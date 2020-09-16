Ким Чен Ын наслаждался своим медовым месяцем с американским президентом

"Сейчас Пхеньян внимательно следит за предвыборной кампанией в США. Президентство Джо Байдена не сулит ничего хорошего режиму, изолированному согласно "стратегическому терпению" КНДР эпохи Обамы", - пишет журналист Le Figaro Себастьян Фалетти.

"Ким Чен Ын ведет себя сдержанно. Северокорейский "верховный лидер" в течение нескольких месяцев не находился в центре внимания, сократив свои публичные выступления и оставив на передовой свою младшую сестру Ким Ё Чжон. Но спецслужбы считают, что 30-летний диктатор все еще твердо правит Пхеньяном и следит за своими отношениями с самым могущественным человеком на планете Дональдом Трампом", - говорится в статье.

"За несколько недель до президентских выборов 3 ноября Ким пока воздерживается от любых провокаций, которые могли бы сорвать кампанию смутьяна-республиканца на второй срок. (...) "Человек-ракета", как прозвал его Трамп в 2017 году, в разгар нарастающей напряженности, судя по всему, щадит самого влиятельного человека на планете, с которым он обменялся множеством дружеских писем, как раскрывается в новой книге Боба Вудворда", - указывает автор статьи.

"Он знает, где находится опасный предел для Трампа: это запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР)", - считает Го Мён Хён, эксперт Института политических исследований Асана, аналитического центра в Сеуле. Возобновить испытания такой ракеты, теоретически способной нанести удар по американской территории, означало бы окончательно подавить три года беспрецедентной дипломатической открытости со стороны американского президента, который вытолкнул Кима на небосвод, не уменьшая его атомный и баллистический арсенал", - пишет Le Figaro.

"Трамп превозносит свою стратегию в отношении Пхеньяна как один из величайших дипломатических успехов за время своего пребывания в должности, даже уверяя, что "северокорейской угрозы больше нет" благодаря его "историческим" саммитам с молодым "Маршалом" сначала в Сингапуре, в 2018 году, затем в Ханое и, наконец, в прошлом году, за колючей проволокой демилитаризованной зоны, линии фронта, разрывающей Корейский полуостров. По факту этот чрезмерно разрекламированный медовый месяц дал скудный результат по сравнению с заявленной целью: "денуклеаризацией полуострова", - полагает Фалетти.

"(...) Молодому Маршалу удалось выхватить дипломатический трофей, ускользнувший от его предшественников: рукопожатие на равных с лидером ведущей державы мира. Фотография встречи в отеле Sentosa в Сингапуре - находка для сталинской пропаганды, транслировавшейся в одном из тех официальных СМИ, которые пиарятся на патриотической гордости 23 миллионов северокорейцев, дабы наилучшим образом отстаивать законность династии. Личные отношения, искусно налаженные молодым Кимом с применением лестных посланий в Белый дом, обеспечивают беспрецедентный международный статус и легитимность самому изолированному режиму на планете. Они даже позволяют ему смутно предвидеть конечную стратегическую цель династии: отъезд 28 500 солдат, все еще находящихся в Южной Корее. Приняв формулу "денуклеаризации полуострова" в Сингапуре, Трамп обеими ногами попал в ловушку, расставленную северокорейскими дипломатами. Это означает, что Север не откажется от своего атомного оружия, пока Вашингтон не бросит на произвол судьбы Сеул", - комментирует журналист.

"(...) Медовый месяц закончился, и Пхеньян внимательно следит за избирательной кампанией и ростом напряженности между Китаем и США, которая обеспечивает ему великодушие со стороны Пекина. Президентство Джо Байдена не сулит ничего хорошего режиму, изолированному согласно "стратегическому терпению" КНДР эпохи Обамы. Второй срок Трампа, по крайней мере, сохранит надежды на умасливание ведущей мировой державы, и в то же время позволит выиграть больше драгоценного времени для пополнения стратегического арсенала", - резюмирует Себастьян Фалетти.