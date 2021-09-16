"Замужество ведет только к худшему": Филиппины, страна запрещенных разводов

"Филиппины, где преобладают католики, являются единственной страной в мире, наряду с Ватиканом, в которой запрещены разводы. Женщина не может отказаться от жестокого или неверного мужа. Единственное исключение - доказать его умственную несостоятельность, но такая процедура предназначена лишь для самых богатых", - пишет журналистка Le Figaro Манон Томциг.

"Моё единственное желание, прежде чем я умру - иметь возможность расстаться с ним". В свои 50 лет Хейзел провела половину жизни замужем. "Двадцать пять лет жертвоприношений", - говорит она с грустной улыбкой. (...) Хейзел встретила своего будущего мужа в колледже, где они оба изучали бухгалтерский учет. Она быстро забеременела. Она отказывалась выходить замуж, но давление исходило отовсюду, в том числе со стороны ее работодателя, когда она проходила практику. "Как только мой босс понял, что я беременна, он вызвал меня и сказал, что у меня нет выбора, что я не могу жить в грехе. Я был молода и боялась потерять работу. Так я и сделала". Хейзел знает, что назад ей уже не повернуть", - говорится в статье.

(...) "На Филиппинах 80% из примерно 100 млн жителей католики, что делает их третьей страной в мире по количеству католиков, и религия приобретает все большее значение. Церковь и государство официально разделены, но на практике грань между ними очень тонкая. Поскольку развод не признается католической церковью, в законодательстве страны он просто отсутствует. Хейзел пережила это положение болезненно. Через два года после заключения их союза муж начал отсутствовать по ночам и пить. Включилось стечение сложных обстоятельств. Последовали два десятилетия физического и психологического насилия и неверности. Пятеро детей также подвергались избиению со стороны отца. (...) Уйти? Хейзел каждый день лелеет на это надежду, но не может себе этого позволить. Ее муж не дал бы ей ни цента, если бы она сбежала", - отмечает автор статьи

(...) "Именно для того, чтобы предоставить таким женщинам выход из положения, в последние годы в Конгресс регулярно вносятся законопроекты о разводе. Сенатор Риса Хонтиверос, защищающая права женщин, несколько раз пыталась убедить своих коллег. Согласно опросу, проведенному в 2017 году Статистическим управлением Филиппин, каждая четвертая женщина подвергалась физическому, психологическому или сексуальному насилию со стороны своего мужа. "Подобные ситуации затрагивают всю семью, включая детей, которые строят свои будущие отношения по этой модели", - подчеркивает политик. (...) "Консерватизм и патриархат подпитывают противостояние принятию закона о разводе", - осуждает сенатор. По мнению социолога Мэри Рэслис, преподавателя в Университете Атенеоде Манила, "даже сегодня в культурном отношении мужчина может делать все, что хочет, в частности, иметь любовницу. Женщина должна сохранять семью. Если она страдает, то это ее вина".

(...) "За кулисами противодействия легализации развода стоят наиболее стойкие члены церкви. "Католическая церковь по-прежнему очень сильна, в том числе в политическом отношении. Она была очень активна в парламентских комитетах", - отмечает Риса Хонтиверос. Такую битву открыто оправдывает отец Джером Сицилиано, представитель Конференции католических епископов Филиппин: "В Библии написано, что брак заключается на всю жизнь. Если бы государство легализовало развод, оно больше не защищало бы ни отдельных лиц, ни институт брака. Это разрушило бы семьи и причинило бы вред детям. Мы должны продолжать борьбу в разных учреждениях, в СМИ и социальных сетях, чтобы наш голос был услышан". Что делать с жестоким, неверным супругом или с тем, кто собрал вещи? "Всегда есть способы восстановить семью. А если этих средств недостаточно, у супружеских пар уже есть средства правовой защиты для расставания. Так зачем добавлять новый закон? Скорее, государство должно усилить ранее существовавшие законы", - утверждает Джером Сицилиано.

(...) "Фактически существуют две процедуры, позволяющие филиппинским парам разойтись: установление судом режима раздельного проживания супругов, которое включает физическое разделение лиц и имущества, но тогда пара остается в браке и, следовательно, не может вступить в повторный брак; и аннулирование брака. В данном случае речь идет о том, чтобы доказать судье, что брак недействителен. Насилие, неверность или простая ссора не считаются допустимыми аргументами. Единственная уважительная причина (не считая процессуальные нарушения) - это психологическая недееспособность одного из супругов. Пары, желающие вернуть себе свободу, вынуждены вести бесстыдную борьбу, чтобы доказать умственную несостоятельность партнера. В результате ведутся долгие и мучительные битвы, без каких-либо гарантий результата, поскольку окончательное решение остается за судьей. Не говоря уже об их непомерной стоимости - от 3500 до 5000 евро в стране, где средняя зарплата составляет 260 евро в месяц. Такой выход из положения доступен только самым богатым и продвинутым семьям.", - комментирует журналистка.

(...) "Этот закон упростит и сделает судебный процесс намного менее дорогостоящим, в частности, для филиппинцев из средних и малообеспеченных слоев населения. Он также позволил бы парам вступить в повторный брак. Потому что у людей есть право на второй шанс", - поясняет Риса Хонтиверос.

(...) "32-летняя Царена, прожившая 5 пять лет раздельно, все еще с большим волнением рассказывает о страданиях, причиненных ее сексуально агрессивным мужем. Для нее самое сложное - продолжать носить его имя. "Муж? Бывший? Я даже не знаю, как его назвать, - в отчаянии признается она. - Каждый раз, когда я вижу, что где-то написана моя фамилия, я чувствую себя пленницей". Никаких других отношений у молодой женщины с момента расставания не было. "Я не могу думать о свидании с кем-то, потому что я все еще замужем. Этот другой человек будет юридически считаться любовником. Если мой бывший узнает, то сможет подать на меня в суд". Без расторжения брака Царена и ее муж будут связаны "до тех пор, пока смерть не разлучит их". И если ребенок родился бы от других отношений, то муж Царены по закону все равно считался бы отцом", - пишет Le Figaro.

(...)"Хотя легализация развода не получила одобрения сенаторов, она все равно поддерживается большинством населения. "Согласно опросу 2017 года, проведенному Social Weather Stations, основной компанией по исследованию общественного мнения на Филиппинах, 53% филиппинцев выступают за легализацию развода", - подтверждает социолог Мэри Рэслис. (...) "Времена меняются. Семья приобретает новые формы. Только 50% филиппинских пар состоят в браке. Удивительно, но больше всего за легализацию развода выступают те, кто не состоит в браке", - отмечает она. Разве невозможность развода не является тормозом к заключению самого брака? "Главное - дать людям возможность вступить в повторный брак. И просто выйти замуж, - настаивает она. - При этом можно быть католиком и выступать за легализацию развода, как показали другие католические страны по всему миру".

(...) "Опираясь на молодое поколение, сенатор Риса Хонтиверос продолжает свою борьбу. Она работает над тем, чтобы собрать достаточно подписей для того, чтобы повторно представить свой законопроект в Конгресс, надеясь, что позиция сенаторов изменится. Даже при их поддержке все равно придется заручиться окончательной подписью президента. Однако несмотря на то, что РодригоДутерте сам в 2000 году добился разрешения суда на раздельное проживание со своей женой, он уже высказал свое несогласие с таким законопроектом. Он должен покинуть свой пост в мае 2022 года после шестилетнего срока, как того требует Конституция... Но он уже заявил о своем желании баллотироваться на пост вице-президента", - резюмирует журналистка.