Битва российской мягкой силы с Западом в разрушенной гражданской войной ЦАР

(...) В ЦАР, где недавно бушевала яростная гражданская война, сейчас идет еще одно сражение. Это битва за сердца и умы - и это часть более широкой пропагандистской войны между Москвой и Западом, разворачивающейся на африканском континенте. Рекламные щиты, спонсируемые русскими радиостанции, школьные уроки, мультфильмы, показы фильмов и конкурсы красоты - все это делается в борьбе за внимание местных жителей", - пишет The Telegraph.

"Ширящийся охват России повлек призывы к Кремлю быть законным и прозрачным в регионе, где идет продвижение России в Африку. "Наше послание россиянам заключается в том, что любые сделки должны совершаться с правительством и должны быть законными", - заявил The Telegraph заместитель главного миротворца ООН в ЦАР Кеннет Глюк.

"Россия начала свое неожиданное вхождение в ЦАР через пять лет после начала гражданской войны в 2013 году между мусульманской повстанческой коалицией и христианскими ополченцами "Анти-Балака". Начальным гамбитом Москвы стали авиапоставки вооружений и военных подрядчиков в начале 2018 года для укрепления национальной армии ЦАР - она нацелилась на нестабильный регион, который Франция считает своим экваториальным задним двором, и взамен получила права на разработку месторождений полезных ископаемых", - напоминает газета.

"В недавнем отчете ООН раскрывались возможности российских военных инструкторов, которые были дислоцированы по всей стране, обучая силы безопасности страны всех уровней, включая сотни полицейских и более 2,2 тыс. солдат. Их число увеличивается и может превзойти число военных офицеров ЕС, которые выполняют параллельную миссию по обучению армии ЦАР", - говорится в статье.

"В ответ на вопросы The Telegraph официальный представитель МИД России назвал ЦАР "перспективным партнером для России", добавив: "Россия готова к конструктивному сотрудничеству с французскими партнерами... К сожалению, иногда в прессе, в том числе во Франции, распространяется ложная информация, которая дискредитирует российское присутствие в ЦАР. [Это] рискует дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в стране". МИД Франции не ответил на запросы о комментариях", - говорится в статье.

"(...) В настоящее время Москва ведет ориентированную на публику "кампанию обаяния" в СМИ, - пишет газета. - В обширных трущобах столицы местные жители могут настроиться на радиостанцию Lengo Songo на 98.9FM, которая финансируется российскими деньгами и транслирует африканскую музыку наряду с уроками русского языка. В новостях расточаются хвалы новым запасам российского оружия, а также перспективным предприятиям агробизнеса, поддерживаемым российскими инвестициями, включая новые мясоперерабатывающие заводы и консервные заводы для снабжения армии ЦАР. Конкурирующая станция, поддерживаемая ЕС - это Radio Ndeke Luka, популярная станция, которая называет себя "радио всех центральноафриканцев", и ее сообщения охватывают все от коррупции в правительстве до прав женщин и переговоров с повстанцами".

"Помимо вещания, Россия проводит "уроки дружбы" в школах ЦАР, включая специально созданные курсы истории, а также привозит коробки с бесплатными футболками с надписью WE LOVE RUSSIA (МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ). На деньги Москвы был проведен новый молодежный футбольный турнир, стартовавший в субботу, а также закуплено спортивное оборудование (...). Пророссийские баннеры на этих мероприятиях написаны не на французском, официальном языке колониальной эпохи, а на местном языке, санго", - пишет автор публикации Джек Лош.

"Тем временем Москва реанимировала свою программу обмена студентами советской эпохи с ЦАР, направляя растущее число жителей Центральной Африки в российские университеты. А в прошлом году в его посольстве в Банги прошел конкурс рисунков и поэзии для местных подростков", - пишет газета, добавляя, что "победителям была предложена поездка в аннексированный Россией Крым".

"Однако влияние Москвы в школах ЦАР по-прежнему заслоняет Франция, которая в течение многих лет оказывала сильное влияние на систему образования страны. Лицей Шарля де-Голля в Банги, основанный в 1992 году, является одной школой в сети из почти 500 аккредитованных зарубежных учреждений, которые министерство иностранных дел в Париже называет "рычагом французского влияния". Другие французские инициативы в ЦАР включают спонсирование начинающих сварщиков на курсах профессионального обучения и подготовку чиновников и пожарных. Культурный центр под названием "Французский альянс Банги" выполняет самопровозглашенную миссию "популяризации и распространения культуры франкоязычных стран", ежегодно собирая тысячи местных жителей в свои классные комнаты и библиотеки, в которых хранятся французские журналы, литературная классика и комиксы".

"У Китая есть своя собственная Ecole d?Excellence Chine-Centrafrique - Китайско-Центральнофриканская школа передового опыта (...) И Москва, как сообщается, идет по этим стопам, планируя построить институт российской культуры", - отмечает The Telegraph.

