16 августа 2021 г. Марк Гозлан | Le Monde Чем вы рискуете в неврологическом плане во время секса "Вопреки широко распространенному представлению о том, что секс непременно является синонимом удовольствия и экстаза, некоторые клинические случаи свидетельствуют о существовании неврологических осложнений, связанных с коитусом или оргазмом. Хотя это, к счастью, бывает довольно редко, тем не менее представляется, что многие случаи остаются незамеченными, поскольку они не соотносятся с сексуальной активностью и поэтому не описаны в научно-медицинской литературе", - пишет медицинский журналист Марк Гозлан в Le Monde. "Врачи и исследователи из государственной больницы Тенон (Париж) провели систематический обзор литературы о различных неврологических осложнениях, связанных с сексуальной активностью, исключив статьи о простых головных болях, которые ассоциируются с совокуплением и известны под термином "головная боль при половом акте", - говорится в статье. "Их исследование, опубликованное в журнале Progrès en Urologie в июне 2021 года, включало 46 клинических или эпидемиологических исследований на основании 1424 статей, посвященных исходной теме исследования", - указывает журналист. "Следует понимать, что сексуальная активность, как и любая физическая активность, вызывает учащение пульса, частоты дыхания, артериального давления, мышечного тонуса. В первой фазе возбуждения преобладает активация парасимпатической нервной системы. Во время фаз плато и оргазма часть симпатической системы возрастает, а часть парасимпатической системы уменьшается. Во время оргазма частота сердечных сокращений может достигать 110-180 ударов в минуту, а частота дыхания - 40 циклов в минуту", - пишет Le Monde. (...) "Эти физиологические механизмы увеличивают внутричерепное давление, а также артериальное давление внутри самих внутричерепных сосудов. Тогда стенки внутричерепных сосудов подвергаются сильному воздействию, которое иногда может привести к разрывам на хрупких участках", - поясняет Гозлан. (...) "Хорошо известным осложнением некоторых сексуальных забав является субарахноидальное кровоизлияние, более известное как геморрагический инсульт." (...) "Считается, что причиной разрыва аневризмы является одновременное повышение артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхания и внутричерепного давления, связанное с повышением мышечного тонуса. Это возникает вследствие увеличения симпатической нервной активности и снижения парасимпатической активности. Все это приводит к увеличению давления на стенку артерии, что влечет за собой ее хрупкость и способно привести к разрыву", - резюмируют Матье Граслан, Жерар Амаренко, Клер Хентцен и их коллеги из группы клинических исследований в области нейроурологии больницы Тенон (Париж). По словам этих специалистов, "несколько из описанных случаев произошли со взрослыми людьми в возрасте до 50 лет без анамнеза". "В 2012 году итальянские судмедэксперты сообщили в журнале American Journal of Forensic Medicine о смертельном случае субарахноидального кровоизлияния у 45-летней женщины. Ее партнер сообщил полиции, что у женщины было два оргазма, и после второго оргазма у нее внезапно возникли серьезные затруднения с дыханием, скованность в теле. Через несколько минут она умерла. Было назначено судебно-медицинское вскрытие, которое показало, что женщина скончалась от массивного субарахноидального кровоизлияния из-за разрыва аневризмы основной артерии", - говорится в статье. "В 2019 году британские врачи сообщили в журнале BMJ Case Reports о случае с 44-летней женщиной, поступившей в отделение неотложной помощи после временной потери сознания через 2-3 минуты после куннилингуса, выполненного ее партнером. Сканирование мозга показало, что у этой пациентки легкая головная боль развилась в субарахноидальное кровоизлияние, связанное с аневризмой передней соединительной артерии, сосуда, соединяющего две передние мозговые артерии. После лечения этой внутричерепной аневризмы пациентка была выписана из больницы через две недели без осложнений", - указывает Гозлан. (...) "В сербском исследовании 2012 года, описанном в журнале Clinical Neurology and Neurosurgery, сообщалось о возникновении ишемического инсульта (из-за отсутствия оксигенации) после приема Виагры (силденафила) и Сиалиса (тадалафила) у 45-летнего мужчины, заядлого курильщика (почти 40 сигарет в день)", - говорится далее. "После секса с использованием Виагры этот женатый мужчина