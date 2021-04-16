По мнению Джо Байдена, перед лицом текущих глобальных проблем Россия не может предложить никакого решения"

На фоне того, как напряженность на востоке Украины остается высокой, Вашингтон в четверг ввел новые санкции против Москвы. Сэмюэл Грин, глава института российских исследований в Королевском колледже Лондона, в интервью швейцарской газете Le Temps высказывается о том, что у нового президента США нет стимула взаимодействовать с Владимиром Путиным".

"(...) Единственными людьми, которые знают, планирует ли Россия вторжение на Украину, являются Владимир Путин и его военные советники. Кремль дал понять, что накопил необходимые средства для крупномасштабной интервенции, но не дает никому узнать, каковы его намерения. Для западных лиц, принимающих решения, такая путаница делает невозможным определение стратегии, которой необходимо следовать. Надо ли избегать острой реакции на провокацию? Надо ли наоборот предотвращать войну? Или готовиться к неизбежному конфликту? Однако Кремль не имеет принципиального интереса развязывать открытую войну с Украиной, потому что это повлечет за собой расходы, которые он не желает нести", - считает Сэмюэл Грин.

"(...) Реакция европейцев вращается вокруг так называемого "нормандского" формата между Парижем, Берлином, Киевом и Москвой. Они поддерживают диалог с Россией и полагаются на Минские соглашения, которые должны поддерживать видимость мира на линии соприкосновения. Но я не думаю, что у них есть иллюзии по поводу того, что это может стать сдерживающим фактором. Администрация Байдена, с другой стороны, использует тактику кнута и пряника. Она предлагает встречу между двумя президентами, чтобы показать, что действия России привлекли ее внимание. Но одновременно вводит новые санкции, чтобы сигнализировать о том, что такая личная встреча состоится на условиях Джо Байдена, а не Владимира Путина. Можно сделать вывод, что Вашингтон считает шансы на такую встречу довольно низкими", - указывает эксперт.

"(...) Проблема в том, что никто не думает, что Россия действительно хочет урегулировать конфликт на Украине. Если Москва сядет за стол переговоров, то это произойдет по другой причине, например, ради получения красивых изображений для собственных пропагандистских целей. Соединенные Штаты считают, что Россия хочет заморозить этот конфликт, чтобы сохранить рычаги воздействия на Украину, и что в этом вопросе никакой дипломатический процесс не сможет сдвинуть ее с мертвой точки", - продолжает он.

"(...) Украина является той страной, где Кремль решил проверить администрацию Байдена. В 2014 году он решил провести красную линию на карте Европы, проходящую через Украину, которая с тех пор структурировала его отношения с Западом. Москва хочет, чтобы евроатлантический проект ее не пересекал. То, что ради сохранения этой линии Россия готова переносить санкции или вести войну, показывает, что это не временная характеристика ее внешней политики", - рассуждает собеседник издания.

"(...) Вашингтон и Лондон оказывают риторическую поддержку желанию Украины вступить в НАТО, но они могут сделать это только потому, что Берлин, Париж или Рим этого не делают. Другими словами, поддержка англосаксов здесь не имеет значения. Единственный, кто может убедить Францию или Германию поддержать вступление Украины в НАТО - это сам Владимир Путин. Если он инициирует вторжение, Североатлантическому альянсу будет трудно не согласиться с запуском плана о членстве. До тех пор даже американцы не смогут понять, как присутствие Киева в НАТО повысит безопасность его членов", - поясняет Грин.

"(...) На данный момент отношений между США и Россией на самом деле нет. После окончания холодной войны одним из столпов американской внешней политики было управление отношениями с Москвой. Однако новая администрация пришла к выводу, что перед лицом текущих глобальных проблем Россия не может предложить никакого решения, кроме как по контролю над вооружениями. Она не может помочь восстановить отношения с европейскими союзниками или найти выход из конфликта на Украине. Сирия теперь является проблемой России, и ей придется решать ее самостоятельно. Диалог с Ираном по его ядерной программе теперь проходит не через Москву, а через европейцев. По вопросу изменения климата ключевые контакты находятся в Брюсселе и Пекине", - указывает эксперт.

"(...) И такую реальность создала сама Россия, структурируя свои отношения с Западом посредством войны на Украине или отравления Сергея Скрипаля в Великобритании. Например, она могла бы вносить предложения по изменению климата, но не делает этого", - продолжает он.

"(...) Ввиду отсутствия контактов между Москвой и Вашингтоном, важнейшую роль канала связи играют европейцы. В случае кризиса, необходимо, чтобы хоть кто-то ответил по телефону", - резюмирует Сэмюэл Грин.