Коронавирус делает Путина еще опаснее

"Путинские спецслужбы и пропагандистские СМИ держат Германию под прицелом. В ежегодном отчете Федерального ведомства по защите конституции служба внутренней разведки Германии предупреждает, что режим Путина использует коронакризис для распространения дезинформации и подрыва доверия к правительству Германии", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Помимо шпионской деятельности, Россия "продолжает стремиться направлять политическое и общественное мнение в Германии в свою пользу посредством распространения пропаганды, дезинформации, а также других попыток оказать влияние", считает ведомство по защите конституции".

"Еще более конкретно ситуацию описывает министерство внутренних дел в докладе, имеющемся в распоряжении Bild".

"Там поясняется, что "в последние недели наблюдается рост атак со стороны российского киберсубъекта на политические органы в Германии". Атаки направлены, "в частности, на электронные почтовые ящики политических партий и политических фондов и преследуют цель добыть данные для авторизации пользователей и таким образом получить доступ к конфиденциальной информации".

"Помимо социальных сетей, для российской пропагандистской войны важны государственные и частные институты (например, аналитические центры), а также "индивидуально действующие субъекты влияния и российские государственные СМИ": "Теле-, радио- и интернет-каналы, вещающие по всему миру, намеренно распространяют нарративы в интересах российского руководства, в том числе и в Германии", - передает издание содержание доклада.

"Целями всех российских усилий являются "дискредитация правительства Германии, поляризация политического дискурса и подрыв доверия к государственным органам".

"(...) В 2021 году Германия, вероятно, "станет центром российского шпионажа и влияния в связи с проведением выборов в бундестаг, назначенных на 26 сентября 2021 года, выборов в ландтаг и парламенты городов в шести землях и коммунальными выборами".

"При этом последствия пандемии коронавируса могут еще больше склонить Кремль к опасным атакам, - указывает Bild. - "Значительные политические и экономические последствия пандемии коронавируса для самой России могут еще больше усилить российскую шпионскую деятельность, особенно с целью отвлечения внимания от собственных проблем в экономике и науке".

"Российским кибершпионам выгодно и то, что в прошлом году многие люди были вынуждены работать из дома, и "из-за более широкого использования различных инструментов удаленного доступа в 2020 году (...) по всему миру резко увеличилась и поверхность кибератак на политику, административные учреждения, бизнес и науку".

"Впервые в докладе ведомства по защите конституции говорится и о газопроводе "Северный поток-2", - отмечает издание. - (...) Миллиардный проект российского газового гиганта "Газпром", поддерживаемый правительством Германии, является "центральным элементом российской разведдеятельности" в Германии, установила немецкая служба внутренней разведки".

"В частности, в главе "Шпионаж и другие виды разведывательной деятельности" говорится: "Вопросы, касающиеся альтернативных источников энергии, а также развития традиционной энергетики, например, будущее газопровода "Северный поток 2", имеют особое значение для России как экспортера ископаемого топлива".

"Таким образом, Федеральное ведомство по защите конституции подтверждает эксклюзивную информацию Bild от декабря 2019 года о том, что российский шпион Евгений Суцкий, выдворенный из Германии из-за убийства в Тиргартене, до своей высылки пытался внедриться в партию ХДС, возможно, с целью получения данных по "Северному потоку-2", - отмечает издание.