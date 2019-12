17 декабря 2019 г. Джулия Дэвис | The Daily Beast ГосТВ России называет Трампа своим "агентом" "Иногда изображение не должно стоить тысячи слов. Таких немного. Когда российский министр иностранных дел Сергей Лавров вернулся домой после своей встречи с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома на прошлой неделе, российские государственные СМИ злорадствовали по поводу этого зрелища. На телеканале "Россия-1" вышел сюжет под названием "Кукловод" и "агент": как понимать встречу Лаврова с Трампом", - пишет The Daily Beast. "В "Вестях недели", воскресной новостной передаче того же телеканала, отметили, что именно Трамп - лично - попросил Лаврова встать рядом, когда Трамп уселся за своим столом. Это был почти буквальный образ силы, стоящей за троном, - подчеркивает автор публикации Джулия Дэвис. - А между тем, к большому удовлетворению России, украинский президент Владимир Зеленский все еще ждет той критически важной встречи в Белом доме с американским президентом из знаменитого "quid pro quo" в обмен на объявление Зеленским о расследовании, которое дискредитировало бы кандидата-демократа Джо Байдена. Пока что Зеленский этого не сделал, и никакой встречи назначено до сих пор не было". "Российское государственное телевидение по-прежнему рассматривает предстоящий импичмент как выбоину на дороге, которая не приведет к отстранению Трампа от должности. Но (...) "появившись в "Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым", Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС, старейшего и крупнейшего информационного агентства России, предрек: "Рано или поздно придут демократы к власти. В этот раз, через каденцию - неважно когда (...) У меня еще более неприятный прогноз для Трампа (...). После Белого дома его будет ждать не очень радостный период". "То есть нам еще одну квартиру в Ростове готовить?" - пафосно спросил ведущий Владимир Соловьев. Он ссылался на ситуацию с Виктором Януковичем, бывшим президентом Украины, который был вынужден бежать в Россию в 2014 году и поселился в Ростове-на-Дону. Подобные параллели между Януковичем и Трампом проводятся не только из-за их общей связи с с Полом Манафортом - советником первого и председателем избирательной кампании второго - но также и потому, что российские эксперты и политики считают их обоих открыто прокремлевскими, - говорится в статье. - Жестко контролируемые российские государственные телевизионные программы постоянно повторяют, что Трамп не беспокоится об Украине и не дал Путину никаких оснований даже задуматься об уступках в преддверии недавнего саммита "Нормандской четверки" в Париже". "Новостные программы на государственном телевидении используют любую возможность, чтобы деморализовать украинцев с помощью аргументов, предполагающих неприязнь президента США к их находящейся в тяжелом положении стране. (...) Руди Джулиани, действующий в качестве личного адвоката президента и решивший переключить внимание с импичмента Трампа на предполагаемую коррупцию бывшего вице-президента Байдена, недавно предпринял поездку на Украину с целью сбора доказательств. Вскоре после возвращения Джулиани в Соединенные Штаты российское государственное телевидение начало показывать отрывки документального фильма его сети "One America News Network". Фильм призван доказать вмешательство Киева в выборы в США и обвиняет бывшего посла Мэри Йованович в том, что он "лгала под присягой Конгрессу с целью обелить коррупцию [Джо] Байдена ". Усилия Джулиани от имени президента Трампа неизбежно принесут пропагандистские дивиденды Кремлю. Путин выразил неприкрытое восхищение крестовым походом, который возглавляют Трамп и Джулиани, чтобы обелить вмешательство Москвы в выборы в США и переложить вину на Киев. (...) "Корреспондент "России-1" Валентин Богданов предположил, что к настоящему времени большинство американских республиканцев считают, что в выборы в США вмешивалась Украина, продемонстрировав различные ролики из Fox News. Абсурдность подобных утверждений, распространяемых российскими спецслужбами, демонстрирует лицемерие республиканцев во всей красе. Кремль, многие годы утверждающий, что демократия - это видимость, а Запад лишен морали и принципов, теперь может демонстрировать Республиканскую партию как свой "экспонат номер 1", - утверждает автор публикации. "Выступая в "Воскресном вечере с Владимиром Соловьевым" в октябре, политолог Дмитрий Евстафьев утверждал, что Трампу нужно уничтожить Республиканскую партию, чтобы обеспечить свое собственное долгосрочное выживание. Процедура импичмента, кажется, ускоряет этот процесс, поскольку Республиканская партия совершает самосожжение ради своего "Дорогого лидера". Такер Карлсон из Fox News под влиянием головокружительной смены направления республиканцами даже заявил, что в украинском конфликте США должны встать на сторону России. Контролируемые Кремлем государственные российские СМИ не страдают от подобного отсутствия ясности. Выступая на шоу Соловьева, Семен Багдасаров, директор московского Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, воскликнул: "Соединенные Штаты - враг. Это враг. Это вражеское государство, которое стремится уничтожить нашу страну!" (...) Источник: The Daily Beast