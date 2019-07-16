"Россия готовится к войнам в Европе": насколько реалистичен кошмарный сценарий

"Незадолго до окончания действия договора о РСМД эксперты предупреждают, что при Путине Россия - абсолютно неспровоцированно - готовится к региональным войнам в Европе. Цель заключается в стремлении к конфронтации с Западом и подрыве сплоченности альянса. Насколько реалистичен такой сценарий?", - задается вопросом немецкий журнал Focus.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе опубликовали анализ, в котором утверждается, что Россия готовится к войнам в Европе, которые она "хочет победоносно окончить с помощью угроз применения ядерного оружия", пишет журналист Ульф Людеке.

"Однобокими, неполноценными и не выдерживающими разумной проверки" назвал сделанные экспертами выводы бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят.

"Хотя Куят и признает, что расторжение договора о РСМД создает проблемы, для которых у НАТО нет подходящего решения, сценарий регионального нападения на одну из стран НАТО "абсолютно абсурден", заявил он в разговоре с Focus. Ведь нападение на страну-участницу НАТО станет поводом для вмешательства союзников, и Россия рискует, таким образом, вступить в конфликт с НАТО. "Путин знает, что следствием этого будет полная международная изоляция - с непредсказуемыми политическими и экономическими последствиями для страны", - отметил Куят".

"То, что Россия теоретически способна за несколько часов оккупировать балтийские страны, понимает и НАТО. Но для этого, по словам военного стратега, у России нет необходимости разрабатывать дорогую программу вооружения - "тем более что и Россия поняла, что так называемого расширенного ядерного сдерживания Соединенных Штатов для европейских союзников больше не существует". Именно в этом, по мнению генерала в отставке, заключается настоящая стратегическая дилемма НАТО: "Стратегия НАТО более не является полностью осуществимой и открывает для России возможность, связанную с ядерным оружием".

"Масштабные инвестиции России в современные боевые системы" Куят расценивает как "обеспечение стратегического равновесия с Соединенными Штатами", указывает издание.

Браус и Краузе возлагают вину за расторжение договора о РСМД на Россию, однако, по мнению Куята, в их анализе не упоминаются "ошибки, которые США и даже НАТО сделали в борьбе за договор о РСМД". "Так, полностью упускается из виду, что ни США, ни НАТО, вопреки заверениям, не попытались вступиться за сохранение договора", - передает издание. При этом для безопасности Европы договор, по его словам, "незаменим", ведь его расторжение освобождает Россию "от любых договорных обязательств и предоставляет свободу действий в развитии евростратегического ядерного потенциала, угрожающего только Европе, а не Соединенным Штатам".

На предложения России контролировать боевые системы на месте США "даже не отреагировали", подчеркнул Куят.

"Юрген Хардт, спикер фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам, несмотря на все новые тенденции в вооружении и активность в военных учениях, считает, что Россия "еще далека от того, чтобы представлять серьезную конвенциональную угрозу для ЕС и НАТО". Тем не менее, в разговоре с изданием Die Welt Хардт заявил, что Путин, "нарушая договор о РСМД, хочет проверить в первую очередь нашу сплоченность", - говорится в статье.

"Также и Нильс Шмид, спикер СДПГ по внешнеполитическим вопросам, не верит в возможность "российского вторжения в одну из европейских стран". По его словам, сейчас важно сохранять диалог. Лишь в СвДП разделяют беспокойство Краузе и Брауса по поводу того, что [Москва] хочет держать определенные регионы Европы в "состоянии контролируемой нестабильности", - передает Focus.