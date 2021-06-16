Правительство Израиля столкнулось с первым испытанием

"Во вторник несколько тысяч ультраправых еврейских активистов и поселенцев приняли участие в шествии по палестинской части Иерусалима, которое было перенесено из-за напряженности в отношениях с ХАМАСом", - пишет корреспондент Le Figaro в Иерусалиме Тьерри Оберле.

(...) Газета отмечает, что этот марш стал испытанием в сфере безопасности для нового правительства премьер-министра Нафтали Беннета и его министра внутренней безопасности Омера Бар-Лева: были развернуты значительные силы полиции при поддержке спецназовцев в балаклавах из хорошо вооруженной пограничной службы.

"Ультраправые еврейские активисты, поселенцы с Западного берега реки Иордан и сторонники Великого Израиля ежегодно проводят такой марш с флагами в палестинской части Священного города, которая вот уже несколько недель находится в напряжении. Шествие устраивается в честь "Дня Иерусалима" (...)", - поясняет спецкор, напоминая, что изначально шествие планировалось провести 10 мая, но его вынуждены были отменить. (...) Во вторник (...) ХАМАС стал угрожать Израилю возмездием, если марш приблизится к мусульманскому кварталу Старого города, говорится в статье.

"Новый министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев решил поддержать демонстрацию, заявив: "Право проводить демонстрации является правом для всех в демократическом обществе" (...).Бывший полковник израильского спецназа "Сайерет Маткаль" по этому случаю мобилизовал большой контингент сотрудников сил безопасности, чтобы избежать прямых столкновений между двумя лагерями, придав этому событию характер полицейского парада. Он также изменил маршрут шествия так, чтобы оно не проходило через мусульманскую часть Старого города (...)", - отмечается в статье.