16 июля 2020 г. Деметрий Севастопуло, Генри Фой и Дэвил Шеппард | Financial Times США активизируют угрозы в отношении трубопровода "Северный поток-2" "США пригрозили наложить санкции на любые компании, помогающие России строить газопровод "Северный поток-2", на фоне того, как администрация Трампа активизировала усилия, чтобы сорвать завершение российского энергетического проекта", - передает Financial Times. "Северный поток-2", по которому будет доставляться газ в Германию и Центральную Европу, строится компанией, принадлежащей "Газпрому", контролируемой Кремлем газовой компании. Но половина финансирования была предоставлена пятью европейскими энергетическими группами: Shell, Uniper, OMV, Wintershall и Engie", - указывает газета. "Это четкое предупреждение компаниям о том, что содействие и поддержка российских проектов злонамеренного влияния недопустимы", - заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео. "Пусть выходят сейчас или рискуют столкнуться с последствиями". "Эта проблема осложнила отношения между Берлином и Вашингтоном, поскольку Германия обвиняет США во вмешательстве в ее энергетическую политику, - констатирует газета. - Но администрация Трампа, опираясь на мощную двухпартийную поддержку в Конгрессе по этому вопросу, утверждает, что необходимы карательные меры, чтобы оказать противодействие России". "Конгресс два года назад принял Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций, чтобы попытаться помешать России завершить строительство трубопровода. В то время государственный департамент заявил, что займы и инвестиции, сделанные до этой даты, будут освобождены от санкций. В среду Помпео заявил, что администрация Трампа снимает эти ограничения", - указывает издание. "Позвольте мне пояснить, что это не коммерческие проекты, - заявил он. - Это ключевые инструменты Кремля для использования этой пагубной европейской зависимости от российских энергетических поставок... инструментов, которые в конечном итоге подрывают трансатлантическую безопасность". "Этот шаг был предпринят на фоне того, как Конгресс готовится к обсуждению ежегодного оборонного законопроекта, который включает больше мер с целью попытаться сорвать завершение газопровода, - говорится в статье. - (...) Джулия Фридландер, эксперт по санкциям, которая недавно покинула Министерство финансов США, заявила, что, хотя государственный департамент посылает жесткий месседж компаниям, участвующим в проекте, он также пытается предотвратить более жесткие действия со стороны Конгресса. Но, по ее словам, этот шаг послужит лишь замедлению строительства трубопровода, а шансов на то, чтобы сорвать проект, у него мало". "В конечном счете, то, что вы делаете - это вбиваете клин между вашими собственными союзниками из-за того, что произойдет в любом случае, и принесет России победу", - сказала Фридлендер, которая сейчас входит в Атлантический совет. "В Москве заявили, что угроза со стороны США - попытка использовать политическое давление против российских деловых интересов. Ранее Россия пообещала принять ответные меры против любых новых санкций США, а "Газпром" пообещал завершить строительство "Северного потока-2" самостоятельно, если США вынудят их партнеров выйти из проекта. (...) Москва последовательно заявляет, что трубопроводы являются коммерческими проектами, и что США стремятся остановить их строительство, чтобы продвигать свой собственный экспорт сжиженного природного газа в европейские страны в качестве альтернативного источника. Издание напоминает, что работы по прокладке трубопровода под Балтийским морем были приостановлены в прошлом году, когда оставалось построить всего 120 км, после того, как швейцарская трубопрокладочная компания Allseas отказалась от проекта, чтобы избежать санкций США. "Газпром" направил в Германию одно из своих трубоукладочных судов, и на прошлой неделе датские власти дали компании разрешение на возобновление работ. "Хизер Конли, эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований, считает, что действия США являются попыткой усилить давление после того, как предыдущие попытки смогли только замедлить проект. "Они рассчитывали, что датчане замедлят развитие ситуации, а санкции - вынудят подрядчиков уйти, - сказала она. - Теперь они быстро соображают, как увеличить боль и наказание, чтобы замедлить проект". Один человек, знакомый с шагом Госдепартамента, сказал, что это изменение будет означать, что любая компания, помогающая строительству, например, компании, которые заправляют российское трубопрокладочное судно, может подвергнуть себя санкциям США. Банки, которые переводят средства от имени какой-либо из вовлеченных организаций, также могут сделать себя объектами возможных санкций". (...) Источник: Financial Times