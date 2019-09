Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 16 сентября 2019 г. 16 сентября 2019 г. Джек Лош | The Telegraph Битва российской мягкой силы с Западом в разрушенной гражданской войной ЦАР (...) В ЦАР, где недавно бушевала яростная гражданская война, сейчас идет еще одно сражение. Это битва за сердца и умы - и это часть более широкой пропагандистской войны между Москвой и Западом, разворачивающейся на африканском континенте. Рекламные щиты, спонсируемые русскими радиостанции, школьные уроки, мультфильмы, показы фильмов и конкурсы красоты - все это делается в борьбе за внимание местных жителей", - пишет The Telegraph. "Ширящийся охват России повлек призывы к Кремлю быть законным и прозрачным в регионе, где идет продвижение России в Африку. "Наше послание россиянам заключается в том, что любые сделки должны совершаться с правительством и должны быть законными", - заявил The Telegraph заместитель главного миротворца ООН в ЦАР Кеннет Глюк. "Россия начала свое неожиданное вхождение в ЦАР через пять лет после начала гражданской войны в 2013 году между мусульманской повстанческой коалицией и христианскими ополченцами "Анти-Балака". Начальным гамбитом Москвы стали авиапоставки вооружений и военных подрядчиков в начале 2018 года для укрепления национальной армии ЦАР - она нацелилась на нестабильный регион, который Франция считает своим экваториальным задним двором, и взамен получила права на разработку месторождений полезных ископаемых", - напоминает газета. "В недавнем отчете ООН раскрывались возможности российских военных инструкторов, которые были дислоцированы по всей стране, обучая силы безопасности страны всех уровней, включая сотни полицейских и более 2,2 тыс. солдат. Их число увеличивается и может превзойти число военных офицеров ЕС, которые выполняют параллельную миссию по обучению армии ЦАР", - говорится в статье. "В ответ на вопросы The Telegraph официальный представитель МИД России назвал ЦАР "перспективным партнером для России", добавив: "Россия готова к конструктивному сотрудничеству с французскими партнерами... К сожалению, иногда в прессе, в том числе во Франции, распространяется ложная информация, которая дискредитирует российское присутствие в ЦАР. [Это] рискует дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в стране". МИД Франции не ответил на запросы о комментариях", - говорится в статье. "(...) В настоящее время Москва ведет ориентированную на публику "кампанию обаяния" в СМИ, - пишет газета. - В обширных трущобах столицы местные жители могут настроиться на радиостанцию Lengo Songo на 98.9FM, которая финансируется российскими деньгами и транслирует африканскую музыку наряду с уроками русского языка. В новостях расточаются хвалы новым запасам российского оружия, а также перспективным предприятиям агробизнеса, поддерживаемым российскими инвестициями, включая новые мясоперерабатывающие заводы и консервные заводы для снабжения армии ЦАР. Конкурирующая станция, поддерживаемая ЕС - это Radio Ndeke Luka, популярная станция, которая называет себя "радио всех центральноафриканцев", и ее сообщения охватывают все от коррупции в правительстве до прав женщин и переговоров с повстанцами". "Помимо вещания, Россия проводит "уроки дружбы" в школах ЦАР, включая специально созданные курсы истории, а также привозит коробки с бесплатными футболками с надписью WE LOVE RUSSIA (МЫ ЛЮБИМ РОССИЮ). На деньги Москвы был проведен новый молодежный футбольный турнир, стартовавший в субботу, а также закуплено спортивное оборудование (...). Пророссийские баннеры на этих мероприятиях написаны не на французском, официальном языке колониальной эпохи, а на местном языке, санго", - пишет автор публикации Джек Лош. "Тем временем Москва реанимировала свою программу обмена студентами советской эпохи с ЦАР, направляя растущее число жителей Центральной Африки в российские университеты. А в прошлом году в его посольстве в Банги прошел конкурс рисунков и поэзии для местных подростков", - пишет газета, добавляя, что "победителям была предложена поездка в аннексированный Россией Крым". "Однако влияние Москвы в школах ЦАР по-прежнему заслоняет Франция, которая в течение многих лет оказывала сильное влияние на систему образования страны. Лицей Шарля де-Голля в Банги, основанный в 1992 году, является одной школой в сети из почти 500 аккредитованных зарубежных учреждений, которые министерство иностранных дел в Париже называет "рычагом французского влияния". Другие французские инициативы в ЦАР включают спонсирование начинающих сварщиков на курсах профессионального обучения и подготовку чиновников и пожарных. Культурный центр под названием "Французский альянс Банги" выполняет самопровозглашенную миссию "популяризации и распространения культуры франкоязычных стран", ежегодно собирая тысячи местных жителей в свои классные комнаты и библиотеки, в которых хранятся французские