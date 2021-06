16 июня 2021 г. Бетси Маккей | The Wall Street Journal Covid-19 распространялся в США от Иллинойса до Массачусетса до того, как эти штаты официально зарегистрировали первые случаи заболевания "Вирус Covid-19 заражал людей в пяти штатах США в декабре 2019 года и в начале 2020 года до того, как эти штаты сообщили о своих первых случаях, согласно новому крупному правительственному исследованию, дающему новое понимание первых, невидимых недель смертоносной эпидемии в стране", - передает The Wall Street Journal. "Ученые, анализирующие образцы крови, взятые для исследовательской программы Национального института здравоохранения США, выявили 7 человек в штатах от Миссисипи до Висконсина и Пенсильвании, которые были инфицированы новым вирусом за дни или недели до того, как в их районах были подтверждены первые случаи заболевания. По крайней мере, у двоих были умеренные симптомы, - сообщается в статье. - Результаты исследования были опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases во вторник". "Два образца, один из которых был взят у человека из Иллинойса, а другой - у человека из Массачусетса, датированы 7 и 8 января 2020 года соответственно, сообщили исследователи. По их словам, антитела, обнаруженные в образцах, появляются примерно через две недели после заражения человека", - говорится в статье. "Число случаев Covid-19, обнаруженных в замороженных и находящихся на хранении образцах крови, невелико, что позволяет предположить, что первые случаи заболевания в США были спорадическими. В общей сложности исследователи обнаружили доказательства наличии инфекции только у 9 из 24079 участников, чьи образцы крови были взяты в период со 2 января 2020 года по 18 марта 2020 года для исследовательской программы Национального института здравоохранения", - констатирует газета. "Тем не менее, полученные данные свидетельствуют о том, что новый коронавирус инфицировал американцев до того, как мир узнал, что этот вирус вызывает смертельную вспышку в Ухане в Китае. Два случая также произошли за несколько недель до того, как чиновники сферы общественного здравоохранения подтвердили, что вирус прибыл в США, и до того, как они начали широко тестировать людей". "Это помогает нам немного больше узнать о географическом распространении вируса в те самые ранние дни эпидемии в США", - заявила Кери Альтхофф, ведущий автор и доцент эпидемиологии Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса в Балтиморе. (...) Издание напоминает, что "в конце прошлого года исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний и Американского Красного Креста сообщили, что уже в середине декабря 2019 года в США могли быть единичные случаи Covid-19. По словам исследователей, они обнаружили доказательства инфекции у молодого человека, сдавшего кровь в то время в Северной Калифорнии, и у человека, сдавшего кровь в Коннектикуте 10 января 2020 года". "В ходе другого исследования, опубликованного в научном журнале Nature Communications ранее в этом месяце, были обнаружены доказательства спорадических случаев Covid-19 в Нью-Йорке за месяц до первого официально задокументированного случая и волны пандемии в марте 2020 года", - продолжает газета. (...) "У нас есть веские основания полагать, что в США не было действительно широко распространенной передачи вируса" в декабре 2019 или январе 2020, говорит Натали Торнбург, микробиолог Центров по контролю и профилактике заболеваемости, которая была одним из авторов совместного с Красным Крестом исследования. (...) "Обнаружение единичных случаев заболевания до вспышки соответствует обычной схеме распространения таких инфекционных заболеваний, указала доктор Альтхофф. "Часто, особенно в случае с чем-то вроде респираторной вирусной инфекции, первый случай, который мы наблюдаем - это не самый первый случай в каком-либо географическом регионе", - сказала она. "О возможных ранних случаях сообщалось также в Италии и других странах. Хотя многие ученые считают, что новый вирус впервые начал распространяться в Китае, китайские власти призвали искать источник в других странах. Новые lанные не предполагают, что вирус возник в США, подчеркнула доктор Альтхофф. "Если только взглянуть на паттерны схемы регулирования воздушного движения по всему миру в декабре 2019 года и январе 2020 года, люди все еще много перемещались в это время, - сказала она. - Мир был очень глобальным". "В рамках последнего исследования ученые проанализировали образцы крови людей, которые участвовали в исследовательской программе Национального института здравоохранения под названием All of Us, которая была разработана, чтобы помочь исследователям изучать факторы риска заболеваний и методы лечения людей разного происхождения. 9 человек, выявленных исследователями, были из разных географически регионов страны, далеких от таких мегаполисов, как Сиэтл и Нью-Йорк, где люди въезжают в США и где позже произошли первые зарегистрированные вспышки Covid-19. У 7 человек были обнаружены антитела, признак инфекции, до того, как был официально подтвержден первый случай в их штате, говорится в исследовании". "3 человека были выявлены в Иллинойсе, и их образцы крови были взяты до того, как 24 января там был поставлен первый диагноз. Другие случаи включали одного человека из Массачусетса - у него взяли кровь в январе; одного человека из Висконсина и еще одного из Пенсильвании, у которых кровь была взята в начале февраля; и одного человека из Миссисипи, кровь которого была взята в начале марта. Их инфекции были подтверждены двумя тестами на антитела, нацеленными на различные части вируса. Еще у двух человек в Иллинойсе тест оказался положительным в феврале, после того, как штат подтвердил два случая". (...) По данным газеты, ученые не планируют заниматься поиском образцов крови ранее декабря 2019 года, учитывая, насколько мало образцов, принадлежащих к этому периоду, они обнаружили. (...) Источник: The Wall Street Journal