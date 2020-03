16 марта 2020 г. Редакция | Financial Times Ценовая нефтяная война осложняет политические планы Владимира Путина "С тех пор, как Владимир Путин инициировал конституционный пересмотр два месяца назад, реальная цель этого пересмотра казалась ясной: заготовить путь к тому, чтобы он оставался истинным лидером России после того, как его нынешний четвертый президентский срок истечет в 2024 году. Единственным сюрпризом стала дерзость механизма, который в итоге был выбран (...)", - пишет в редакционной статье Financial Times, комментируя видимое желание Путина "просто остаться на посту президента". "(...) 'Большим сюрпризом стала попытка Путина выйти из 3-летнего соглашения с ОПЕК о регулировании добычи нефти после того, как картель потребовал дальнейших сокращений для компенсации падения спроса, вызванного коронавирусом. Саудовская Аравия ответила началом ожесточенной ценовой нефтяной войны. Независимо от того, входило ли именно это в намерения Москвы, продолжительный период низких цен мог бы способствовать достижению цели России по вытеснению с рынка некоторой доли добычи американской сланцевой нефти. Но также это может осложнить жизнь российского президента", - считает редакция газеты. "(...) Москва может, вероятно, выдержать ценовую войну достаточно долго, чтобы нанести американской сланцевой индустрии некоторый ущерб", - указывает газета, напоминая про то, что ее международные резервы в размере 570 млрд долларов намного превышают их уровень в 350 млрд долларов, когда цены на нефть падали в предыдущий раз пять лет назад", а Фонд национального благосостояния, куда Россия направляла нефтяные доходы, превышающие 42 доллара за баррель - 150 млрд долларов. "(...) Но дальнейшая девальвация рубля не пройдет незамеченной для россиян. Она приведет к росту цен на импортные товары, отразившись на реальных доходах домохозяйств, которые лишь недавно начали восстанавливаться после 6 лет спада. Инфляционное давление может вынудить Центробанк начать повышать ставки, ослабляя крайне необходимые инвестиции. Согласно cсценарию риска, опубликованному ЦБ в сентябре прошлого года, падение цен на нефть до 25 долларов может погрузить Россию в рецессию", - говорится в статье. "Даже если этого удастся избежать, низкие цены на нефть, помимо воздействия коронавируса, усложнят выполнение обещаний Путина по усилению застопорившегося роста с помощью "национальных проектов", предполагающих большие государственные расходы. Обвинения в адрес вспышки вируса и саудитов могут не удовлетворить россиян. Недавний опрос показал, что граждане разделились по поводу того, следует ли Путину продлевать его срок, но они устали от внешнеполитических авантюр и хотят более качественных услуг и уровня жизни. Россия может быть лучше подготовлена, чем Саудовская Аравия и добытчики сланцевой нефти в США, к тому, чтобы выстоять ценовую войну. Но это - сложное балансирование для 67-летнего президента, пытающегося сделать так, чтобы граждане приняли идею о том, что он может остаться у власти до тех пор, пока ему не исполнится как минимум 83 года", - заключает редакция. Источник: Financial Times