16 июня 2021 г. Стейси Либераторе | Daily Mail Культура обходит генетику как движущая сила человеческой эволюции, утверждают ученые "В новом исследовании утверждается, что в настоящий момент культура помогает человечеству как виду развиваться быстрее, чем генетические изменения", - пишет Daily Mail. "Исследователи Университета штата Мэн считают, что культура, которую они определяют как приобретенные знания, умения и навыки, становится движущей силой эволюции, помогая людям адаптироваться к окружающей среде и преодолевать проблемы лучше и быстрее, чем генетика", - говорится в статье. "Культурная адаптация, по мнению команды ученых, происходит быстрее в больших группах, что говорит о том, что эволюция стала более ориентированной на группы. (...) Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, приходит к выводу, что люди переживают "особый эволюционный переход", в котором культура, а не наши гены, становится доминирующей силой, направляющей эволюцию человека. "Это исследование объясняет, почему люди - такой уникальный вид. Мы с течением времени эволюционируем как генетически, так и культурно, но постепенно мы становимся все более культурно и все менее генетически обусловленными", - говорит Тим Уоринг, доцент кафедры моделирования социально-экологических систем в Университете штата Мэн. "Это представление проистекает из идеи, что людям больше не нужно выживать в дикой природе, а вместо этого в современном мире им нужно быть более стратегическими. В беседе с Live Science Зак Вуд, доктор наук из Университета штата Мэн, привел в пример то, как вирус атакует вид. В конечном итоге этот вид в результате генетической эволюции становится невосприимчивым к вирусу. Однако это медленный процесс, приводящий к гибели многих представителей этого вида, которые не могут защитить себя от вируса". "Современные люди не ждут, пока вспышка уничтожит слабых, а борются с ней, разрабатывая вакцины и медицинские методы лечения - все это основано на приобретенных знаниях, умениях и навыках", - отметил он. (...) Однако научная медицина также может идти против естественного отбора, способствуя укреплению здоровья и воспроизводству людей с другими вредными генетическими состояниями, говорится в статье. "Поступая так, научная медицина может ослабить генетическую детерминацию фенотипа и приспособленности", - подчеркивается в исследовании. В пример приводится эволюция процедуры кесарева сечения - культурной адаптации для лечения опасных и смертельных осложнений при родах. Успех и распространение процедуры кесарева сечения несколько ослабили генетический отбор у людей". "Еще одна культурная эволюция - это адаптация гестационного суррогатного материнства, при котором пары, которые сами не могут иметь детей, решают, чтобы другая женщина выносит и родит их генетическое потомство посредством имплантации яйцеклетки, оплодотворенной in vitro. Эта инновация идет в обход генетики, позволяя семьям иметь детей в ситуации, когда генетическое воспроизводство невозможно", - пишет Daily Mail. "В очень долгосрочной перспективе мы предполагаем, что люди эволюционируют от отдельных генетических организмов к культурным группам, которые функционируют как суперорганизмы, подобно колониям муравьев и ульям", - указывает Уоринг. Уоринг также пояснил, что культура более гибкая, чем гены: передача генов жесткая и ограничена генетической информацией двух родителей, в то время как культурная передача основана на гибком человеческом обучении и фактически неограничена благодаря возможности использовать информацию от других людей и экспертов, не ограничиваясь родителями", - пишет издание. "В результате культурная эволюция является более сильным типом адаптации, чем старая генетика", - утверждают исследователи. Источник: Daily Mail