16 декабря 2019 г. Пола Фройлих | New York Post В 2019 году в США наблюдалось огромное количество НЛО "Это был урожайный год для неопознанных летающих объектов, когда-то считавшихся выдумкой для эффективной продажи таблоидов. 2019 год был наводнен новостями об НЛО, пришельцах и странных явлениях, включая сообщения (сопровождаемые видео) из достоверных источников", - пишет The New York Post. "В мае Пентагон признал, что расследует появление НЛО вскоре после того, как пилоты ВМФ заявили, что не только видели, но и произвели запись появления НЛО во время учений в 2004 и 2015 годах. В ноябре в другом докладе в издании Popular Mechanics было подтверждено, что после инцидента в 2004 году два "неизвестных человека" забрали записи с данными и стерли данные из памяти жесткого диска ВМФ", - сообщается в статье. "Между тем, примерно в то же время, когда был опубликован доклад в Popular Mechanics, на видео были зафиксированы неопознанные летающие объекты в районе Внешних отмелей Северной Каролины, и армия объявила о сотрудничестве в деле изучения инопланетных технологий с организацией To the Stars Academy of Arts and Sciences, которой руководит фронтмен Blink-182 Том ДеЛонг. "Хотя астрономы говорят, что поиск людьми инопланетян может занять много времени, 2019 год был особенно активным годом для НЛО, посещающих Землю, - пишет The New York Post. - Так, по данным Национального центра сообщений об НЛО, 21 сентября в Галлиполисе, штат Огайо, "муж (бывший сотрудник правоохранительных органов) и жена (ученый), сидя около своего фургона в общественном кемпинге, стали свидетелями того, как к их кемпингу в хаотичной манере с юга начал приближаться яркий свет, замедляясь или останавливаясь несколько раз по мере приближения. По их оценкам, когда он оказался в пределах 50 ярдов от их лагеря, из-за чувства тревоги муж потянулся к своему оружию 45 калибра, но почувствовал, что не может двинуть рукой или поднять огнестрельное оружие. Объект, который, по оценкам свидетелей, имел диаметр около 20 футов, завис примерно на 8 секунд, а затем внезапно ускорил движение и очень быстро исчез на западе". "Между тем, 1 сентября в Таосе, штат Нью-Мексико, "три охотника на лосей предположительно видели двух инопланетных существ, стоящих в вертикальном положении на вершине соседнего холма. На следующий день двое из них вернулись на то же место в поисках доказательств и якобы увидели необычный космический корабль, лежащий на земле", - передает газета. "12 августа в Нью-Джерси на платной автомагистрали Гарден Стейт Парквэй "внимание мужа и жены, ехавших по трассе, привлекли два своеобразных белых источника света, которые, казалось, приближаются к тому месту, где находились они. Внезапно они поняли, что эти источники света прикреплены к очень большому кораблю треугольной формы, который маневрировал над шоссе, а затем завис. Свидетели могли видеть "окна" на верхушке корабля, из которых казалось, исходил свет. Под кораблем продолжалось движение транспорта", - передает газета. (...) Согласно инфографике, созданной SatelliteInternet.com, инопланетяне, по-видимому, предпочитают более холодный климат, поскольку "горячими точками" для НЛО в США стали штаты Вашингтон, Монтана и Вермонт. Аляска и Мэн также являются популярными штатами для встреч с инопланетянами, говорится в статье. "Штаты с наименьшей инопланетной активностью - это Техас, Луизиана, Джорджия, Миссисипи и Алабамаю Хотя в 1969 году бывший президент США Джимми Картер подал официальный отчет в Международное бюро по НЛО, утверждая, что он видел самоосвещенный разноцветный НЛО накануне произнесения речи в Lions Club (крупнейшей мире волонтерской организации) в Лири, штат Джорджия", - утверждается в публикации. Источник: New York Post