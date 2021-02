17 февраля 2021 г. Бретт Форрест | The Wall Street Journal Администрация Байдена рассматривает вопрос о "Северном потоке-2" "Администрация Байдена рассматривает политику США в отношении трубопровода, предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию по дну Балтийского моря, в связи с новым давлением после возобновления строительства проекта стоимостью 11 млрд долларов в этом месяце, по словам людей, знакомых с ходом дискуссий", - пишет The Wall Street Journal. "Подводный трубопровод "Северный поток-2" завершен более чем на 90%, и осталось проложить около 100 миль. Строительство возобновилось 6 февраля, более чем через год после того, как оно было остановлено из-за противодействия со стороны администрации Трампа и актов Конгресса США о вводе санкций в отношении компаний и лиц, участвующих в проекте. Администрация Байдена пока не ввела требуемых законом санкций", - констатирует газета. "Администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода, включая "угрозы санкций против компаний, участвующих в строительстве Северного потока-2", - сообщил немецкий чиновник. "Во вторник для администрации наступает крайний срок, чтобы определить список компаний, которые, по ее мнению, нарушают законы США, направленные на остановку газопровода "Северный поток - 2". Эти компании могут стать потенциальными мишенями для санкций США. Администрация Байдена также может отказаться от применения санкций в соответствии с оговоркой о национальных интересах, умиротворяя Германию, критически важного европейского союзника, и преподнося России геополитическую победу и идя вразрез с двухпартийную коалицией в Конгрессе, - пишет газета. - (...) Администрация Байдена стремится улучшить отношения с Берлином, которые осложнились в связи со скептицизмом президента Трампа по отношению к НАТО и угрозами введения тарифов на немецкие товары, а также в связи с критикой канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес внешней политики Трампа "Америка прежде всего". "Трамп публично выступил против трубопровода, в какой-то момент призвав Берлин прекратить строительство в качестве цены за предотвращение торговой войны с США. Берлинские и российские чиновники характеризуют "Северный поток-2" как исключительно коммерческое предприятие, способствующее энергетической безопасности Европы", "Байден не сформулировал свою политику в отношении трубопровода. В прошлом месяце пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что "президент по-прежнему считает, что "Северный поток - 2" - плохая сделка для Европы". Но это было до возобновления строительства трубопровода. Когда администрация не ответила применением обязательных санкций, это поставило ее политику под сомнение (...)", - полагает издание. "Чиновники Совета национальной безопасности Белого дома встретились, чтобы обсудить вопрос о трубопроводе, в том числе готовность Германии наложить мораторий на проект, по словам людей, знакомых с дискуссиями. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности от комментариев отказалась. Другой представитель Госдепартамента сказал, что администрации известно о возобновлении работ по "Северному потоку-2", и что она "будет отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода и, если такая деятельность будет иметь место, примет решение о применимости санкций", - говорится в публикации. "Комитет Сената по международным отношениям запросил информацию о секретном брифинге в Белом доме о трубопроводе, сообщил сенатский помощник, знакомый с запросом. (...) Источник: The Wall Street Journal