16 января 2019 г. Питер Бейкер | The New York Times Трамп и Путин встречались пять раз. О чем они говорили - остается тайной "В первый раз они встретились в Германии. После встречи президент Трамп забрал записи своего переводчика и велел ему не рассказывать никому то, что он слышал. Позднее тем же вечером, на ужине, Трамп сел поближе к президенту Владимиру Путину, чтобы поговорить без американских свидетелей. Их третья встреча произошла во Вьетнаме, когда Трамп, как казалось, поверил Путину на слово, что тот не вмешивался в американские выборы. Затем последовал формальный саммит в Хельсинки в Финляндии, когда два лидера выставили всех, кроме переводчиков. И затем они беседовали в Буэнос-Айресе после того, как Трамп сказал, что они не встретятся из-за российской агрессии", - пишет The New York Times. "Трамп категорически настаивает на том, что во время его избирательной кампании 2016 года с Россией "не было сговора". Однако каждый из тех пяти раз, что он встречался с Путиным с момента своего прихода к власти, разжигал подозрения об их отношениях. То, с какой необычной секретностью он относился к этим встречам, заставило многих представителей его администрации гадать о том, что там происходило, и вызвало интерес следователей", - говорится в статье. "Что приводит в замешательство - так это желание скрыть информацию от собственной команды, - отмечает Эндрю Уейсс, который был советником президента Билла Клинтона по вопросам России. - Тот факт, что Трамп не хочет, чтобы Госдепартамент или члены команды Белого дома знали, о чем он говорил с Путиным, заставляет предположить, что дело не в содействии национальным интересам нашей страны, а в чем-то более проблематичном". "Ветераны предыдущих администраций, - говорится в публикации, - не могут припомнить ни одного прецедента, чтобы президент встречался с оппонентом один на один и не допускал информирования столь многих собственных советников о том, что было сказано. Когда президенты встречались с иностранными лидерами, обычно они хотели, чтобы в зале переговоров присутствовал хотя бы один советник - а не только переводчик - чтобы избежать недопонимания в дальнейшем. Составлялись так называемые меморандумы переговоров, и деталями делились с чиновниками, у которых есть причины знать, что обсуждалось". "Все пять президентов, при которых я работала, республиканцы и демократы, хотели, чтобы велась дословная запись, хотя бы для того, чтобы защитить целостность позиции американской стороны переговоров от возможных манипуляций со стороны Советов или россиян", - сообщила Виктория Нуланд, кадровый дипломат, которая работала, в том числе, у Дика Чейни и Хиллари Клинтон. "Защитники Трампа признают, что подход Трампа не похож на то, как действовали его предшественники, однако отмечают, что он - нестандартный президент во многих аспектах, так что это не доказывает ничего предосудительного, - отмечает газета. - И, говорят они, у него есть причины полагать, что он находится в трудном положении, так как ранее случались утечки переговоров с иностранными лидерами, включая опубликованные в The Washington Post полные стенограммы телефонных переговоров с лидерами Мексики и Австралии". "Конечно, события в Хельсинки меня расстроили, но я не просто смотрю, что президент проводит отдельные встречи с Путиным, - говорит Люк Коффи, специалист по внешней политике в организации Heritage Foundation. - Вместо этого более всего меня интересует, какой фактический политический курс будет проводить администрация". "Он указал на дополнительные санкции, вооружения, отправленные на Украину, повышение расходов Пентагона, предназначенных для противодействия российской агрессии, и на возражения против нового российского трубопровода в Европу. Все это, по его словам, "доказывает, что это - одна из самых жестких администраций в отношении России со времен Рейгана". "Либеральные СМИ потратили два года, чтобы попытаться сфабриковать скандал о ложном сговоре вместо того, чтобы доносить тот факт, что, в отличие от президента Обамы, который позволял России и другим внешнеполитическим противникам помыкать Америкой, президент Трамп действительно проявляет жесткость в отношении России", - говорится в заявлении Сары Хакаби, пресс-секретаря Белого дома. "Я никогда не слышал, чтобы какой-либо президент проводил встречи тет-а-тет со своим российским коллегой, без стенографистов и без того, чтобы после предоставить отчет своим главным помощникам, - говорит Дэвид Креймер, бывший помощник госсекретаря при президенте Буше. - Путин посвящен в то, что обсуждалось - так почему нельзя также доверять и вовлечь высокопоставленных представителей администрации?" Источник: The New York Times