MercuryRetrograde, чтобы убедиться в этом: компьютерные неприятности, бессонница, депрессия, разрывы романтических отношений, заваленные экзамены, автомобильные аварии... Во всем виноват Меркурий", - говорится в публикации.

(...) По мнению Роми Совейр, социолога, специалиста в области науки, верований и знаний, преподавателя-исследователя в университете Клермон-Овернь и в лаборатории социальной и когнитивный психологии CNRSLapsco, в этом нет ничего удивительного: "Пессимистические прогнозы всегда вызывают сильное подражание и высокую степень приверженности. От Нострадамуса до конца света, напророченного племенем майя на 21 декабря 2012 года, катастрофизм повторяется в астрологических предсказаниях. Периоды ретроградного Меркурия, хотя и в меньшей степени, являются частью этой традиции: они вызывают определенную форму страха и тревожности у тех, кто в это верит".

"Социолог полагает, что приверженность астрологии может, в частности, стать способом справиться с неопределенностью повседневной жизни и тревогами, вызванными неизвестным будущим: "Организуя свою жизнь в соответствии с движением планет, вы испытываете ощущение контроля. Когда вы отмечаете в своем календаре, что Меркурий ретрограден в такое-то время, вы можете подготовиться. Пользуясь таким приемом, вы видите его приближение, словно небесные светила дают вам инструкцию для понимания того, что происходит в вашей жизни".

(...) "Однако будьте осторожны с механизмами приверженности, в частности с предвзятостью подтверждения, - предупреждает Роми Совейр. - В психологии предвзятость подтверждения возникает, когда мы исходим из теории или, в данном случае, предсказания, и когда мы ищем факты или элементы, подтверждающие эту гипотезу. Наше восприятие того, что происходит вокруг нас, несколько искажено, поскольку наши рамки интерпретации обусловлены тем пророчеством, о котором мы думаем".

"Социолог считает, что это вопрос веры: "Каждый верит в то, что он хочет, и в астрологии есть разные степени приверженности. Начиная от группы тех, кто сверяется с гороскопом по утрам в весьма развлекательной форме, до людей, которые силой обстоятельств становятся астрологами, строят свою космограмму и ежедневно внимательно наблюдают за движениями планет".

"Для тех, кто в это верит, существуют меры предосторожности, которые нужно предпринять, чтобы максимально использовать этот период, - пишет Slate.fr. - Клер и Одри из Astro Bistrot советуют, например, сделать паузу и подышать перед выступлением, возобновлять обязательства, а не брать на себя новые, перечитать контракт перед его подписанием, подумать о понижении в должности как о периоде пересмотра, а не как о шаге назад, продать в сети то, от чего хочется избавиться, и регулярно думать о сохранении проделанной работы на компьютере. "В это время наблюдается тенденция к размышлениям, углублению определенных вопросов. Лучше постараться отложить некоторые важные решения, если можно, вооружившись терпением, - рекомендуют они. - И, прежде всего, следует принизить значение этого периода и не поддаваться панике. Все же он воспроизводится трижды в год, так что это мелкий и довольно обыденный факт".