"Пропагандистская методичка Москвы содержит странные элементы, - указывает издание. - Российские чиновники показали ученикам в ЦАР пророссийскую анимационную версию "Короля Льва", которая рассказывает о дружбе между медведем из России и львом из ЦАР. Этот мультяшный лев, осаждаемый стаей мятежных гиен, взывает о помощи, побуждая медведя из заснеженных просторов Сибири отправиться в путь на его спасение. В титрах мультфильма сообщается, что он был создан Lobaye Invest, бангской компанией, которая выиграла концессии на добычу полезных ископаемых в ЦАР и связана с российским олигархом Евгением Пригожиным - близким союзником Владимира Путина".

"Пригожин, финансирующий большую часть российского продвижения в страну, как считается, стоит за теневой группой Вагнера, которая, по словам следователей, направила наемников в Ливию, Судан, Сирию, Украину, а теперь и в ЦАР, где численность россиян по разным оценкам варьируется от 250 до 1000. Lobaye Invest финансирует целый ряд проектов в стране, от радиостанции Lengo Songo до подготовки новобранцев армии. Она даже спонсировала прошлогодний конкурс красоты "Мисс Центральноафриканская Республика" - еще одну инициативу Москвы в области мягкой силы. Во время конкурса в борьбе за корону десяток девушек прошествовали перед VIP-лицами из правительства и российскими чиновниками".

"Медийная война идет и в интернете. Появились анонимные аккаунты в Facebook, которые восхваляют действия России и порочат конкурентов, распространяя циничную полуправду и подстрекательскую ложь (...). Один местный журналист из ЦАР рассказал The Telegraph, как российские чиновники платят репортерам в Банги за то, что они пишут антифранцузские статьи и освещают события в российском посольстве. В ответ на это, согласно информационному бюллетеню Africa Intelligence, посольство Франции усилило свое подразделение по связям с общественностью "для более эффективного ведения этой информационной битвы с Москвой", запустив серию кампаний в прессе и на местном радио", - говорится в статье.

"В рамках своей гуманитарной деятельности ЕС, как правило, более отвлечен, направляя свою поддержку через установленные фонды местным организациям. Между тем, русские раздавали гуманитарную помощь в PK5 - нестабильном мусульманском анклаве Банги, а также создали полевые больницы, предлагающие бесплатную помощь гражданам в северо-восточных, удерживаемых повстанцами городах, которые, по их словам, лечат сотни пациентов в месяц. Именно этот отдаленный, беспокойный регион, граничащий с Чадом и Суданом, Россия более всего будет стремиться усмирить. Район контролируется боевиками, вооруженными АК-47, одетыми в пестрый камуфляж, которые обвиняются в совершении военных преступлений. В начале сентября в нарушение нового мирного соглашения, заключенного частично с помощью России, вспыхнули ожесточенные столкновения между двумя повстанческими группировками в городе Бирао, в результате которых тысячи людей стали вынужденными переселенцами", - пишет The Telegraph.

"Недавние обнаружения, сделанные в этом огромном, беззаконном районе, могут завести Россию в тупик. Следователи ООН говорят, что, несмотря на новые договоренности, повстанческие группы в ЦАР продолжают приобретать оружие в соседнем суданском регионе Дарфур у "Сил быстрой поддержки". Эта племенное ополчение (...) возглавляется заместителем главы правящей хунты Судана и самым могущественным генералом страны Мохамедом Хамданом Даголо, известным как Хемети", - говорится в публикации.

"Это означает, что Москва, с одной стороны, поддерживает правительство в ЦАР в том, чтобы повстанческие группировки не вооружались, а с другой стороны, поддерживает их вооружение де-факто лидером Судана - также союзником Москвы", - подчеркивается в статье.

"С точки зрения России, есть место для наращивания взаимной выгоды между противными сторонами, - говорит Ханс де Мари Хенгуп, старший аналитик Международной антикризисной группы. - Согласно другой точке зрения, нельзя торговаться с ангелом и демоном одновременно".

Несмотря ни на что, посланники Кремля в ЦАР непоколебимы. "За несколько месяцев России удалось достичь мира, пускай это и не длительный мир, а перемирие, - заявил посол Москвы Владимир Титоренко. - Бывшие французские колонии отходят от мегаполиса".

"Посол ЕС в ЦАР призвала международных игроков более тесно сотрудничать в разрушенной войной ЦАР. При том, что ЦАР наводняют конкурирующие силы, европейские страны рискуют проиграть таким выскочкам, как Москва и Пекин. "Мы хотели бы сесть за стол со всеми ... и работать вместе прозрачным образом, - сказала Самуэла Исопи The Telegraph. - Координация дается нелегко".