16 февраля 2021 г. Тони Барбер | Financial Times Немецкие мосты в Россию раскалывают Европу "Ни одну другую западную страну не связывают отношения с Россией, более отягощенные историей, чем Германию. На июнь выпадает 80-я годовщина нацистского вторжения в Советский Союз, прелюдии к титаническим битвам и зверствам военного времени, которые до сих пор сказываются на самовосприятии Германии и оказывают большое влияние на официальное отношение к России", - пишет обозреватель Financial Times Тони Барбер. "Однако ничто из этого не может служить оправданием для некоторых неоcмотрительных замечаний, сделанных президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером на прошлой неделе по поводу германо-российских отношений, - полагает он. - В газетном интервью газете он встал на защиту проекта газопровода "Северный поток - 2", предназначенного для доставки российского газа в Германию через Балтийское море, как одного из немногих мостов между Россией и Европой в условиях ухудшения дипломатической обстановки и климата безопасности в остальных сферах. Далее Штайнмайер указал, что "для нас, немцев, есть другое измерение" - более 20 млн советских граждан, погибших во Второй мировой войне. "Это не оправдывает никаких нарушений в сегодняшней политике России, но мы не должны упускать из виду более широкую картину", - сказал он. "Проблема с защитой Штайнмайером "Северного потока-2" как выплаты России морального долга России заключается в том, что президент не упомянул о других странах, опустошенных в период с 1939 по 1945 руками нацистов. (...) Список европейских стран, которые могут претендовать на получение морального долга со стороны Германии, удручающе велик и простирается далеко за пределы несуществующего СССР. (...) Но замечания Штайнмайера подчеркивают, что Россия для многих немецких политиков и руководителей бизнеса остается особым случаем", - говорится в статье. "Партнерство Германии с Россией по проекту "Северный поток - 2" вызывает опасения в тех частях Центральной и Восточной Европы, где исторические воспоминания сохраняются веками. Польша была стерта с карты Европы на 123 года из-за трех разделов между 1772 и 1795 годами, организованных в основном Пруссией и Россией. Нацистско-советский пакт 1939 года стал прелюдией к еще одному двунаправленному нападению на Польшу", - пишет обозреватель. "Северный поток - 2" - проект, который настолько близок к завершению, что, возможно, уже слишком поздно его останавливать, не несет в себе угрозы территориальных аннексий или военной агрессии. Но для стран, которые находятся между Германией и Россией, он выглядит как еще одна договоренность, заключенная поверх их голов и при скандальном невнимании Берлина к их проблемам", - считает Барбер. "(...) Для стран Балтии, Польши и других стран урок "Северного потока-2" состоит в том, чтобы не доверять свою свободу какой-то туманной концепции европейской безопасности, когда Германия целенаправленно ведет двусторонние сделки с Россией. Для жителей Центральной и Восточной Европы решающим защитником их независимости является не ЕС, а США. Таким образом, оборона и безопасность могут быть добавлены к верховенству закона, плюрализму СМИ и миграции как еще одна область, в которой споры разделяют в ЕС некоторые западно-европейские страны-члены и страны в Центральной и Восточной Европе", - утверждается в статье. "Отличительной чертой взаимодействия Германии с Россией является широкая межпартийная поддержка, - подчеркивает автор публикации. - (...) Но что Кремль дает Германии взамен? В 2015 году Бундестаг стал объектом кибератаки, в которой власти Германии обвинили Россию. Четыре года спустя живущий в изгнании лидер чеченских повстанцев был убит в Берлине, как утверждают прокуроры, по приказу российского правительства". "Короче говоря, аргумент о том, что тесные экономические и энергетические отношения с Россией приносят дивиденды в области европейской безопасности, представляется шатким, по крайней мере, в эпоху Путина. Вопрос, который должны задать себе немецкие политики, заключается не в том, насколько велик моральный долг их страны перед Россией, а в том, достигают ли "Северный поток-2" и другие мосты в Россию каких-либо значимых результатов", - резюмирует автор. Источник: Financial Times