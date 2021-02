17 февраля 2021 г. Патрик Нокс | The Sun "Внутри леденящих кровь пыточных подземелий садиста по прозвищу "Маньяк", который пытает электрическим током и калечит своих жертв" (...) "На леденящих кровь фотографиях предположительно запечатлены сырые подвалы, используемые в качестве секретных тюрем для тех, кто находится в плену на востоке Украины у поддерживаемых Россией повстанцев и наемников, сражающихся вместе с ними", - утверждает британский таблоид The Sun: "согласно утверждениям, на объектах внутри бывших ядерных бункеров в ДНР и ЛНР содержится более 200 человек, включая гражданских лиц". (...) "Одно отвратительное подземелье, по имеющейся информации, является площадкой для жестокого мучителя, известного по кличке "Маньяк", который использует хирургический набор, чтобы калечить своих жертв. Личность маньяка раскрыла организация "Справедливость за мир на Донбассе", альянс 17 украинских правозащитных организаций, и местные СМИ", - говорится в статье. "Центр гражданских свобод, базирующийся в Киеве, сообщил The Sun, что в настоящее время 267 человек, в том числе 226 гражданских лиц, содержатся в этих подземельях без предъявления каких-либо обвинений", - передает газета. (...) "Нет никаких доказательств, заставляющих предположить, что эти ужасающие нарушения прав человека напрямую организуются российским режимом", - подчеркивает издание. "Два самых известных подземелья - это тюрьма "Изоляция" в Донецке и "тюрьма Бэтмена" в Луганске, называемая по прозвищу одного из бойцов-сепаратистов. По сообщениям, эти подземелья созданы для того, чтобы терроризировать население и сдерживать любую местную оппозицию, - говорится в статье. - Местные жители окрестили тюрьму "Изоляция" "местом, где исчезают люди". В ней имеется восемь обычных камер на несколько заключенных, две камеры дисциплинарного изолятора, один подвал- бомбоубежище и одна примыкающая к нему камера, а также несколько "пыточных подвалов". По сообщениям, просочившиеся фотографии были сделаны именно здесь. Эти снимки были недавно опубликованы анонимным источником в Telegram и утверждается, что на них запечатлены инструменты, используемые для пыток заключенных. На одной фотографии запечатлен военный полевой телефон на столе, который, как предполагается, используется как источник высокого напряжения для поражения заключенных электрическим током", - пишет The Sun. "По словам бывшего заключенного журналиста Станислава Асеева, жертв привязывают к столу, причем один электрический провод подключается к гениталиям, а другой - к задней стороне тела. Затем на тело льют воду и пускают электрический ток, причиняющий ужасающую боль, - говорится в публикации. - Утверждается, что заключенные также подвергаются мощным психологическим пыткам. Охранники намеренно транслируют звуки пыток в подвале через экран монитора, который находится на том же этаже, что и камеры. Из-за этого заключенные постоянно слышат крики сокамерников, находящихся под пытками". Как пишет издание, Александр Грищенко, государственный служащий средних лет, был брошен в подземелье пыток после того, как представители ЛНР ложно обвинили его в том, что он является шпионом. (...) По прибытии в тюрьму Бэтмена его "сначала избил бывший профессиональный боксер с огромным сломанным носом, который теперь использовал свои навыки для жестокого обращения с заключенными. Затем, по словам Грищенко, его раздели догола, ударили разрядом тока, затем развели ему руки и привязали проводами. Затем в помещение вошел "Маньяк" - его настоящее имя, как сообщается, Сергей Коноплицкий - с куском пластиковой трубы, которую он использовал для жестокого избиения. По словам Грищенко, сообщник мучителя схватил его указательный палец правой руки ладонью и начал постепенно заламывать его к тыльной стороне ладони, чтобы сломать его (...)", - передает газета, продолжая, что "Маньяк" (...) достал полевой комплекта хирурга, раскрыл его и начал показывать Грищенко хирургические инструменты - кусачки, хирургическую пилу, скальпели, рассказывая, как он будет отрывать ему пальцы, отпиливать руки, разрезать его. (...) Маньяк начал делать хирургические разрезы между пальцами его левой руки. (...) В другом случае Маньяк, по сообщениям, забил до смерти другого человека молотком, говорится в статье. Как сообщила The Sun представительница Центра гражданских свобод, это - только верхушка айсберга, т.к. большинство людей не обращаются в органы государственной власти Украины или в правозащитные организации, (...) и доступа к заключенным не имеет даже Международный комитет Красного Креста, поэтому масштабы похищений, пыток и незаконных задержаний людей неизвестны. (...) Источник: The Sun