Лопнувшие капилляры в глазах Джеффри Эпштейна указывают на то, что он был задушен, а не повесился сам, предполагает патологоанатом

Американский финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной торговле, в том числе несовершеннолетними, и найденный мертвым в своей тюремной камере, вероятно, был убит, а не повесился сам, утверждает патологоанатом: лопнувшие капилляры в его глазах согласуются с картиной удушения руками, а не повешения, сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале.

"В эксклюзивном ролике из специального выпуска передачи "Шоу доктора Оза" на телеканале Fox News(...) доктор Майкл Бейден, патологоанатом, изучает фотографии глаз Эпштейна и других частей его безжизненного тела, сделанные во время вскрытия. Доктор Бейден был в числе врачей в помещении, где производилось вскрытие Эпштейна", - поясняет газета.

"По его словам, весьма необычно, что причина смерти Эпштейна, которая изначально указывалась как неопределенная, через пять дней превратилась в самоубийство через повешение, - говорится в статье. - Он считает, что есть много "красных флажков", указывающих на то, что его убили, а не он убил себя сам. И главным среди них является разрыв капилляров и тот факт, что цвет нижней части его ног был бледным, а не багровым или голубоватым, что, по его словам, вероятно, имело бы место, если бы он повесился на своей двухъярусной кровати, как утверждается в официальной версии (...)".

"(...) При удушении руками возникает дополнительное давление, мелкие капилляры могут разорваться, и их лучше всего увидеть в глазу", - пояснил он.

Доктор Бейден также рассказал, почему у него вызывает вопросы бледный цвет нижних конечностей Эпштейна. "После смерти кровь опускается вниз. Если человек повесился, то так называемая синюшность будет в нижней части ног. Там они будут темно-бордовыми/фиолетовыми, спереди и сзади, а это не так", - указал он.

Его интерпретация вскрытия подтверждает заявления сторонников теории заговора, согласно которой он не повесился, а был убит в августе в своей тюремной камере, где ожидал суда по обвинениям в сексуальной торговле. Десятки женщин обвинили его в том, что он торговал ими, когда они были несовершеннолетними, и сводил их со своими состоятельными и известными друзьями, говорится в статье. После ареста Эпштейна сразу же зазвучали вопросы о том, кому среди его известных знакомых также будут предъявлены обвинения. ФБР продолжает расследовать это дело, и некоторые жертвы Эпштейна требуют, чтобы допросу подвергся ряд людей, включая британского принца Эндрю. (...)

"Некоторые из жертв также думают, что Эпштейн был убит или ему была дана возможность покончить с собой со стороны влиятельных союзников, которые испугались, что он сдаст их в попытке сократить свой собственный тюремный срок", - отмечается в публикации.

"(...) Доктор Бейден также осмотрел "петлю", которую Эпштейн якобы использовал для самоубийства, и заявил, что, по его мнению, она не соответствует его травмам: "Во-первых, она не соответствует борозде. Во-вторых, нет никаких доказательств того, что на какой-либо части петли имеется кровь или ткани. На этой небольшой области зафиксирован след, который не мог быть оставлен гладкой поверхностью материала, который был скручен, чтобы сделать петлю", - говорит он. - Я полагаю, проблема, по которой мы сегодня здесь, заключается в полном отсутствии прозрачности вокруг того, что случилось с Эпштейном".

"До своей смерти Эпштейн уже однажды пытался покончить с собой и был переведен под особое наблюдение в тюрьме. Затем по необъяснимым причинам режим надзора был отменен и его посадили в камеру без сокамерника. В ночь его смерти тюремные охранники Това Ноэль и Майкл Томас не провели нескольких обязательных проверок. Им предъявлены обвинения в фальсификации документов за ложь о выполнении проверок. Прокуроры утверждают, что на самом деле они занимались серфингом в интернете и дремали за своими столами, - напоминает газета.