журналы, литературная классика и комиксы". "У Китая есть своя собственная Ecole d?Excellence Chine-Centrafrique - Китайско-Центральнофриканская школа передового опыта (...) И Москва, как сообщается, идет по этим стопам, планируя построить институт российской культуры", - отмечает The Telegraph. "Пропагандистская методичка Москвы содержит странные элементы, - указывает издание. - Российские чиновники показали ученикам в ЦАР пророссийскую анимационную версию "Короля Льва", которая рассказывает о дружбе между медведем из России и львом из ЦАР. Этот мультяшный лев, осаждаемый стаей мятежных гиен, взывает о помощи, побуждая медведя из заснеженных просторов Сибири отправиться в путь на его спасение. В титрах мультфильма сообщается, что он был создан Lobaye Invest, бангской компанией, которая выиграла концессии на добычу полезных ископаемых в ЦАР и связана с российским олигархом Евгением Пригожиным - близким союзником Владимира Путина". "Пригожин, финансирующий большую часть российского продвижения в страну, как считается, стоит за теневой группой Вагнера, которая, по словам следователей, направила наемников в Ливию, Судан, Сирию, Украину, а теперь и в ЦАР, где численность россиян по разным оценкам варьируется от 250 до 1000. Lobaye Invest финансирует целый ряд проектов в стране, от радиостанции Lengo Songo до подготовки новобранцев армии. Она даже спонсировала прошлогодний конкурс красоты "Мисс Центральноафриканская Республика" - еще одну инициативу Москвы в области мягкой силы. Во время конкурса в борьбе за корону десяток девушек прошествовали перед VIP-лицами из правительства и российскими чиновниками". "Медийная война идет и в интернете. Появились анонимные аккаунты в Facebook, которые восхваляют действия России и порочат конкурентов, распространяя циничную полуправду и подстрекательскую ложь (...). Один местный журналист из ЦАР рассказал The Telegraph, как российские чиновники платят репортерам в Банги за то, что они пишут антифранцузские статьи и освещают события в российском посольстве. В ответ на это, согласно информационному бюллетеню Africa Intelligence, посольство Франции усилило свое подразделение по связям с общественностью "для более эффективного ведения этой информационной битвы с Москвой", запустив серию кампаний в прессе и на местном радио", - говорится в статье. "В рамках своей гуманитарной деятельности ЕС, как правило, более отвлечен, направляя свою поддержку через установленные фонды местным организациям. Между тем, русские раздавали гуманитарную помощь в PK5 - нестабильном мусульманском анклаве Банги, а также создали полевые больницы, предлагающие бесплатную помощь гражданам в северо-восточных, удерживаемых повстанцами городах, которые, по их словам, лечат сотни пациентов в месяц. Именно этот отдаленный, беспокойный регион, граничащий с Чадом и Суданом, Россия более всего будет стремиться усмирить. Район контролируется боевиками, вооруженными АК-47, одетыми в пестрый камуфляж, которые обвиняются в совершении военных преступлений. В начале сентября в нарушение нового мирного соглашения, заключенного частично с помощью России, вспыхнули ожесточенные столкновения между двумя повстанческими группировками в городе Бирао, в результате которых тысячи людей стали вынужденными переселенцами", - пишет The Telegraph. "Недавние обнаружения, сделанные в этом огромном, беззаконном районе, могут завести Россию в тупик. Следователи ООН говорят, что, несмотря на новые договоренности, повстанческие группы в ЦАР продолжают приобретать оружие в соседнем суданском регионе Дарфур у "Сил быстрой поддержки". Эта племенное ополчение (...) возглавляется заместителем главы правящей хунты Судана и самым могущественным генералом страны Мохамедом Хамданом Даголо, известным как Хемети", - говорится в публикации. "Это означает, что Москва, с одной стороны, поддерживает правительство в ЦАР в том, чтобы повстанческие группировки не вооружались, а с другой стороны, поддерживает их вооружение де-факто лидером Судана - также союзником Москвы", - подчеркивается в статье. "С точки зрения России, есть место для наращивания взаимной выгоды между противными сторонами, - говорит Ханс де Мари Хенгуп, старший аналитик Международной антикризисной группы. - Согласно другой точке зрения, нельзя торговаться с ангелом и демоном одновременно". Несмотря ни на что, посланники Кремля в ЦАР непоколебимы. "За несколько месяцев России удалось достичь мира, пускай это и не длительный мир, а перемирие, - заявил посол Москвы Владимир Титоренко. - Бывшие французские колонии отходят от мегаполиса". "Посол ЕС в ЦАР призвала международных игроков более тесно сотрудничать в разрушенной войной ЦАР. При том, что ЦАР наводняют конкурирующие силы, европейские страны рискуют проиграть таким выскочкам, как Москва и Пекин. "Мы хотели бы сесть за стол со всеми ... и работать вместе прозрачным образом, - сказала Самуэла Исопи The Telegraph. - Координация дается нелегко". Источник: The Telegraph



