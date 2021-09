16 сентября 2021 г. Редакция | Financial Times Фасад фейковой демократии Владимира Путина рушится Комментируя предстоящие парламентские выборы в России, Financial Times в редакционной статье отмечает, что (...) "поддержка "Единой России" сократилась. Рейтинги президента остаются на более высоком уровне. Но опросы показывают, что многие молодые россияне выступают против того, чтобы Владимир Путин снова становился главой государства, когда его срок истечет в 2024 году - как это позволяют ему конституционные изменения, внесенные в прошлом году. Кремль видел, как тысячи людей вышли на улицы в соседней Белоруссии в прошлом году после того, как Александр Лукашенко, ставший президентом за шесть лет до Путина, объявил о победе, которую они сочли фальшивой". "На данный момент мало признаков того, что в России оппозиция достигнет такого уровня. Многие пожилые избиратели и избиратели за пределами городов остаются лояльными или не видят альтернативы Путину. Но наступление еще больше сжимает пространство для дебатов, критики и обмена идеями, которые необходимы для процветания развитых экономик. Умные предприниматели и многие иностранные инвесторы переводят свой бизнес в другое место. Шансы на то, чтобы когда-либо избавить экономику России от ее зависимости от добычи металлов и ископаемого топлива, или обуздать коррупцию, разъедающую систему изнутри, сходят на нет", - говорится в статье. "Авторитарные системы иногда могут быть "просвещенными" с намерением провести либерализирующие реформы или даже проложить путь к переходу к демократии. Некоторые в окружении президента в начале 2000-х считали, что таков его план. Вместо этого стала очевидной сущностная пустота режима. Стремление держаться за власть мотивировано тем, что некоторые инсайдеры называют мессианским заблуждением о том, будто между Россией и хаосом стоит только Путин. Это также отражает его собственный страх и страх инсайдеров системы перед тем, что может случиться со всеми ними, если его свергнут", - пишет FT. "Это беда, прежде всего, для народа России. Но это опасно для глобальной безопасности. Путин помнит, как его популярность взмыла вверх после аннексии Крыма в 2014 году; Москва продолжает попытки подорвать суверенитет Украины и усиливает свою власть над Белоруссией в обмен на поддержку Лукашенко. Изображение России как "осажденной крепости", которую Запад стремится подорвать, отражает подлинную кремлевскую паранойю и полезно для мобилизации патриотической поддержки. Европейские лидеры в основном понимают эту угрозу; администрации Байдена, более сосредоточенной на Китае, следует обратить на это более пристальное внимание", - заключает редакция газеты. Источник: Financial Times