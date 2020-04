17 апреля 2020 г. Энн Тергесен | The Wall Street Journal 100 лет: новая продолжительность жизни для людей, родившихся в XXI веке? "Первый человек, который проживет до 150 лет, уже родился и живет сегодня? Такова тема спора "на миллиард долларов" между двумя ведущими специалистами в области старения: С. Дж. Ольшанским, профессором эпидемиологии и биостатистики в Школе общественного здравоохранения при Университете Иллинойса в Чикаго, и Стивеном Н. Остадом, биологом из Университета Алабамы в Бирмингеме", - пишет The Wall Street Journal. "Будучи друзьями с начала 1990-х годов, они заключили пари в 2000 году после того, как одна газетная статья процитировала профессора Остада, который заявил, что скоро мы сможем достичь продолжительности жизни в 150 лет. Каждый положил по 300 долларов на инвестиционный счет, сумма на котором, как надеются оба ученых, к 2150 году, когда истекает срок сделки, будет составлять более 1 млрд долларов. Но даже профессор Остад, оптимист, признает: "Получать эти деньги будут наши потомки". "К 2150 году достижения в области биомедицинской науки и лекарственных средств, улучшающих клеточную функцию, "позволят жить до 100 лет в обычном порядке, и при этом некоторые люди будут достигать возраста 150 лет - что-то вроде того, как сегодня люди обычно доживают до 80 лет, и некоторые до 110", считает профессор Остад. По мнению же профессора Ольшанского, верхние границы ожидаемой продолжительности жизни - это 85-89 лет. Согласно этому сценарию, говорит он, "гораздо больше людей доживут до 100 лет". Но 150? Ни за что. "Люди, родившиеся в XXI веке, например, сегодняшние студенты, могут прожить целое столетие или больше, потому что их здоровье будет несравнимо с уровнем здоровья когда-либо в истории человечества, - указывает профессор Остад. (...) Это будет связано с нашей новой способностью предотвращать и задерживать возникновение большей части заболеваний и нарушений, которые осложняют жизнь в старшем возрасте". "(...) Ближе к концу прошлого столетия начал зарождаться новый подход к здоровью, сосредоточенный не на самих болезнях, а на лежащих в основе процессах старения. Старение - самый большой фактор практически во всем, что убивает нас сегодня, - подчеркивает он. - Начиная с крошечных круглых червей и мушек-дрозофил, исследователи обнаружили, что лечить старение, как если бы оно было заболеванием, оказывается несложно. Мы могли бы делать это путем изменения генов, изменения рациона питания и, что наиболее удивительно, путем использования некоторых существующих лекарств, разработанных для других целей. Эти методы лечения сработали не только у самых простейших животных; они также сработали и на мышах - таких же млекопитающих, как мы". Профессор Остад приводит в пример исследования лекарства рапамицин на мышах: его применение (...) приводило к тому, что мыши жили значительно дольше. Оно задержало у мышей появление некоторых видов рака и полностью исключило другие; также оно задержало развитие мышиных версий болезни Альцгеймера, старения сердца и развития забывчивости на поздних этапах жизни. А в ограниченном исследовании с участием людей было обнаружено, что препарат, тесно связанный с рапамицином, приносит пользу людям в возрасте 65 лет и старше в виде улучшенной защиты от гриппа при использовании в сочетании с вакциной против гриппа". "(...) Это правда, что биология мышей отличается от биологии человека. Но, как у млекопитающих, у нас действительно 98% тех же генов, что и у мышей, поэтому, несомненно, существует много общего", - уверен профессор, указывая также, что другое лекарство, метформин, предназначенный для лечения диабета, также многое обещает в профилактике или замедлении болезней старения (...). Подобных открытий появляется все больше и больше". "(...) Мы должны перестать думать о возрастных заболеваниях как о независимых инстанциях. Заболевания, связанные со старением, имеют во многом совпадающие причины, так что