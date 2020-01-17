Туристы переносят китайский вирус в другие страны

Туристы завезли новый вирус из китайского города Ухань в Таиланд и Японию. При этом вопрос о том, как именно распространяется возбудитель, остается открытым, пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"С начала года в Азии растет страх перед новым возбудителем заболеваний. В китайском городе Ухань новый коронавирус вызвал воспаление легких у десятков людей; два человека скончались. Предполагается, что источником распространения вируса является рынок с морепродуктами", - говорится в публикации.

"В среду стало известно, что вирус был обнаружен у одного мужчины в Японии. По данным министерства здравоохранения Токио, 30-летний мужчина в начале января находился в Ухане, но не посещал вызывающий подозрения рынок морепродуктов. В месте, где он проживал, он тесно контактировал с человеком, у которого были симптомы воспаления легких. Еще в Ухане у него появилась высокая температура и кашель (...). Рентгеновские снимки показали признаки воспаления легких".

"Еще в понедельник власти Таиланда сообщили о первом случае заболевания в своей стране. Речь идет о 61-летней китаянке из Уханя, у которой поднялась температура при прохождении контроля в аэропорту и она была доставлена в больницу. Генетический анализ выявил наличие нового возбудителя. Эта женщина также не посещала рынок морепродуктов, однако, вероятно, была на одном из других рынков".

"В настоящий момент оба пациента чувствуют себя удовлетворительно. Люди, с которыми они контактировали ранее, находятся под наблюдением. Пока инфекция не зафиксирована ни у одного из них. (...) Кристиан Дорстен, директор Института вирусологии в берлинской клинике Шарите, отмечает: "Пока симптомы не были выявлены ни у кого из врачей и обслуживающего медицинского персонала". Это, по его словам, положительный признак того, что вирус не передается легко. В пользу этого говорит также то, что у пациентов не поражены верхние дыхательные пути, "у них, например, нет насморка". Из легких в легкие возбудитель попадает сложнее, чем, например, воздушно-капельным путем при чихании", - поясняет издание.

"Пока, как подчеркивает ВОЗ, не было обнаружено признаков передачи возбудителя от человека к человеку. Однако такой способ передачи заболевания все же нельзя исключать. Свидетельством такой передачи возбудителя может быть случай семейной пары, о котором сообщала служба здравоохранения города Ухань: рынок морепродуктов посещал только муж, но заболели оба".

"По словам Дростена, новый возбудитель похож на вирус SARS, вызвавший в 2002 и 2003 годах эпидемию примерно с 8 тыс. заболевшими. "Это тот же тип вируса, только в другой вариации", - говорит Дростен. Отличаются они прежде всего белками, с помощью которых вирус "прикрепляется" к клеткам человека".

"Заболевания, вызываемые новым вирусом, вероятно, протекают мягче, чем заболевания, вызываемые вирусами SARS и MERS, пишут исследователи в статье научного журнала International Journal of Infectious Diseases. К короновирусам наряду с SARS и MERS относятся также возбудители, вызывающие безобидную простуду. В подтвержденных в Ухане 41 случаях заболевшие страдали преимущественно от высокой температуры и сухого кашля. Каждый пятый жаловался на затрудненное дыхание. Впрочем, в четверг вечером в Китае стало известно о еще одном смертельном случае. (...) Пятеро других зараженных людей находятся в критическом состоянии", - сообщает Süddeutsche Zeitung.