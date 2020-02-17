Дело Гриво: старые трюки российского "компромата"

"(...) Если нет стремления поддерживать теорию заговора, то на данном этапе в деле Гриво ничто не позволяет предъявить обвинение "руке Москвы", однако становится ясно, что метод, использованный "художником" Петром Павленским, сильно напоминает тот, которым давно пользуются российские и советские "службы", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ о событиях прошлой недели, когда российский художник-акционист Петр Павленский , получивший политическое убежище во Франции, распространил в интернете видео интимного характера, в котором якобы фигурирует Бенжамен Гриво, кандидат в мэры Парижа от партии "Вперед, Республика!", из-за чего последний был вынужден снять свою кандидатуру с выборов.

"Это "компромат", или компрометирующее досье, запущенное против человека с тем, чтобы поймать его в сети, оказать на него давление, заставить его сотрудничать, дискредитировать его или устроить против него судебное разбирательство со сфабрикованными "доказательствами, - указывает Барлюэ. - Жертвой подобных действий в России недавно стал один француз. В 2015 году Йоанна Барберо, директора центра французского языка и культуры "Альянс Франсез Иркутск", насильственным путем арестовали и обвинили в педофилии, что он отрицает, и что никогда так и не было доказано. Он провел 70 дней в тюрьме, затем был помещен в психиатрическую больницу. Оказавшись под домашним арестом, он решил бежать до суда, устроенного ФСБ (бывшего КГБ), в ходе которого его приговорили к 15 годам колонии. Он тайно бежал во Францию в конце 2017 года".

"(...) Во времена холодной войны компромат использовался настолько широко, что стал общим моментом шпионских фильмов. Реальность часто превосходила художественный вымысел. (...) Так, в 1964 году посол Франции в России Морис Дежан оказался в ловушке. Женатого дипломата засняли в компрометирующей ситуации с молодой российской актрисой, завербованной КГБ, которая собиралась его шантажировать. Де Голль вынужден был отозвать его в Париж", - напоминает Le Figaro.

"Компрометирующие досье предназначаются не только для иностранцев. Они использовались, в частности, в 1990-х годах российскими олигархами, в ходе экономической борьбы за контроль над определенными фирмами. В 1999 году генпрокурор Юрий Скуратов, находившийся в конфликте с Борисом Ельциным, был уволен после того, когда по телевидению транслировалась видеозапись с участием похожего на него человека, находившегося в обществе двух проституток. В 2010 году нескольких противников Кремля соблазнила женщина, называвшая себя "Катя". Она тайком снимала их утехи, а затем распространяла их в Интернете с целью дискредитировать этих людей", - указывает автор статьи.