16 августа 2019 г. Йэн Рэндолл | Daily Mail Ядерная война между США и Россией может "повергнуть Землю в 10-летнюю ядерную зиму" "Если бы Соединенные Штаты и Россия вступили в полномасштабную атомную войну, последствия привели бы Землю к 10-летней ядерной зиме", - пишет Daily Mail. "Пожары, вызванные ядерными взрывами, вероятно, спровоцируют выброс в атмосферу примерно 147 млн тонн сажи. Ветра в стратосфере приведут к тому, что в течение нескольких недель эти сажевые частицы окружат весь земной шар, повергнув Землю в длительную ядерную зиму. Перекрывая собой солнечный свет, облака сажи могут привести к падению средней внешней температуры почти на 16,2 F (9 C). Эксперты прогнозируют, что потребуется около семи лет для того, чтобы завеса из сажи начала заметно очищаться - и еще три года для того, чтобы уровень света достиг нормального уровня. Последствия ядерной войны для атмосферы также будут включать резкое падение количества осадков и значительному повышение изменчивости цикла теплого океанского течения Эль-Ниньо", - говорится в статье. "Джошуа Куп, специалист в области наук об атмосфере из Университета Рутгерса в Нью-Джерси, и его коллеги создали модель реакции климата на полномасштабную ядерную войну, используя передовую систему Whole Atmosphere Community Climate Model, version 4, - передает Daily Mail. - Они сравнили свои результаты с результатами другой и единственной всеобъемлющей климатической модели сценария атомной войны, которая была создана в 2007 году Годдардским институтом космических исследований при НАСА. Однако новая исследовательская модель работает с более высоким разрешением и учитывает воздействие на атмосферу вплоть до 87 миль (140 км) над поверхностью Земли , что на 37 миль (60 км) больше, чем в модели НАСА. (...)" "Модели единодушно дают понять, что за крупномасштабной ядерной войной между Соединенными Штатами и Россией последует ядерная зима", - пишут исследователи в своей статье. (...) Доктор Куп и его коллеги обнаружили, что их новая модель, с ее более сложным отображением движения твердых частиц в воздухе, дает понять, что облако сажи исчезнет быстрее, чем предполагает более старая модель НАСА, однако степень реакции климата останется прежней". "В то же время модель с более высоким разрешением предсказывает как большее падение температуры, так и сокращение глобальных осадков в первые несколько лет после ядерных атак, - подчеркивает Daily Mail. - Кроме того, северный полярный вихрь - быстро движущийся поток воздуха, который циркулирует вокруг Cеверного полюса - усилится в первый год после войны, создавая температуры выше нормальных, но ниже нуля,как в Арктике, так и в северной Евразии". "Полномасштабная ядерная атака была бы самоубийством для страны, которая решится на проведение такой атаки, заключили исследователи. "Применение ядерного оружия Соединенными Штатами и Россией таким образом будет иметь катастрофические последствия для всего мира", - говорят они. Доктор Куп и его коллеги добавляют, что крайне важно, чтобы лица, принимающие политические решения, имели полное представление о климатических последствиях ядерной войны, чтобы их решения были информированными. "В конечном счете, необходимо сокращение ядерных арсеналов и возможное разоружение всех ядерных сторон", - указывают ученые. Полные результаты исследования, сообщается в статье, публикует издание Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Источник: Daily Mail