17 августа 2021 г. Джон Муни | The Sunday Times Россиян заподозрили в нацеливании на подводный интернет-кабель у берегов Ирландии Как передает The Sunday Times, "ведется расследование с целью установления, не действовало ли глубоководное судно, занимавшееся несанкционированными подводными работами у южного побережья Ирландии, в интересах российских вооруженных сил и не нацеливалось ли на пролегающий там подводный кабель". "Силы обороны Ирландии усилили морское наблюдение у южного побережья после того, как военно-морской патруль обнаружил большое судно, занимавшееся подводной деятельностью, недалеко от кабеля, по которому идет интернет-трафик между Европой и Америкой. Судно было обнаружено в 170 морских милях от побережья в исключительной экономической зоне Ирландии в конце июля. Военно-морской флот сообщил о его присутствии в штаб береговой охраны и Силам обороны, - говорится в статье. - И военно-морской флот, и министерство транспорта не знали о присутствии судна, поскольку его автоматическая идентификационная система не работала или была отключена, что является нарушением международного морского права". (...) Судну было приказано прекратить любые подводные работы, которые оно проводило, в то время как ВМС Ирландии мониторил его действия. Вскоре после этого судно, зарегистрированное на островах Зеленого Мыса, покинуло место происшествия, сообщается в статье. "Силы обороны Ирландии подозревают, что корабль, возможно, запустил подводный аппарат недалеко от основного подводного кабеля. Военные пытаются оценить, действовало ли судно в качестве посредника вооруженных сил России. По словам источников в службах безопасности, гигантские кабели ранее становились мишенью для российских вооруженных сил, которые размещают рядом с ними устройства для перехвата данных и коммуникаций", - пишет издание, добавляя, что, согласно источникам, ГРУ отслеживает закладку подводных кабелей у берегов Ирландии, у ирландского побережья действует подводный флот РФ, а его военно-воздушные силы были замечены в совершении полетов в воздушном пространстве Ирландии. "Кэйтел Берри, бывший сотрудник армейской разведки, (...) считает, что ирландские воды уязвимы. "По этим кабелям каждый час отправляются десятки тысяч финансовых транзакций вместе с коммуникациями. Люди думают, что "облако" находится в небе, но на самом деле оно находится на дне моря", - сказал он. "Эти подводные кабели всегда были ахиллесовой пятой западных экономик. Я был бы удивлен, если бы наши соперники не исследовали эти ключевые линии коммуникации, чтобы использовать их, потому что именно так поступают мировые державы", - подчеркнул он. (...) Источник: The Sunday Times