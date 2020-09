16 сентября 2020 г. Йозеф Йоффе | The Wall Street Journal Алексею Навальному удается то, что не удалось Трампу - подорвать аргументы в пользу "Северного потока - 2" "Немецко-американская дружба всегда останавливалась там, где начинал течь российский газ. Даже 40 лет назад, когда холодная война была в самом разгаре, и США защищали Западную Германию силами примерно 220 тыс. солдат, канцлер Гельмут Шмидт схлестнулся с Джимми Картером и Рональдом Рейганом по бартерной сделке на триллионы кубических футов советского газа", - пишет на страницах The Wall Street Journal Йозеф Йоффее, член редакционной коллегии немецкого еженедельника Die Zeit и научным сотрудником Гуверовского Института Стэндфордского университета. "Тогда США уступили, но теперь канцлер Ангела Меркель выступила против Дональда Трампа, который со своей обычной тактичностью приказал ей "перестать покупать газ у Путина", - пишет автор публикации о трубопроводе "Северный поток-2". - (...) Не обращая внимания на тон Трампа, Меркель заявила: "Мы хотим, чтобы проект продолжался". Но внезапно российско-германские дружеские отношения, опора берлинской дипломатии, пошатнулись - (...) все из-за одного человека, Алексея Навального, злейшего внутреннего врага Владимира Путина, который едва пережил покушение на свою жизнь (....)". "Небольшое покушение на убийство может иметь большое значение, чтобы поколебать вечные истины, такие как завет Бисмарка "никогда не прерывать связь с Санкт-Петербургом". Внезапно пресс-секретарь Меркель "не исключает последствия". Но правительство Германии пытается выиграть время, чтобы оценить переменчивый ветер (...), - продолжает он. - В Христианско-демократическом союзе кандидаты на место Меркель на посту канцлера в следующем году не проявляют такой сдержанности. Один высокопоставленный претендент, Фридрих Мерц, требует "немедленной остановки строительства на два года". Другой, Норберт Рёттген, громко восклицает: "Европейцы должны остановить проект". Оппозиционные "Зеленые" хотят похоронить проект, который был "ошибкой" с самого первого дня. Министр иностранных дел Меркель, социал-демократ, "надеется", что Россия "не заставит нас изменить нашу политику в отношении Северного потока-2". "В коме Навальный добился большего успеха, чем президент Трамп", - уверяет обозреватель. "Но ключевое слово здесь - "надежда". Разрыв газовых связей означает разрыв со священной политикой Германии в отношении России. С момента зарождения Ostpolitik, Восточной политики, в конце 1960-х Бонн, а затем Берлин сопротивлялись конфронтации в пользу примирения: Германия как посредник между Востоком и Западом. Это было несложно. Укрывшись под зонтиком (или одеялом) безопасности Америки, Германия могла играть с Кремлем, не боясь его. В эпоху Трампа и Путина эта позиция рушится, - говорится в статье. - В меню Путина вернулся экспансионизм (...), он продолжает оказывать давление на страны Балтии и Польшу, зондируя позиции НАТО повсюду. Он протягивает Белоруссии свою алчную руку. На пороге Европы выгодными целями являются Ближний Восток и Северная Африка". "И вот здесь появляется Трамп. Поскольку потребность Германии и Европы в безопасности растет, предложение сокращается. Президент не просто угрожает европейцам, требуя платы, иначе Америка уйдет. Он действительно выводит около 10 тыс. американских солдат из Германии, составляющих оплот европейского порядка. Он опускает топор на удобную сцену, где Берлин мог бы действовать как посредник и защищать Москву от действительно болезненных санкций", - говорится в публикации. (...) "Северный поток - 2" принесет миллиарды в казну Кремля, которыми будет оплачены перевооружение и зарубежные авантюры. А затем это предприятие нанесет ущерб Европе (...). Обходя Польшу и Украину, "Северный поток-2" лишит их (...) драгоценных транзитных сборов. Призыв к европейской "солидарности", классический немецкий аргумент, звучит бессмысленно перед лицом сделки, которая служит только интересам России и Германии. Но проиграет и Берлин. Сегодня ни одна европейская страна не зависит от российского газа сильнее, чем Германия", - пишет Йоффе, приводя статистику: "в прошлом году Германия купила у России 56 млрд кубометров газа. Италия, следующий по величине покупатель, купила чуть больше трети этого объема. "Северный поток-2" удвоит объем Германии - отсюда и зависимость, которая шепчет: вам лучше вести себя вежливо с Москвой". (...) "Стране, претендующей на роль лидера ЕС, следует ставить общее благо выше российско-германских сделок, которые оставляют восточных европейцев за бортом", - полагает Йоффе. "Развязка очевидна. Умилостивление не укротит нового царя России, который живет по ленинскому завету kto kovo - кто кого - "кто над кем господствует?" Если бы Путин столкнулся с жесткой реакцией Запада, смог бы он нахлынуть в Крым, на юго-восток Украины и в Сирию? Осуществил бы он кибератаки на парламент Германии, в то же время ликвидируя критиков режима за рубежом? - размышляет обозреватель. - Ценой за это стали лишь угрожающие заголовки". "Меркель в ловушке. Как подсказывает опыт, она тем или иным образом будет тянуть время, взывая к Европе и говоря об общем ответе. Но не существует такой вещи, как "Европа" - есть только наименьший общий знаменатель. Отсылка к Европе - это оправдание того, что делается мало или не делается ничего (...). Если канцлер видела бы что-то кроме денег и газа, она остановила бы "Северный поток- 2". Путин, наконец, обратил бы внимание. Так же, как Трамп и Си Цзиньпин, лидер Китая, которые не считают ЕС достойным конкурентом", - заключает автор публикации. Источник: The Wall Street Journal