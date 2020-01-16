Сбиты по ошибке: когда ракеты попадают в пассажирские самолеты

"Не только иранцы, но и американская армия и украинский военно-морской флот по ошибке сбивали ракетами гражданские самолеты. Ни в одном из случаев пассажиры не выжили", - пишет немецкий журнал Stern.

"Это был не украинский самолет, однако он был сбит на востоке Украины, где воевали друг с другом украинская армия и пророссийские сепаратисты: Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, когда самолет был сбит ракетой советской модификации", - повествует журналист Тиль Бартельс.

"Как позднее показало международное расследование, ракета "Бук" была запущена 53-й зенитной ракетной бригадой в Курске на юго-западе России. Россия и сепаратисты отрицали, что самолет был сбит. В марте в Нидерландах в заочном режиме состоится судебный процесс над тремя россиянами и одним украинцем", - говорится в статье.

В катастрофе, произошедшей 4 октября 2001 года, погибло 78 человек, продолжает издание. "Это был чартерный рейс из аэропорта имени Бен Гуриона в Тель-Авиве в Новосибирск, выполнявшийся российской авиакомпанией "Сибирь" на самолете Ту-154. Когда рейс 1812 находился в небе над Черным морем на высоте 11 тыс. метров, почти в 300 км от украинского полуострова Крым, трехдвигательный самолет был сбит".

"В тот момент украинский ВМФ проводил учения по противовоздушной обороне и запустил две ракеты класса "земля-воздух" : одна ракета уничтожила беспилотную воздушную мишень, а целью другой ракеты стал российский пассажирский самолет. Эта ракета 5В28 взорвалась примерно в 15 метрах сверху от самолета и повредила его настолько, что он, потеряв маневренность, рухнул в море", - пишет издание.

"Спустя неделю после катастрофы, в которой погибло 66 пассажиров (в основном граждане Израиля) и 12 членов экипажа, Украина признала, что по ошибке сбила самолет", - отмечает автор публикации.

3 июля 1988 года произошла авиакатастрофа над Персидским заливом - в ней погибло 290 человек. "В этой катастрофе пострадал иранский самолет. Уже вскоре после вылета из иранского портового города Бендер-Аббас Airbus A300, направлявшийся в Дубай, исчез с радаров. Короткий полет, который должен был длиться 28 минут, закончился уже спустя несколько минут: самолет уничтожили две ракеты SM-2, запущенные с американского крейсера USS Vincennes. Все 275 пассажиров и 15 членов экипажа погибли".

"Тогда в регионе царила большая напряженность, - поясняет Бартельс. - Американский военный корабль даже находился в территориальных водах Ирана. Его экипаж идентифицировал аэробус как "неопознанный иранский самолет" и попытался связаться с пилотами по радиосвязи, используя военную частоту. Однако экипаж самолета авиакомпании Iran Air надлежащим образом использовал на своем радиооборудовании частоту для гражданских самолетов".

"Одна из самых страшных катастроф, в которой по ошибке был сбит огромный широкофюзеляжный самолет, произошла в начале 1980-х годов. Тогда Boeing 747 не мог выполнять беспосадочный перелет из Нью-Йорка в Восточную Азию. 1 сентября 1983 года Boeing 747-200 авиакомпании Korean Air, направлявшийся из аэропорта имени Джона Кеннеди в Сеул, совершил посадку для дозаправки в Анкоридже на Аляске и затем должен был лететь к югу от полуострова Камчатка и острова Сахалин, являвшихся советской территорией".

"Однако из-за навигационной ошибки самолет вторгся в воздушное пространство СССР, сначала в небе над Камчаткой, позднее над Сахалином, при этом пилоты не заметили отклонения от курса на 500 км. Связь с ними не удалось установить ни по радио, ни с помощью истребителя-перехватчика. Когда самолет снова летел над международными водами, над Охотским морем, Су-15 выпустил две ракеты класса "воздух-воздух". Все 240 пассажиров и 29 членов экипажа погибли".

"Лишь под международным давлением руководство Советского Союза признало, что корейский пассажирский самолет был сбит. Советская сторона заявляла, что целью самолета был шпионаж и он вторгся в воздушное пространство СССР. Президент США Рональд Рейган в свою очередь заявил, что это был "акт варварства", - передает издание.

"Одно из следствий катастрофы на Дальнем Востоке: спустя три года США, СССР и Япония согласовали единую систему слежения за движением авиатранспорта над северной частью Тихого океана, которая была призвана предотвратить похожие происшествия", - пишет Stern.