Почему обучение в дорогих университетах приносит мало пользы

"Что играет главную роль для успеха в профессиональной жизни? Талант, финансовая подушка или же якобы решающая все удача? Вопрос о формуле успеха занимает человечество издавна. Теперь один физик считает, что нашел на него ответ", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Для этого Альберт Ласло-Барабаши, физик Северо-Восточного университета в Бостоне, проанализировал тысячи публикаций ученых из различных дисциплин и статей успешных предпринимателей, а также изучил карьеру почти полумиллиона деятелей искусства".

"Вероятно, наиболее удивительным выводом его статистического анализа стало то, что для карьеры и, соответственно, зарплаты, принципиально никакой роли не играет то, закончил ли человек элитный университет или же учился в менее известном учебном заведении. Талант и усердие студентов имеют большее значение, чем престиж университета, сказал Барабаши в интервью с изданием Der Spiegel. "По всей видимости, не университеты делают успешных студентов, а умные студенты определяют успех университетов", - отметил он".

"Также и после студенческой жизни решающую роль в трудоустройстве решает не только резюме, но и очередность в прохождении собеседования, выяснил физик. По словам Барабаши, для тех, кто прошел собеседование в числе первых, шансы на успех составляют 50%, в то время как последнего кандидата выберут на должность почти в 75% случаев", - говорится в статье.

"Тому, кто хочет добиться успеха в искусстве, следует уже изначально задавать для себя высокую планку, потому что для художников, выставляющих свои работы в неизвестных галереях, шанс стать знаменитостью в искусстве составляет лишь 10%. Это показал анализ, проведенный командой исследователей под руководством Барабаши, изучивших биографии почти полумиллиона деятелей искусства. По их словам, будущий успех художника можно предсказать уже по первым пяти местам, где он выставляет свои работы".

Для профессионального успеха не играет роли и возраст, пишет издание. "Как показал анализ карьеры и публикаций более 2,8 тыс. физиков различных десятилетий, многим ученым удалось совершить прорыв лишь после 50 лет, а некоторым и вовсе после 70".

"Второстепенную роль играет возраст и для успеха предпринимателей. Большинству финансово успешных основателей стартапов на самом деле уже больше 50 лет, менее успешным и вовсе больше 40".

"Тот, кто хочет добиться успеха, должен быть хорош в том, чем он занимается, и располагать хорошими связями, таков, по словам Барабаши, главный вывод его масштабного анализа. Об этом, по его мнению, свидетельствует среди прочего и присуждение Нобелевской премии, где во внимание принимаются скорее ученые, уже в некоторой степени известные в научных кругах", - передает Tages-Anzeiger.