лечение (...) влияет на большую часть или на все эти заболевания. Таким образом, лечение самого старения может кардинально изменить уровень смертности (...)", - считает эксперт. - Сотни экспериментов на животных, связанных с продлением жизни, показывают, что с помощью правильного лечения можно пробить то, что раньше мы считали "пределом". "Никто не должен в спешке стремиться получить рецепты или попробовать замедляющие старение методы лечения прежде, чем они будут должным образом оценены на предмет безопасности и эффективности у людей. Но такое тестирование уже началось. (...) Мы еще не знаем, какой из различных продлевающих здоровье способов лечения старения, которые так однозначно работают на мышах, подойдет и людям, но мы это узнаем (...)", - заключает он. "(...) Ожидаемая продолжительность жизни увеличится до примерно 100 лет, но cвяoщенный Грааль того, что я называю расширенным периодом здоровья, в итоге будет достигнут", - парирует профессор Ольшанский. - (...) Проблема с идеей о том, чтобы в обычном порядке доживать до 100 лет, заключается в том, что на пути встают математика, науки, здравый смысл и наш унаследованный "дизайн" тела. Первая революция долголетия - 30-летнее увеличение ожидаемой продолжительности жизни - произошла в XX веке (...). Но посмотрите, в какой ситуации мы находимся сегодня. Даже идеальные поведенческие факторы риска не превратят 70-летнего человека в супердолгожителя. (...) Болезнь Альцгеймера и ожирение в нашем обществе усугубляются, а не улучшаются, что говорит о том, что борьба с болезнями без замедления старения может ухудшить здоровье будущих групп пожилых людей". "(...) Прибить один год к ожидаемой продолжительности жизни, когда показатель стоит на отметке 80 лет, на несколько порядков сложнее, чем сделать то же, когда этот показатель составляет 50 лет. Для достижения ожидаемой продолжительности жизни в 90 лет необходим эквивалент излечения от рака, всех сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инфекционных заболеваний и случайных смертей. Чтобы добраться до 95, потребуется устранить все известные причины смерти, за исключением старения. (...) Вторая революция долголетия, сравнимая с первой, крайне маловероятна для населения в целом, даже когда станет доступным метод замедления старения", - уверен он. Профессор приводит и математический аргумент: "закон средних чисел требует, что чтобы 100 лет стали новой ожидаемой продолжительностью жизни, значительная часть населения должна в обычном порядке переживать текущий максимальный предел продолжительности жизни, равный 122 - известно, что этот возраст был достигнут лишь одним человеком. Одного этого достаточно, чтобы поставить под сомнение утверждения о том, что 100 лет - это новая норма". "Ученые, которые, тем не менее, поддерживают такие заявления, указывая на исследования, в которых старение удалось замедлить, и увеличилась продолжительность жизни у короткоживущих видов. Но люди не проживают биологическое время с такой же скоростью, как эти виды. Удвоение продолжительности жизни у короткоживущих видов, скорее всего, будет соответствовать лишь небольшой части этого увеличения у людей. Удвоение продолжительности жизни у мыши с 3 до 4 лет не означает, что продолжительность жизни человека удвоится с 80 до 160 лет, - подчеркивает Ольшанский. - (...) Когда в конечном итоге будут введены меры вмешательства в старение, они, вероятно, приведут к задержке развития заболеваний, сокращению заболеваемости, увеличению продолжительности здоровой жизни и принесут экономические дивиденды отдельным людям и обществу. В итоге, однако, некоторые болезни уступят место другим, и игра в "Замочи крота" (в эпидемиологии это называется "параллельные риски") продолжится". "Лучшая цель, чем продление человеческой жизни - это продление периода нашей жизни, когда мы наслаждаемся хорошим здоровьем", - отмечает Ольшанский, указывая, что люди не способны в обычном порядке доживать до 100 лет - во всяком случае, не с таким "дизайном тела". Источник: The Wall Street Journal