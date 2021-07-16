В Испании и Португалии опасаются провала летнего туристического сезона

"Быстрое распространение варианта Дельта охладило надежды игроков ключевого сектора экономики двух стран", - пишет корреспондент Le Monde в Мадриде Сандрин Морель.

"Еще одним ударом по туристическому сектору Испании стало то, что в четверг, 15 июля, голландская дочерняя компания туристического гиганта TUI объявила об отмене всех запланированных поездок на Балеарские и Канарские острова с 16 июля. Ожидалось, что в пятницу, 16 июля, голландское правительство официально порекомендует туда не ехать. Германия может сделать то же самое. 14 июля Великобритания приняла решение исключить Балеарские острова из своего списка безопасных направлений", - говорится в статье.

(...) "Это может привести к сокращению бронирований, отмене и возможному досрочному возврату", - выразила сожаление президент Федерации отелей Майорки Мария Фронтера. (...) До сих пор и Канарские, и Балеарские острова не рассматривались как полуостровная Испания, поскольку уровень их заболеваемости был значительно ниже. Распространение варианта Дельта изменило расклад", - указывает автор статьи.

"Испания этим летом рассчитывала на резкое оживление в туристическом секторе - на него приходится 13% валового внутреннего продукта (ВВП) - но теперь ей придется пересмотреть свой прогноз в сторону понижения. После заявлений Франции и Германии о том, что они не рекомендуют поездки в Испанию, международные бронирования упали с 15% до 20% за последние две недели, по данным ассоциации работодателей отелей Exceltur", - пишет Le Monde.

"Если в этом квартале доходы не вырастут, то в этом году туризм принесет 38 млрд евро. Это выше 24,3 млрд в 2020 году, но очень далеко от 58 млрд в 2019 году", - заявил 14 июля ее вице-президент Хосе Луис Зареда.

(...) "Большинство туристических регионов фактически ограничили общественные собрания до 10 человек и закрыли дискотеки. Начиная с Каталонии, где уровень заболеваемости резко вырос (600 случаев на 100 тыс. жителей за 7 дней), а количество госпитализаций увеличилось на 40%", - описывает журналистка.

(...) "В Португалии ситуация еще сложнее. В стране, где вариант Дельта стоит за 90% новых случаев, 2 июля был восстановлен комендантский час с 23:00 до 5:00 в примерно 60 муниципалитетах, отнесенных к категории очень высокого риска, включая Лиссабон, Порту и самые туристические места в регионе Алгарве", - говорится в публикации.

"К тому же для доступа в отели и туристические заведения требуется отрицательный результат теста или свидетельство о вакцинации, - отмечает Морель. "Оживление провалилось", - резко сказал президент Португальской гостиничной ассоциации Рауль Мартинс. По его мнению, "в лучшем случае", эволюция по сравнению с 2020 годом "будет нулевой".