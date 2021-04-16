Люди, переболевшие Covid, не полностью защищены от повторного заражения, предупреждают ученые

"Молодые люди, которые ранее были инфицированы коронавирусом, не полностью защищены от повторного заражения, говорится в новом исследовании. Исследователи из Медицинской школы Икана медицинского центра Маунт-Синай проанализировали данные о более чем 3 тыс. здоровых членах морской пехоты США в возрасте от 18 до 20 лет. Они обнаружили, что около 10% участников исследования, которые ранее были инфицированы Covid-19, заразились повторно", - сообщает Daily Mail.

"Авторы исследования предупредили, что, несмотря на предыдущую инфекцию и наличие антител, вакцинация по-прежнему необходима для усиления иммунного ответа, предотвращения повторного заражения и снижения риска передачи", - говорится в статье. (...)

"Согласно обсервационному исследованию, проводившемуся в период с мая по ноябрь 2020 года, 19 из 189 морских пехотинцев, инфицированных Covid, снова заразились вирусом. Эти данные сравнивалось с показателем новых инфекций у 50% (1079 из 2247) участников, которые ранее не были инфицированы этим вирусом", - сообщается в статье.

"Несмотря на то, что исследование проводилось среди молодых, здоровых и преимущественно мужчин, исследователи считают, что с риском повторного заражения сталкиваются многие молодые люди. Однако точные показатели повторного заражения не распространяются на другие условия из-за переполненного проживания на военной базе, - подчеркивается в статье. - Команда ученых заявила, что тесный личный контакт, необходимый для базовой подготовки, вероятно, способствовал более высокому общему уровню заражения, чем где-либо еще".

"Например, исследование 4 млн человек в Дании показало, что риск заражения в 5 раз выше у людей, которые раньше не болели этим заболеванием. Но исследователи обнаружили, что только 0,65% из тех, кто заразился Covid-19 во время первой волны в Дании, снова имели положительный тест во время второй волны, по сравнению с 3,3% людей, у которых был положительный результат после первоначального отрицательного результата", - сообщается в публикации.

"Кроме того, еще не опубликованное исследование с участием британских медицинских работников показало, что у тех, кто ранее не был инфицирован, риск заражения в пять раз выше, чем у людей, перенесших инфекцию в прошлом", - указывает газета.

"По словам профессора Стюарта Силфона, старшего автора исследования, важно помнить, что, несмотря на предшествующее заражение, молодые люди могут снова заражаться вирусом. "Перенесенная инфекция не гарантирует иммунитета, и вакцинация, обеспечивающая дополнительную защиту, по-прежнему необходима для тех, кто был инфицирован Covid-19", - говорит он.

"Участники исследования, тест которых на повторную инфекцию оказался положительным, были изолированы, и исследователи провели дополнительное тестирование. Уровень нейтрализующих антител также замерялся у впоследствии инфицированных участников, которые не были повторно инфицированы в течение периода исследования".

"Из 2346 участников, наблюдаемых достаточно долго для этого анализа, 189 были сероположительными, а 2247 - серонегативными в начале исследования. В обеих группах было 1098 (45%) новых случаев инфицирования во время исследования, а среди серонегативных участников заразились 1079 (48%). Авторы исследования изучали иммунный ответ повторно инфицированных и не инфицированных участников, чтобы понять, почему происходили эти повторные заражения. Они обнаружили, что среди сероположительной группы участники, которые заразились повторно, имели более низкие уровни антител против вируса, чем те, кто не заразился. Когда они сравнили новые инфекции, то обнаружили, что пациенты, у которых вирус наблюдался раньше и которые снова заразились, имели примерно в 10 раз меньше вируса в своей системе, чем те, кто был инфицирован впервые", - пишет издание.

"Это заставляет предположить, что некоторые повторно инфицированные люди все еще могут передавать вирус, но авторы отметили, что это требует дальнейшего изучения", - говорится в публикации.

"В исследовании большинство новых случаев были бессимптомными - 84% (16 из 19 участников) в сероположительной группе и 68% (732 из 1079) в серонегативной группе - или имели легкие симптомы, и ни участников не был госпитализирован. Авторы отметили некоторые ограничения исследования, в том числе то, что в нем, вероятно, недооценивается риск повторного заражения у ранее инфицированных людей. Это потому, что оно не учитывает людей с очень низким уровнем антител после перенесенной инфекции".

"Ученые также не смогли определить, как сероположительные участники заразились в первый раз, и подтвердить первую инфекцию с помощью ПЦР-теста или определить, насколько серьезной она была и какие симптомы у них были. Исследователи признали, что они также могли пропустить обнаруживаемые инфекции, которые возникали между ПЦР-тестами каждые две недели во время исследования, опубликованного в журнале Lancet Respiratory Medicine".

"Хотя антитела, появившиеся после первоначальной инфекции, в значительной степени обладают защитным действием, они не гарантируют эффективной нейтрализации SARS-CoV-2 или иммунитета против последующей инфекции", - говорится в исследовании.

"Отдельное исследование, опубликованное в журнале Lancet в марте, показало, что большинство людей, переболевших Covid-19, защищены от повторного заражения в течение как минимум шести месяцев, но пожилые люди более склонны к повторному заражению, чем молодые", - заключает газета.