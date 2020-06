17 июня 2020 г. Ша Хуа | The Wall Street Journal Бойся тофу, сверху летящего: Китай разворачивает борьбу с выбрасыванием мусора из окон многоэтажных зданий "Летя на предельной скорости, даже тофу может нанести фатальный ущерб лобовому стеклу. Именно это Чжан Хунцзюань, жительница китайского города Цзямусы, обнаружила прошлым летом, когда вышла к своей машине и увидела, что переднее стекло покрыто густой белой кашей. А под ней была паутина трещин, исходящих из точки соприкосновения тофу со стеклом. "Это был не замороженный тофу, - пояснила она в интервью местному телерепортеру. - Он был мягкий". "Личность виновника осталась загадкой, но Чжан махнула в направлении 33-этажной жилой башни, которая возвышалась над тем местом, где была припаркована ее машина. Только тофу, брошенный с большой высоты, мог причинить такой большой ущерб, решила она. Ранее в том же году, рассказала она репортеру, она видела, как сверху прилетел пакет соевого молока и упал в том же месте", - пишет The Wall Street Journal. "Падающие объекты представляют собой растущую угрозу в Китае, что является следствием стремительного роста быстроразвивающихся городов страны, - указывает издание. - (...) В мае китайские законодатели собрались в Пекине, чтобы после шести лет разработки принять первый гражданский кодекс Китая. Среди наиболее обсуждаемых 1260 положений кодекса было и то, которое должно помешать жителям квартир просто выбрасывать мусор в окно, на улицы и тротуары внизу". (...) "Списка предметов, выброшенных из многоквартирных домов и задокументированных в сотнях сообщений государственных СМИ и постов в социальных сетях, довольно для того, чтобы заполнить корзину для покупок. Пораженные прохожие рассказывали о том, как их обдавало брызгами от приземлившихся контейнеров с лапшой быстрого приготовления, картонных чашек с жемчужным чаем, а однажды на тротуар рухнула целая рыба весом четыре фунта", - говорится в статье. "Часто эти предметы едва не задевали пешеходов. Готовя эту статью, один сотрудник The Wall Street Journal в Шанхае был поражен, увидев, как на землю рядом с группой играющих детей шмякнулась пластиковая раковина. Никто из них не пострадал, но они перешли в другое место и продолжили игру. Травмы хоть и редко, но встречаются. Женщина в городе Ханчжоу сказала местному телерепортеру, что ей пришлось обратиться в больницу после того, как на нее упала наполовину обглоданная куриная ножка. А три женщины в городе Гуйян сообщили, что их забрызгали чернила из упавшей сверху бутылочки чернил для каллиграфии. Женщины установили, что 18-тью этажами выше расположена школа каллиграфии, сообщила государственная телекомпания China Central Television. В школе они обнаружили бутылочки с чернилами с такой же этикеткой. Человек, которого по телевизору назвали руководителем школы, заявил, что это совпадение", - говорится в публикации. (...) "Учитывая трудность сбора доказательств, китайские суды разрешили некоторым жертвам подать в суд на все здание, как это произошло в 2017 году, когда 28 жителей многоквартирного дома в Чунцине были вынуждены заплатить по 9 долларов на медицинские расходы плюс 2 доллара на судебные издержки женщине, которая была сбита с ног тем, что в судебных документах описывалось как упавшая металлическая рама", - рассказывает The Wall Street Journal. "Ли Шу, партнер пекинской юридической фирмы Yunting, описывает подобные дела о совместной ответственности как способ "распространения социальной ответственности" в качестве формы сдерживания. "Это может заставить людей дважды подумать, прежде чем выбросить мусор из окна, если они будут думать, что им придется обременять соседей расходами, которые они не причиняли", - указывает он. (...) "Цзэн Жэньцзун, управляющий комплекса Laimeng Waterside Pavilion Spring в городе Шэньчжэнь, потратил почти 67 тыс. долларов на 40 камер наблюдения, чтобы контролировать фасады своих 12 зданий на предмет падающих предметов, - пишет издание. - (...) Но отдельные жители также взяли дело в свои руки. 3 года назад 27-летняя Лян Цинцин установила стеклянный навес над своей террасой на третьем этаже, устав выметать мусор, падающий из квартир наверху. На прозрачной поверхности навеса скопились предметы, включая пустые пачки сигарет, одинокий носок и красного игрушечного тираннозавра". Только в мае, после того, как сверху упала кружка, повредив навес, она обратилась с жалобой в управление жилым комплексом. По ее словам, руководство заявило, что навес является несанкционированной постройкой и отклонило ее просьбу починить его. (...) По ее словам, пока ей остается только установить собственные камеры наблюдения и надеяться поймать людей сверху в момент совершения действий. "Уголовное законодательство Китая распространяется на случаи, когда намеренно выброшенные предметы могут стать причиной серьезных травм или смерти", - подчеркивает газета. - (...) По словам адвоката Ли, разъясняющего некоторые правовые принципы, гражданский кодекс "остается расплывчатым с точки зрения реализации и должен быть конкретизирован с помощью законодательства". На данный момент штрафы не в нем не детализированы. В положении отмечается, что сначала нужно попытаться найти виновного. Если правонарушителя найти не удается, то чтобы обеспечить компенсацию пострадавшему, может быть задействована совместная ответственность жильцов здания". В написании статьи приняли участие Цяньвэй Чжан и Чжао Юйлин. 