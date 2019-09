16 сентября 2019 г. Эдвард Молник | The Telegraph Джереми Корбин "может передавать американские разведданные России", предупреждают Дональда Трампа Президента США Дональда Трампа предупредили, что британский политик-лейборист Джереми Корбин в случае избрания премьер-министром может передавать секретные разведданные США России и Ирану, сообщила в выходные британская газета The Telegraph. "Доклад, поддержанный бывшими советниками президента США, призывает Трампа рассмотреть возможность неразглашения чувствительной информации и даже настаивать на том, чтобы ранг членства страны в НАТО был "понижен", если лидер лейбористов окажется на Даунинг-стрит, - говорится в статье. - Анализ, проведенный вашингтонским аналитическим центром, указывает на поддержку, которую оказывают Путину некоторые советники Корбина. Отмечается, что под его руководством Соединенное Королевство "перестанет быть надежным партнером". В докладе упоминается реакция Корбина на нападение в Солсбери, в рамках которой он потребовал доказательств причастности Кремля, и его представитель предположил, что любые подобные разведданные могут быть ненадежными из-за провалов с оружием массового поражения в Ираке". "В докладе подчеркиваются растущие опасения по поводу премьерства Корбина на фоне вероятности проведения всеобщих выборов в ближайшие месяцы. (...) Доклад был составлен доктором Азимом Ибрагимом, профессором Военного колледжа армии США, и будет опубликован на этой неделе Гудзоновским институтом (...)", - передает газета. "Согласно анализу, если к власти придут лейбористы, возникнет "серьезный риск того, что информация, переданная Корбину или его союзникам, может быть скомпрометирована, особенно если это будет касаться России или Ирана". Доклад предупреждает, что Корбин может "активно занять сторону России" и "блокировать или подрывать любые действия, которые он считает враждебными интересам Путина". "Было бы "благоразумно", если бы США "серьезно рассмотрели возможность понижения или даже приостановки участия [британского] правительства под руководством Корбина в разведывательном альянсе Five Eyes и временной остановки членства в НАТО", - сообщается в публикации. "(...) Представитель лейбористской партии заявил, что Корбин "всегда будет делать все необходимое и эффективное для обеспечения безопасности нашего народа". "Джереми постоянно делал правильные призывы в интересах безопасности Британии и международного мира", - добавил он. "Этот правый республиканский аналитический центр, конечно же, хочет оставить на Даунинг-стрит, 10, пуделя Трампа Бориса Джонсона", - указал источник в лейбористской партии. Источник: The Telegraph



