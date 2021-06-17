Как Россия бросает вызов Франции в Сахеле

(...) "Россия вытесняет Францию из Сахеля? Отчасти так уже происходит в Ливии, где из-за постепенного отодвигания на второй план Франции наемники частной военной компании "Вагнер", близкой к Кремлю и российской военной разведке ГРУ, стали одной из главных сил, наряду с турецкими военными и их сирийскими помощниками. Выступая в поддержку маршала Хафтара, лидера востока страны, они контролируют авиабазу Сирт, расположенную к юго-востоку от Триполи, и базу Аль-Джуфра в центре страны. В прошлом месяце Россия также отправила в Ливию истребители. В соседнем Чаде повстанцы Фронта перемен и согласия в Чаде (ФПСЧ) в своих столкновениях с армией недавно воспользовались помощью наемников Вагнера", - пишет Le Figaro.

(...) "В Сахеле Россия "пытается навязать свою волю, заполнить пустоты и дискредитировать нас", - недавно с осуждением сказала министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли. В 2019 году Бамако, столица Мали, подписал оборонное соглашение с Россией, которое открыло двери перед наемниками Вагнера. В августе 2020 года, после первого переворота, российский посол стал первым иностранным дипломатом, принятым малийской хунтой", - указывает автор статьи.

(...) "Проникновение Кремля в Африку опирается на ЦАР, Центральноафриканскую Республику, где Россия буквально свергла Францию в качестве доминирующей иностранной державы. Всего за несколько лет страна стала плацдармом России в Африке. "В ЦАР русские построили эталонную квартиру для своего присутствия в Африке. Они показали, что способны взять в свои руки неудавшийся режим и позволить ему избавиться от проблем безопасности, не считаясь при этом с правами человека и западными ценностями. Для властей ЦАР это идеальный контракт", - поясняет один дипломатический источник.

(...) "С тех пор наемники Вагнера обосновались в большинстве африканских стран. В Судане, Анголе, Гвинее, Мозамбике, ЮАР, Конго... Москва подписала соглашения о сотрудничестве примерно с 20 странами континента", - пишет Le Figaro.

(...) "Россия хочет вернуть то влияние, которое она имела в Африке во времена СССР. Поручая операции наемникам Вагнера, она двигается замаскированно и, таким образом, остается вне поля зрения международного сообщества. За несколько лет группа Вагнера стала чем-то вроде ее швейцарского складного ножа военного вмешательства за границей. Она предоставляет африканским режимам, в соответствии с их потребностями, обширный модулируемый набор услуг: это техническая поддержка, оружие, спецназ, военная подготовка, политическая поддержка и т. д.", - отмечает Лассер.

"Однако специалисты в этой области сомневаются, что России удастся превратить Сахель в ЦАР. Обеспечение безопасности на этой огромной территории требует таких средств, которых нет у наемников. "Без изменения масштаба России сложно будет удержать регион. Кроме того, группе Вагнера необходимы три вещи, чтобы воспроизвести пример ЦАР: режим в конце политического цикла, развал отношений режима с его традиционными партнерами и возможность для заработка на местах. Этого третьего критерия не существует, например, в Мали", - комментирует дипломатический источник. С другой стороны, российский маневр, начатый на Украине с "зелеными человечками", в число которых уже входили наемники Вагнера, и продолженный в ЦАР и других африканских странах, может быть направлен на другие более легкие цели, такие как Камерун или Габон", - пишет Le Figaro.

"Однако в некоторых странах Россия рискует получить ответную реакцию. Уверенность в том, что благодаря защите Кремля, можно проигнорировать соблюдение прав человека, не сработала в ЦАР, где некоторые официальные лица были переданы в Международный уголовный суд по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности", - резюмирует автор публикации Изабель Лассер.