16 ноября 2020 г. Оуэн Боукотт | The Guardian Марина Литвиненко подает в ЕСПЧ иск против России на сумму 3,5 млн евро "Вдова Александра Литвиненко подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), требуя 3,5 млн евро в качестве компенсации за его убийство, совершенное с помощью радиационного отравления в Лондоне", - передает The Guardian. - Марина Литвиненко требует выплаты убытков, накладываемых на ответчика в качестве наказания, и компенсации за неполученный доход. Публичное расследование показало, что убийство ее мужа в 2006 году, вероятно, было заказано Владимиром Путиным". "В представлении также содержится просьба к страсбургским судьям вынести решение о значимости паттерна целенаправленных убийств и покушений, предположительно совершенных российскими государственными агентами в Европе и на Ближнем Востоке. Среди перечисленных атак - отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году и последовавшая за этим смерть Дон Стерджесс после того, как она держала в руках выброшенный контейнер, наполненный нервно-паралитическим веществом "Новичок", - пишет газета. "Россия, как и Великобритания, является членом Совета Европы, который курирует ЕСПЧ. На сегодняшний день суд еще ни разу не присуждал убытков в виде наказания или в показательном порядке (...)", - отмечается в публикации. (...) "Правительство Великобритании сотрудничает со Страсбургским судом в сборе доказательств для оценки этого дела. Однако оно отказалось напрямую вмешиваться в поддержку иска вдовы, частично на том основании, что это может повлиять на то, как суд будет рассматривать будущие британские дела", - констатирует газета. "Александр Литвиненко был бывшим офицером КГБ, который открыто говорил о коррупции в России перед тем, как бежать со своей семьей в Великобританию. Его отравили радиоактивным изотопом полоний-210. Расследование показало, что отравление было совершено двумя российскими агентами, Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, с которыми Литвиненко встретился в Лондоне. Они неоднократно отрицали свою причастность", - напоминает газета. (...) "(...) Сейчас мы говорим не только об отравлении моего мужа, но и об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей и лидера российской оппозиции Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное средство поражения", - заявила Марина Литвиненко The Guardian. "Если мы не можем доставить в Лондон людей, совершивших это преступление..., то кто-то все равно должен понести ответственность. Российское правительство при Путине никогда не извиняется. Для меня, как для [вдовы] по первому делу [отравления], очень важно довести дело до Страсбурга и отстоять свои права". "По ее словам, Дэвид Милибэнд, будучи министром иностранных дел, "обратил внимание на то, что случилось с моей семьей" и встретился с ней. Она также встречалась с Терезой Мэй, когда та была министром внутренних дел. После того она так и не смогла встретиться с Борисом Джонсоном или другими министрами, чтобы обсудить ее дело", - говорится в публикации. В своем иске Литвиненко требует около 2 млн евро в связи с потерей заработка, который ее муж и она получили бы благодаря своей работе. Есть также дополнительные пункты, связанные с психологической помощью, консультированием по преодолению травмы потери, сообщается в статье. "Она требует еще 1,5 млн евро, чтобы отразить серьезность нарушения ее прав, а также убытки, присуждаемые ответчику в показательном порядке или в виде наказания, чтобы удержать Россию от дальнейших тайных убийств", - пишет газета, указывая также, что "это дело поднимает сложные правовые вопросы о том, как ЕСПЧ применяет принцип экстратерриториальной юрисдикции, когда одно государство осуществляет покушения на территории другого". "В письме Пола Маккелла, директора по правовым вопросам Министерства иностранных дел, адвокатам Литвиненко, с которым ознакомилась The Guardian, объясняется, что правительство Великобритании не может согласиться на ее просьбу о формальном вмешательстве в дело. Правительство уже участвует в разбирательстве, говорится в письме, "в том объеме, что оно готовит ответ на запрос [ЕСПЧ] о предоставлении комментариев". Однако далее в нем говорится: "В заявлении поднимаются вопросы, в том числе вопросы, касающиеся юрисдикции, которые являются деликатными и могут в некоторой степени повлиять на британские дела в будущем". (...) "Министерство иностранных дел Великобритании заявило: "Убийство Александра Литвиненко явилось вопиющим и неприемлемым нарушением международного права. Мы привержены обеспечению правосудия в связи с гибелью Литвиненко, что было продемонстрировано обширным полицейским расследованием Великобритании и расследование его смерти". "Кремль неоднократно отрицал свою ответственность за атаки. К посольству России обратились с просьбой предоставить комментарий", - заключает издание.