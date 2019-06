17 июня 2019 г. Редакция | The Washington Post У нас все еще есть вопросы о том, вмешивалась ли Россия в ход президентских выборов в Северной Каролине. Это плохой знак "С того момента, как стало ясно, что российское правительство вмешивалось в президентские выборы 2016 года, сотрудники разведывательных служб регулярно предупреждали, что Соединенные Штаты остаются уязвимыми для очередной кибератаки. Если последствия фиаско в день выборов в Северной Каролине хоть сколь-нибудь показательны, то администрации Трампа и Конгрессу предстоит еще многое сделать, чтобы подготовить нацию к выборам в следующем году", - утверждает редакция The Washington Post. В расследовании, проведенном газетой, подробно рассказывалось о том, "как чиновники штата Северная Каролина отчаянно добивались информации и помощи от министерства внутренней безопасности после возможного взлома в день выборов 2016 года, когда электронные журналы избирательной комиссии округа Дарем, в которых содержится информация об избирателях, имеющих право голосовать на выборах, неправомерно сигнализировали об отказе людям на их избирательных участках. Электоральные сотрудники прибегли к использованию бумажных списков, что привело к массовым задержкам. Если злонамеренный иностранный игрок хотел посеять хаос в день выборов или поставить под сомнение их результаты, это могло быть одним из способов сделать это". По данным издания, сначала чиновники штата считали, что проблемы связаны с человеческими ошибками, но стали "проявлять большую обеспокоенность, когда появились сообщения, что Кремль брал на прицел компанию-поставщика (то есть стороннюю компанию, которая предоставляет аппаратное или программное обеспечение властям штатов и местным органам), связанную с программным обеспечением электронных списков избирателей". "Компания VR Systems, от которой округ Дарем получил свое программное обеспечение электронных списков избирателей, утверждает, что не получала известий от министерства внутренней безопасности до сентября 2017 года, то есть прошло несколько месяцев после того, как появились новостные сообщения о том, что россияне брали на прицел фирму, обслуживавшую выборы, которая соответствовала ей по описанию, и что компания об этом узнала из странного телефонного звонка в 2 часа ночи", - говорится в статье. "(...) Штат обратился за помощью к министерству внутренней безопасности с просьбой провести судебно-медицинскую экспертизу. Но министерство (...) только что согласилось это сделать - спустя полтора года после того, как Северная Каролина запросила помощь. (...) ". Издание подчеркивает, что Северная Каролина не числилась в список штатов, подвергшихся кибератакам в год проведения выборов. "Но было неясно, распространялась ли эта гарантия на таких подрядчиков, как VR Systems, которые привлекались к работе как Северной Каролиной, так и другими штатами, - отмечается в публикации. - Обеспокоенные возможностью того, что взлом стороннего поставщика мог подвергнуть опасности штат в 2016 году, чиновники из Северной Каролины попытались запретить дальнейшее использование продуктов VR Systems (...).Позже суд отменил это решение. Со своей стороны, VR Systems настаивала на том, чтобы ее компьютеры не были скомпрометированы". Сейчас (...) чиновники Северной Каролины настаивают на том, что министерство внутренней безопасности в целом подняло на более высокий уровень свои усилия по обеспечению электоральной безопасности, интенсивно сотрудничая со штатом в деле оценки неприкосновенности его систем голосования. "Однако абсурдно, что все еще остается вопрос о том, были ли проблемы с электронными списками избирателей округа Дарем в 2016 году связаны с Кремлем", - полагает газета, призывая к тому, что "деятельность поставщиков, а также электоральные системы штатов должны регулироваться федеральными чиновниками. Конгресс должен потребовать этого - и предоставить все необходимые средства, какие могут для этого потребоваться". Источник: The Washington Post