пожаловался на сильную головную боль и помутнение в глазах. Магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ) подтвердила подострый инфаркт левой затылочной доли у этого пациента, который вызвал выпадение правого поля зрения (гомонимная правая боковая гемианопсия). Два с половиной года спустя, через два часа после секса с использованием Сиалиса, этот мужчина больше не мог произнести ни слова. Подобное языковое расстройство сопровождалось параличом левой части тела. На МРТ был выявлен новый инфаркт головного мозга в правой лобно-височной области", - продолжает журналист. (...) "В 2014 году в журнале American Journal of Cardiology был зарегистрирован случай ишемического инсульта во время полового акта у двух молодых американок в возрасте 24 и 29 лет, принимавших оральные контрацептивы", - говорится далее. (...) "Аналогичным образом, ишемический инсульт был описан у 37-летней женщины, которая внезапно потеряла сознание во время полового акта. Немецкие неврологи сообщили об этом случае в 2020 году в журнале Journal of Clinical Neuroscience. У этой пациентки был тромбоз основной артерии, другими словами, закупорка артериального ствола, образованная слиянием двух позвоночных артерий, которые проходят вдоль шеи и достигают головы. Это осложнение привело к синдрому запертого человека, при котором пациентка могла общаться с окружающими только с помощью вертикальных движений глаз или моргания век", - отмечает Гозлан. (...) "Пусковым механизмом сильной острой головной боли, связанной с сексуальной активностью, иногда является синдром обратимого церебрального сужения сосудов (RCVS). Он характеризуется острой головной болью и преходящим сужением диаметра мозговых артерий. Головная боль описывается как повторяющаяся головная боль типа "громовой удар", - говорится в публикации. (...) "Другие неврологические осложнения полового акта были описаны в международной медицинской литературе в более анекдотичной манере", - отмечает автор публикации. (...) "В 2006 году турецкие неврологи сообщили в журнале Epilepsia о шести женщинах в возрасте от 27 до 40 лет, страдающих эпилепсией. Эти пациентки, страдавшие другой формой эпилепсии, испытали припадки, вызванные оргазмом, такое явление очень редко описывается в медицинской литературе", - указывает Le Monde. "Также описана потеря памяти, вызванная половым актом или оргазмом. Такая временная глобальная амнезия проявлялась в неспособности получать новую информацию как минимум в течение суток. Патофизиологический механизм этой внезапной и временной старческой памяти неизвестен, хотя предполагается, что существует временный дефект кровоснабжения структур, участвующих в памяти, в средней височной доле", - комментирует автор публикации. "В американском исследовании 2019 года, изложенном в журнале Journal of Surgical Case Reports, сообщалось о случае с 31-летней женщиной, у которой произошел неполный паралич четырех конечностей в контексте экстремальной сексуальной позиции. Ее голова покоилась на земле, в то время как ее туловище и нижняя часть тела поддерживались в воздухе ее партнером. Молодая женщина, чья шея находилась в положении принудительного чрезмерного сгибания, почувствовала хруст, затем резкую боль и мышечную слабость. На компьютерной томографии шейного отдела позвоночника был выявлен перелом-вывих позвонков головного мозга (С5-С6) со сдавлением спинного мозга. Больную прооперировали. Последствия операции были удовлетворительными. Через шесть месяцев у молодой женщины не было неврологических осложнений", - повествует Марк Гозлан. (...) "В конце рассматриваемого обзора международной медицинской литературы, в одном из разделов, где перечислялись неврологические осложнения полового акта, выяснилось, что "подобные события все же встречаются редко, поскольку чрезвычайные ситуации, связанные с сексуальной активностью, составляют лишь 0,1% случаев и только 12% из них носят неврологический характер". "Более чем в половине неврологических осложнений сосудистого происхождения у человека были определенные патологии (аневризма, внутрисердечный шунт, открытое овальное отверстие). Авторы исследования считают, что для представителей таких групп риска важно знать о возможном возникновении осложнений такого рода. В любом случае, очевидно, что речь идет не о противопоказаниях к сексуальной физической активности, а о том, чтобы научиться определять признаки возможного серьезного осложнения, заключают они". Источник: Le Monde