17 апреля 2019 г. Хенри Фой | Financial Times Олег Дерипаска утверждает, что за санкциями США стоит "грязная ложь" "Олег Дерипаска поклялся опровергнуть "грязную ложь", которая, по его словам, была использована для того, чтобы оправдать включение его имени Соединенными Штатами в черный список, активизируя битву с Вашингтоном, которая увеличит пристальное внимание к подходу администрации Трампа к России", передает Financial Times. - Российский алюминиево-автомобильный олигарх, на которого в апреле прошлого года были наложены сокрушительные санкции за предполагаемые связи с Кремлем, подает иск против американского правительства в попытке отменить меры, которые превратили его в парию в международном бизнесе". "Адвокаты Дерипаски также намерены на этой неделе учредить призовой фонд в размере 600 тыс. долларов, чтобы побудить журналистов разобраться, почему на него наложили санкции, заявляя, что на власти США повлияли внутренние политические факторы. Об этом FT сообщили люди, осведомленные о проекте", - говорится в публикации. "(...) Сделка Дерипаски с американскими чиновниками в январе об отмене санкций в отношении "Русала", его алюминиевой компании, разозлила членов Конгресса, которые обвинили президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно жесток в отношении Кремля. Санкции в отношении другой его деловой активности остаются в силе", - напоминает издание. "Конгресс хочет больше крови... [но] Конгресс понятия не имеет, что происходит в России или где-либо еще в мире, - заявил Дерипаска в интервью FT. - Нет никаких фактов, никаких оснований, только грязная ложь". (...) "Конгресс дезинформировали... ими двигала вендетта, месть, - говорит он. - Было неверное представление, что нанесение ущерба частному бизнесу в России решит какую-то проблему... все прямо наоборот". "В прошлом месяце Дерипаска подал в суд, пытаясь отменить санкции, запрещающие ему вести бизнес с гражданами или компаниями США и фактически превращающие его в неприкосновенного для большей части международного бизнес-сообщества. Он намерен использовать это дело, чтобы заявить, что никаких доказательств по уголовным обвинениям против него нет. Эти обвинения , в основном, связаны с его деятельностью по созданию алюминиевого бизнеса в 1990-х годах, когда жестокая борьба за контроль над отраслью привела к тому, что события стали называть "алюминиевыми войнами", - напоминает газета. "Дерипаска отклоняет заявления американских политиков о том, что сделка вокруг "Русала" все же оставила ему контроль над компанией. По его словам, он стремится к аналогичной сделке для ГАЗа, крупнейшего российского производителя коммерческих транспортных средств, в котором ему принадлежит контрольный пакет акций. Для ведения переговоров с Управлением по контролю за иностранными активами (Ofac) был нанят Джеймс Уорлик, бывший американский дипломат, ставший лоббистом, сообщил он FT. Однако "Русал" давал 8% мирового алюминия, и санкции спровоцировали значительную нестабильность на рынке и вызвали протесты со стороны других западных стран. ГАЗ не имеет такого же международного значения, и давление на Ofac с требованием отменить санкции меньше", - говорится в статье. Дерипаска пояснил изданию, что в случае сделки объем принадлежащих ему акций станет меньше 48-49%. Он указал, что ГАЗ, базирующийся в Нижнем Новгороде, может стать банкротом, и под угрозой находятся 40 тыс. рабочих мест, плюс еще 360 тыс. в цепи поставок. "Daimler, который собирал фургоны Mercedes на заводе, покинул совместное предприятие с ГАЗом в начале этого года, в то время как Volkswagen, который производит автомобили совместно с российской компанией, заявил, что не будет работать без "долгосрочных" гарантий, отметил Дерипаска. "Они очень, очень нервничают", добавил он. ГАЗ, имеющий большую задолженность перед государственными банками, "прекратил развитие. Поставщики не хотят разрабатывать новые платформы. Это уже нанесло большой урон". По словам Дерипаски, действия США против российского бизнеса пойдут Москве только на пользу. "[Кремль] как ястреб смотрит сверху, чтобы увидеть, как далеко продвинется эта машина", - сказал он, добавив, что один из вариантов - национализация. "Это прекрасная возможность для бюрократов получить больше игрушек для игры в России, где уже 70% экономики находится в руках государства". Источник: Financial Times