16 июля 2019 г. Питер Бейкер | The New York Times Трамп отправляет переговорщиков в Женеву на ядерные переговоры с россиянами, а также стремится ограничить и китайские боеголовки "Президент Трамп направляет делегацию высокого уровня на встречу с российскими коллегами в Женеве на этой неделе c целью обсуждения договора о контроле над вооружениями, который впервые должен охватить ядерные арсеналы не только двух крупнейших держав, но и Китая", - передает The New York Times. "Трамп озвучил эту идею российскому президенту Владимиру Путину во время их встречи в Осаке в Японии в прошлом месяце, а также сообщил о своем замысле заключить подобное трехстороннее соглашение президенту Китая Си Цзиньпину, заявили представители администрации в понедельник. Россия выразила заинтересованность; Китай нет", - говорится в статье. "Встреча состоится в напряженный для Вашингтона и Москвы момент в истории контроля над вооружениями. Решение Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года (или ДРМСД) на том основании, что Россия его нарушает, несмотря на возражения Путина, вступает в силу в следующем месяце. Команда Трампа также дала понять, что не заинтересована в возобновлении договора СНВ-III 2010 года, срок действия которого истекает через 19 месяцев, несмотря на попытки России сохранить его", - напоминает газета. "Вместо этого администрация Трампа настаивает, что двусторонние российско-американские соглашения о вооружениях, датируемые эрой холодной войны, устарели в мире, где Китай является растущей державой, хотя остается неясным, насколько он в действительности привержен каким бы то ни было новым соглашениям, учитывая скептицизм его администрации в отношении контроля над вооружениями", - отмечает автор публикации Питер Бейкер. "(...) В мае Разведывательное управление министерства обороны США заявило, что, по его оценке, в следующем десятилетии Китай "вероятно, по крайней мере, удвоит размер своих ядерных запасов". Однако в настоящий момент Соединенные Штаты и Россия вместе все еще обладают более чем 90 процентами ядерного оружия в мире. (...)", - отмечается в публикации. "Китай не будет участвовать в этой встрече, и помощники Трампа дали понять, что они пока не знают, будут ли они пытаться созывать трехстороннюю встречу или сначала придут к соглашению с Москвой, а затем обратятся к Пекину. Китайские официальные лица категорически отвергли эту идею независимо от того, как она будет обсуждаться, сославшись, среди прочего, на решение Трампа о выходе из договора РСМД в качестве доказательства того, что Соединенным Штатам нельзя доверять (...) ", - подчеркивается в статье. Источник: The New York Times