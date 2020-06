16 июня 2020 г. Хлоя Фридман | Le Figaro Соперничество с Иванкой, политическое влияние... Новая книга раскрывает скрытую сторону Меланьи Трамп "В книге "Ее искусство заключать сделки: нераскрытая история Меланьи Трамп" ("The Art of Her Deal: the Untold Story of MelaniaTrump"), которая выходит во вторник, 16 июня, Мэри Джордан прослеживает жизненный путь американской первой леди глазами тех, кто с ней общался. Репортер The Washington Post детально описывает и ее трения с невесткой Иванкой, и ее влияние на мужа, создавая новое представление о нынешней первой леди", - пишет Le Figaro. "Люди, которые расстраивают Меланью, действуют на свой страх и риск - и этот риск заключается в том, что "вам отрежут голову", - заявляет один бывший чиновник Белого дома. - Если ты ей не нравишься, то тебе придется уйти". "(...) Фактически за выдвижением кандидатуры Трампа стоит бывшая модель, - говорится в статье. "Она сказала ему: "Знаешь, Дональд, прекрати говорить о том, что ты станешь кандидатом в президенты, и сделай это... И если ты выдвинешься, то ты победишь", - рассказывает Роджер Стоун, бывший советник и друг президента США, в книге. Она даже выбрала напарника кандидата в президенты Майка Пенса. Именно тогда, во время президентской кампании, Меланья Трамп решила пересмотреть свой брачный контракт. На тот случай, уточняет The Washington Post, если Иванка Трамп захватит бразды правления отцовской бизнес-империей. "Меланья Трамп состоит в браке с миллиардером дольше, чем его две предыдущие жены - Ивана Трамп и Марла Мэйплс - и ей удалось добиться более благоприятных условий на случай развода как для себя, так и для ее сына Бэррона. (...) Когда президент вступил во владение своим новым домом в Вашингтоне, Меланья Трамп решила продолжить жить в башне Трампа в Нью-Йорке", - говорится в статье. "(...) Меланья Трамп оставалась в Нью-Йорке до конца учебного года Бэррона, 11 июня 2017 года, так она решила, несмотря на дополнительные расходы, понесенные в связи с ее безопасностью, и пробки, вызванные поездками в школу ее сына Бэррона. В то время Меланья Трамп также рекомендовала, чтобы ее перестали называть "первой леди", - напоминает автор публикации. "Тем временем, Иванка Трамп, как сообщается, завладела восточным крылом Белого дома. "Пока Меланья была далеко, Иванка использовала частный кинотеатр с его роскошными красными креслами и пользовалась другими преимуществами, предоставленными Белым домом", - рассказывает Мэри Джордан. Некоторые говорят, что она относилась к президентской резиденции как к собственному дому. Меланье это не понравилось. Когда она и Бэррон наконец переехали, она положила конец этим приходам и уходам, установив твердые границы". "Хуже того, Меланья Трамп узнала, что ее падчерица предложила переименовать "кабинет первой леди" в "первый семейный офис", чтобы расширить свое влияние. Первая леди категорически отказалась оказывать эту услугу той, кого она прозвала "принцесса". В свои юные годы Иванка Трамп называла свою мачеху "Портрет" из-за ее многократно повторяющегося молчания", - передает Le Figaro. "И все же дочь Дональда Трампа не имела такого влияния на отца, как первая леди. По словам сотрудников Западного крыла Белого дома, глава государства подвергал критике предложения своих сыновей Эрика и Дона Трампа-младшегоо, иногда даже Иванки. Но он никогда не делал подобных комментариев в отношении Меланьи Трамп. Судя по всему, бывшая модель оказывает неожиданно сильное влияние на американского президента, - говорится в публикации. "Она действительно предпочитает оставаться за кадром, но она невероятно влиятельна", - объясняет бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, чьи слова приводятся в книге. - Она не из тех, кто входит в комнату и говорит: "Найми этого человека, уволь того человека". Но она дает президенту знать, что она думает, и он серьезно относится к тому, что она говорит". "(...) Идея о том, что она не имеет влияния в правительстве, совершенно ложная, - утверждает в книге Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, который знал ее много лет. - Она тщательно выбирает моменты, когда она решает говорить твердым тоном, но когда она это делает, то президент внимательно ее слушает. Он советуется с ней по личным вопросам". Считается также, что первая леди стоит за определенными политическими решениями, такими как отказ от принципа нулевой терпимости к нарушениям при пересечении границы между США и Мексикой, что привело к разлуке между многими детьми мигрантов и их родителями", - говорится в статье. "(...) По мнению Мэри Джордан, американская первая леди продолжает оставаться "интригующей" персоной - бывшая словенская модель приехала в Соединенные Штаты в 26 лет, а сегодня вознеслась до Белого дома. Ее судьба достойна самого невероятного из сценариев. Президентская команда, со своей стороны, за несколько дней до публикации оценила эту книгу как чистый "вымысел", - резюмирует Le Figaro. Источник: Le Figaro