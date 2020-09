16 сентября 2020 г. Пол Сонне и Джон Хадсон | The Washington Post Столкнувшись с кризисами, связанными с Россией, Трамп и его высокопоставленные помощники занимают разные позиции "Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США курсируют в Европу и обратно в США, отстаивая твердую позицию США в ответ на два критических политических момента, связанных с Россией: историческое восстание в соседней с ней Белоруссии и отравление ведущего оппозиционного российского деятеля. Но в Белом доме президент Трамп продемонстрировал гораздо более прохладную реакцию, заявив, что ему "нравится видеть демократию", когда его спросили о Белоруссии, и так и не заявив, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен нервным агентом. Придерживаясь давней практики, он не выступил ни с какими упреками или предупреждениями в адрес президента России Владимира Путина", - передает The Washington Post. "Как свидетельствует ситуация, столкнувшись с двумя крупнейшими политическими событиями, потрясшими Россию за многие годы, администрация Трампа прибегла к знакомой схеме: американские дипломаты демонстрируют "ястребиный ответ", даже несмотря на то, что Трамп формулирует более дружественный Москве месседж. Результатом является нехватка президентского руководства и неоднозначные послания союзникам и противникам", - пишет газета. "Такова история администрации Трампа, - указывает Анджела Стент, специалист по России из Джорджтаунского университета. - Мы имеем эту раздвоенная политику в отношении России, где у президента явно есть план улучшения отношений с Москвой, но он не смог реализовать ее, потому что это такая политически чувствительная тема. А еще есть Государственный департамент и Министерство обороны с гораздо более жесткой и последовательной политикой". "По словам Стент, такая же реакция была продемонстрирована в последние недели, когда администрация реагировала на восстание в Беларуси и отравление Навального. "Президент не говорит, был ли отравлен Навальный, да и по Белоруссии он не говорит ничего критического в отношении Путина, - отметила Стент. - Он готов критиковать Германию или [канцлера Германии Ангелу] Меркель, которые хотят импортировать российский газ, но не Путина". Как передает издание, "администрация сделала ответственным лицом по России второго человека в Госдепартаменте, заместителя госсекретаря Стивена Бигана. В последние недели он встречался с чиновниками в Москве и в Европе, а также с представителями белорусской оппозиции в рамках антикризисной дипломатии. Бывший лоббист Ford Motor и ветеран-республиканец на Капитолийском холме, Биган заслужил похвалы демократов и республиканцев за то, что в этой роли занял жесткую позицию по отношению к Кремлю". "Во время телефонного разговора с журналистами 11 сентября Биган подверг критике российское правительство за отказ начать тщательное расследование того, что, по его словам, было применением запрещенного нервного агента на собственной территории России против российского гражданина. "Для нас невероятно, что это произошло бы на территории какой-либо страны, и правительство не отреагировало бы с должной срочностью, чтобы расследовать и привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление", - сказал Биган. Правительство России отвергло обвинения в причастности Кремля к отравлению", - говорится в статье. "(...) За кулисами Биган и другие высокопоставленные чиновники Госдепартамента подтолкнули европейских союзников к единому осуждению нападения на Навального и действий Александра Лукашенко, - сообщает газета. - Ранее в этом месяце главный руководящий орган НАТО осудил отравление Навального в "самых решительных выражениях", учитывая использование "нервно-паралитического агента из запрещенной группы "Новичок". Некоторые страны альянса, состоящего из 30 членов, выступали против обнародования заявления, а некоторые требовали более мягких формулировок, в том числе Франция, но Соединенные Штаты подтолкнули членов к одобрению более жестких формулировок, по словам дипломатов, знакомых с внутренними обсуждениями. По словам дипломатов, чиновники США также занимают жесткую позицию в отношении Москвы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, многосторонней организации, членом которой является Россия". "Биган - это находка, - заметил европейский дипломат, который говорил на условиях анонимности при обсуждении дипломатических тем. - В то время как обычно мы надеемся видеть твердую публичную позицию президента США, сейчас никто не питает иллюзий, что этим посланником будет Трамп, так что мы довольны Биганом". "Но дипломатия Бигана была омрачена смешанными посланиями и относительным молчанием со стороны Трампа. Трамп сказал немного о протестах в Белоруссии, отметив, что ему "нравится видеть демократию" и что "не похоже, что там слишком много демократии", и отдельно назвал ситуацию "ужасной", - напоминает издание. - А через два дня после того, как Меркель представила то, что она назвала "недвусмысленным доказательством" того, что Навальный был отравлен химическим веществом, аналогичным нервному агенту советской эры "Новичок", что, возможно, указывает на причастность российского правительства, Трамп сказал, что не знает, что случилось с российским оппозиционером. "Я точно не знаю, что произошло, - сказал Трамп 4 сентября. - Я думаю, что это ... это трагично. Это ужасно. Этого не должно происходить. У нас пока нет никаких доказательств, но я буду следить за этим". "Примерно через 26 дней после отравления США так и не представили официальной правительственной оценки, а Трамп не поднимал этот вопрос с Путиным, согласно записям его звонков, которые находятся в открытом доступе", - утверждается в публикации. (...) "Критики говорят, что Трамп сделал сбивающие с толку заявления о приоритетах США после отравления Навального, что указывает на его нежелание осуждать инцидент как отравление химическим оружием, возможно, с участием российского государства. Трамп заявил репортерам 4 сентября в Белом доме, что "сейчас мы ведем переговоры по договору о нераспространении ядерного оружия, что очень важно". "Это очень важный момент, - сказал Трамп о переговорах. - Для меня это самое главное". (...) Позже Биган пояснил, что Соединенные Штаты могут вести ядерные переговоры с Россией, направленные на продление и расширение соглашения СНВ-III, и одновременно решать вопросы, связанные с Белоруссией и Навальным. "Никто в США не связывает наши позиции ни по краже выборов и жестокому насилию в Белоруссии, ни по поводу трагического отравления Алексея Навального, ни с какими другими вопросами, будь то СНВ-III или переговоры или что-то еще", - сказал он на прошлой неделе. "Когда Трампа спросили об отравлении Навального, он поспешил указать, что у него хорошие отношения с Путиным, хотя его администрация приняла жесткие меры против России. Трамп кратко использовал вопрос о Навальном, чтобы раскритиковать Германию за продолжение строительства "Северного потока-2", трубопровода, по которому российский газ будет доставляться в Европу, против чего выступает администрация Трампа". "Эндрю С. Вайс, вице-президент по исследованиям Фонда Карнеги за международный мир и бывший высокопоставленный чиновник в администрации Клинтона по вопросам России, сказал, что администрация проводит политику в отношении России только постольку, поскольку президент поддерживает ее. "Нет никакой политики в отношении России, кроме той, под которой [Трамп] готов поставить свое имя, - сказал Вайс. - Теоретически США должны формировать политику Запада в отношении России. По мере приближения к выборам мы видим, что у США нет эффективной политики в отношении России, не говоря уже о возможности сплотить других за собой". В написании статьи приняла участие Энн Геран Источник: The Washington Post