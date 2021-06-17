"Израиль переживает глубокий моральный кризис"

"В конце долгого правления Биньямина Нетаньяху эта "демократия безопасности", в которой наблюдалось усиление напряженности из-за идеологической радикализации израильского общества, оказалась во власти "неоспоримого кризиса", - объясняет Ева Иллуз, франко-израильский социолог, руководитель исследования во французской Высшей школе социальных наук, на страницах Le Monde.

"(...) Опрос Института израильской демократии (правоцентристского аналитического центра) показал, что в 2020 году большинство израильтян не верили ни в свои институты, ни в тех, кто их представляет. Только 32% из них доверяли прессе. В 2012 году, когда Биньямину Нетаньяху еще даже не было предъявлено обвинение, опрос общественного мнения показал, что половина населения считала руководство страны коррумпированным", - говорится в статье.

"В исследовании, посвященном северной и южной Италии, политолог из Гарварда Роберт Патнэм показал, что доверие к институтам (то, что он называет "социальным капиталом") имеет решающее значение для экономического развития, а также для возможности поддерживать демократическую культуру. Когда существует дефицит социального капитала, общество превращается в мир Гоббса, где каждый борется за интересы своей группы, своей семьи и своего клана, не стремясь создать или защитить концепцию общественного блага. Симптомом этого процесса явилось то, что на последних американских выборах 77% израильтян предпочли Дональда Трампа Джо Байдену, то есть вульгарную жестокость гуманистической трезвости", - указывает автор статьи.

"Израиль не похож на любую другую демократию. Это демократия, ставящая во главу угла вопросы общественной безопасности, возможно, не имеющая аналогов в мире. Быть демократией безопасности, значит руководствоваться фундаментальной и постоянной заботой о выживании. С институциональной точки зрения, это означает, что армия, спецслужбы и разведка играют центральную роль в политической, моральной и культурной жизни и составляют матрицу привычек и мировоззрение, которое можно назвать "секьюритаризм", - анализирует социолог.

"Когда секьюритаризм становится институционализированным, возникает ряд последствий. Главное последствие состоит в выдвижении на первый план разделения мира на друзей и врагов, такое видение принципиально несовместимо с либеральной мыслью, которая лежит в основе демократии и стремится стереть различие между друзьями и врагами. Именно такая концепция была реализована при построении Евросоюза. Представление о том, что государство должно бороться за свое выживание, также означает, что соблюдение законов занимает в нем спорное место", - указывает Иллуз.

(...) "Европейские страны далеки от того, чтобы иметь право преподавать уроки морали маленькой стране, атакованной со всех сторон после выхода из Холокоста, но факт остается фактом: секьюритарное государство склонно ставить свои интересы выше закона. Страх, лежащий в основе израильской психики, порождает такое видение международных отношений, где сила заменяет закон. В-третьих, в условиях демократии безопасности все те, кого считают представляющими опасность для государства, отвергаются, причем не экономическими механизмами, как в западных демократиях, а идеологическими и институциональными механизмами, источником которых является огромный аппарат обеспечения безопасности", - продолжает она.

(...) "При долгом правлении Нетаньяху балансирование и иллюзии рассеялись. Секьюритаризм соединился с ультранационалистической мессианской идеологией, с одной стороны, и с ультраортодоксальной религиозной идеологией, с другой. Эти две идеологии обострили напряженность в обществе и сделали еще более маловероятным формулирование общественного блага, вокруг которого могут объединиться различные израильские социальные группы", - рассуждает эксперт.

"Мессианизм присутствует во многих религиозных течениях, утверждающих сакрализацию земли и пространства, потому что земля становится местом искупления для народа в целом. (...)Этот мессианский проект игнорирует прагматические соображения, по которым нужно уметь перемещаться между противоречащими друг другу императивами, поскольку то, что священно по определению, не подлежит обсуждению. Перед лицом метафизического величия Третьего Храма, не может быть никаких территориальных компромиссов", - говорится в публикации.

(...) "Ультраортодоксы были самыми верными партнерами Нетаньяху, они представлены в Кнессете не менее трех десятилетий. Их политические партии совершили подвиг, предоставив ультраортодоксам привилегии, которых нет ни у одной группы в мире (хотя многие из них живут в бедности). (...) Однако привилегии, которыми пользуются ультраортодоксы, во время пандемии из явных превратились в невыносимые, поскольку в условиях полной изоляции синагоги и школы открывались без какого-либо вмешательства со стороны правоохранительных органов. Эти беспрецедентные привилегии стали возможными благодаря труду и военной службе неортодоксов", - поясняет Иллуз.

(...) "Понятие общественного блага совершенно чуждо ультраортодоксальным политическим движениям, которые выработали политическую привычку извлекать максимальное количество привилегий из государства и граждан, без которых они не могли бы вести образ жизни, не предполагающий работу", - говорится далее.

(...) "Таким образом, государственный аппарат стал фиктивным, и его единственная функция состоит в том, чтобы его разворовывали группы интересов. Израиль является свидетелем как вакуума, так и крайнего политического цинизма (который объясняет его родство с Трампом), а также идеологического и мессианского радикализма. (...) Именно такая смесь лежит в основе глубокого морального кризиса еврейского государства", - комментирует социолог.

"Некоторые сразу отвергают такие заявления и ссылаются на "страну стартапов", жизнеспособность гражданского общества, демографический рост, способные вызвать зависть у уменьшающегося населения Европы, критикующего демократию, которая добилась блестящих дипломатических побед своими Авраамовыми соглашениями [подписанными в 2020 году в Вашингтоне, между Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем], кампанией вакцинации, заставившей самые большие страны позеленеть от зависти. На все это следует реагировать с тревогой: эти победы не могут скрыть того факта, что после долгого правления Нетаньяху Израиль значительно ослабел. Диаспора и американская Демократическая партия, которые всегда были его опорой, отдаляются, и в еврейском народе происходит, возможно, непоправимый раскол", - утверждает автор статьи.

"(...) Израиль переживает глубокий моральный кризис. Вместо того, чтобы использовать затруднения для того, чтобы осудить сионизм, куда полезнее было бы понять, как мир и еврейская диаспора могут помочь ему из него выйти", - резюмирует Ева Иллуз.