17 августа 2021 г. Эрик Альбер | Le Monde Привилегированный доступ к министрам, в том числе к Борису Джонсону, для щедрых доноров тори "Бен Эллиот, сопредседатель британской Консервативной партии, обвиняется в создании системы доноров, вызвавшей полемику. Лейбористы требуют его отставки", - пишет корреспондент Le Monde (...) "Сколько стоит завтрак с Борисом Джонсоном? Если быть точным, то 99,5 тыс. фунтов стерлингов (117 тыс. евро). В ноябре 2019 года, незадолго до парламентских выборов, на которых победил нынешний премьер-министр Великобритании, эту сумму миллионер Мохамед Амерси согласился выплатить на гала-ужине, предназначенном для сбора средств в пользу Консервативной партии. Завтрак был продан с аукциона, и бизнесмену достался главный выигрыш. В этом не было ничего противозаконного, и о пожертвовании сообщалось, но не о награде", - говорится в статье. "Полтора года спустя этот крупный донор - он и его супруга с 2017 года пожертвовали Консервативной партии 750 тыс. фунтов стерлингов - поссорился с политической партией. Обещанный завтрак так и не состоялся. Поэтому Амерси решил нарушить закон молчания, рассказав Financial Times и The Sunday Times о небольших сделках Бориса Джонсона с миллиардерами, которые финансируют его партию", - отмечает автор статьи. "Он, в частности, поясняет, что принадлежность к "группе лидеров" среди доноров дает доступ к ежемесячным встречам с министром или госсекретарем. Входной билет: 50 тыс. фунтов в год", - продолжает журналист. (...) "По сообщению Financial Times, также был создан "консультативный совет" ("advisory board"), который выбирал лучших доноров. Они платили как минимум 250 тыс. фунтов стерлингов в год, хотя, похоже, никто не знает точных правил и условий членства. Раз в месяц этот десяток щедрых жертвователей получал доступ к Борису Джонсону или Риши Сунаку, министру финансов". (...) "Группа доноров состоит из ультралибералов, детей Тэтчер, которые отрицательно оценивают экономический интервенционизм, практикуемый британским премьер-министром, и не стесняются напоминать ему об этом. Верный своей привычке всегда говорить то, что хочет услышать его аудитория, мистер Джонсон их обнадежил", - говорится в публикации. "В основе этой крайне прибыльной системы находится один человек: Бен Эллиот. После своего прихода к власти в июле 2019 года Джонсон очень незаметно назначил его сопредседателем Консервативной партии. Неоплачиваемая роль Эллиота заключается в том, чтобы добывать пожертвования. Премьер-министр, будучи большим скрягой в частной жизни и испытывая отвращение к обсуждению денежных вопросов, дал ему карт-бланш", - пишет Le Monde. (...) "Эллиот родился с серебряной ложкой во рту и превратил свои отношения в профессию. Он племянник Камиллы Паркер-Боулз, жены принца Чарльза. (...) Свою записную книжку Эллиот превратил в потрясающий заработок. Два десятилетия назад он создал Quintessential, "консьерж-фирму", готовую на все, лишь бы удовлетворить малейшие пожелания своих состоятельных клиентов. Хотите, чтобы мишка-коала поиграл с детьми? Нет проблем, фирма позаботится об этом. Дженнифер Лопес захотела, чтобы у нее на вечеринке была дюжина павлинов-альбиносов? Разумеется, так и будет. А как насчет встречи с принцем Чарльзом? Именно это произошло с Амерси, который в 2013 году пообедал вместе с будущим королем Англии в Дамфрис-хаусе, его шотландской резиденции. "Я называю это капитализмом доступа, - поясняет Амерси The Sunday Times. - Теперь у нас есть культура, позволяющая наилучшим образом монетизировать свою записную книжку". В среду, 11 августа, Лейбористская партия призвала Эллиота уйти в отставку", - говорится в статье. (...) "Амерси, который является одновременно клиентом Quintessential и донором Консервативной партии, намеревался создать группу Консервативных друзей Ближнего Востока и Северной Африки (английский акроним COMENA). Такой вид собрания депутатов, если они официально присоединятся к одной из политических партий, позволяет им получить доступ к высокопоставленным должностным лицам из этих стран и провести возможную лоббистскую деятельность. Проблема заключалась в том, что уже существует подобная группа - Консервативный ближневосточный совет (CMEC)", - отмечает журналист. "Чтобы остановить создание этой конкурирующей группы потребовалось вмешательство бывшего парламентария-консерватора (Шарлот Лесли), близкой к CMEC. Ее особенно беспокоит происхождение состояния Амерси, который известен своим участием в телекоммуникационных проектах на Ближнем Востоке и в России", - отмечается далее. (...) "В Великобритании регулярно возникают скандалы с пожертвованиями в обмен на награды или на членство в палате лордов. Джонсон, завороженный миром миллионеров и сам постоянно испытывающий нехватку денег (у него шестеро детей и развод, который нужно профинансировать), судя по всему, вывел эту систему на новый уровень", - резюмирует Эрик Альбер. Источник: Le Monde