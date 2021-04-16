Быстрее забеременеть с помощью кукурузы, лосося и капусты: пять групп продуктов питания, повышающих фертильность

"Будь то фолиевая кислота, витамин D или растительные белки: целый ряд жизненно важных веществ призван помочь женщинам забеременеть. В целом считается, что только организм, в достаточной мере обеспечиваемый питательными веществами, способен найти энергию для беременности. При этом неполноценное питание и большой стресс, наоборот, могут оказать негативное влияние на беременность, поскольку организму приходится концентрироваться на поддержании жизненно важных функций", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau, представляя пять категорий продуктов питания, присутствие которых необходимо в меню женщин, желающих забеременеть.

"Фолиевая кислота, содержащаяся в спарже, арахисе, брокколи, обычной и брюссельской капусте, яйцах или шпинате: фолиевая кислота (витамин В9) способствует кроветворению и обмену веществ, а также процессам роста, которые играют важную роль в оплодотворении яйцеклетки. Гинеколог Петер Дёрффлер ссылается на так называемое "Исследование здоровья медицинских сестер", в котором приняли участие около 18 тыс. женщин: "Более высокий уровень фолиевой кислоты может иметь положительный эффект: фолиевая кислота (...) не только благоприятно влияет на овуляцию и имплантацию эмбриона, но и снижает риск возникновения дефектов нервной трубки плода (например, расщепления позвоночника)", - передает издание.

"Витамин B6, содержащийся в брокколи, фасоли, горохе, картофеле и капусте: по данным исследования Массачусетского университета в Амхерсте, достаточное потребление витамина B6 повышает фертильность женщин на 40%", - говорится в статье.

"Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, орехах, лососе или тунце: Омега-3 жирные кислоты стимулируют кровообращение в репродуктивных органах, способствуют улучшению качества цервикальной слизи и благоприятно влияют на гормональный баланс и овуляцию", - пишет издание.

"Цинк, содержащийся в сырах сортов "Эмменталь" и "Гауда", овсяных хлопьях, пшенице, грецких орехах, чечевице и кукурузе: цинк участвует в выработке организмом репродуктивных гормонов, таких как эстроген, прогестерон и тестостерон, поэтому потребность в нем необходимо покрывать именно женщинам, желающим родить ребенка".

"Витамин В12, содержащийся в сельди, лососе, сыре "Гауда", яйцах и твороге: считается, что витамин В12 повышает готовность организма к зачатию. Дефицит витамина связывают с проблемами фертильности", - пишет Frankfurter Rundschau.