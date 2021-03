17 марта 2021 г. Джулиан Барнс | The New York Times Путин санкционировал российское вмешательство в американские выборы 2020 года, утверждается в новом докладе разведки США "Президент России Владимир Путин санкционировал масштабные усилия по нанесению ущерба кандидатуре Джозефа Р. Байдена-младшего во время прошлогодних выборов, в том числе путем проведения тайных операций по оказанию влияния на людей, близких к президенту Дональду Трампу, согласно рассекреченному докладу разведки, обнародованному во вторник", - передает The New York Times. "В докладе не называются имена этих людей, но, похоже, есть отсылка к работе бывшего личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, который безжалостно продвигал обвинения в коррупции в отношении Байдена и его семьи в связи с Украиной, - продолжает газета. - (...) Рассекреченный доклад представляет собой наиболее полную разведывательную оценку иностранных попыток повлиять на выборы 2020 года. В докладе говорится, что, помимо России, на ход выборов также пытались повлиять Иран и другие страны. Китай обдумывал свои собственные усилия, но в конечном итоге пришел к выводу, что они потерпят неудачу и, скорее всего, приведут к ответным мерам, заключили представители разведки". (...) В докладе разведки, а также в сопутствующем докладе Министерства юстиции и Министерства внутренней безопасности США "(...) подтверждаются выводы разведывательных агентств о вмешательстве России в 2016 году в пользу Трампа и утверждается, что Кремль поддерживал его переизбрание. А также категорически отвергаются обвинения в фальсификации результатов выборов, предпринятой из-за рубежа, ставятся под сомнение обвинения республиканцев во вмешательстве Китая в поддержку демократов и опровергаются утверждения о том, что Трамп и его союзники распространяли информацию о работе семьи Байденов в Украине". "В докладе также указано, что ни Россия, ни другие страны не пытались сами изменить результаты выборов. Попытки российских хакеров получить доступ к сетям на местном уровне и уровне штатов не были связаны с попытками Москвы повлиять на президентские выборы", - пишет газета. "В рассекреченном докладе не объясняется, как разведывательное сообщество пришло к своим выводам о российских операциях во время выборов 2020 года. Но чиновники заявили, что они очень уверены в своих выводах о причастности Путина, что заставляет предположить, что разведывательные агентства разработали новые способы сбора информации после того, как в 2017 году был выведен один из их лучших кремлевских источников", - предполагает издание. (...) "Хотя доклад был рассекречен администрацией Байдена, он основан на работе, проделанной во время администрации Трампа, сообщили сотрудники разведки, и отражает то, что у них были совершенно иные взгляды по сравнению с их политическими кураторами, назначенными Трампом. В докладе опровергаются многолетние попытки Трампа и его союзников посеять сомнения относительно оценок разведывательных агентств, согласно которым Россия не только хотела посеять хаос в Соединенных Штатах, но и выступала за его переизбрание. (...) Некоторые детали доклада уже обнародовались в течение нескольких месяцев до выборов, что отражает попытку разведывательного сообщества раскрыть больше информации о зарубежных операциях во время избирательной кампании после того, как нежелание разведсообщества сделать это в 2016 году способствовало распространению дезинформации", - говорится в статье. "В ходе кампании 2020 года, как указали сотрудники разведки, Россия распространяла дискредитирующую информацию о сыне Байдена, Хантере Байдене, в попытке повысить шансы Трампа на переизбрание. (...) Обвинения во вмешательстве в выборы были в последние годы одними из самых политически противоречивых. Нынешний доклад разведки похож на рассекреченную оценку, сделанную в начале 2017 года, в которой излагаются выводы об усилиях России, предпринимавшихся для победы Трампа на выборах, и которая еще больше усугубила межпартийные дебаты по поводу его отношений с Москвой и укрепила его враждебность к сотрудникам разведки и правоохранительных органов". "Поскольку Трамп ушел с поста, а выводы нового доклада преимущественно обнародовались в релизах во время кампании, не ожидается, что выводы доклада вызовут существенное межпартийное недовольство. Но некоторые элементы доклада, скорее всего, станут предметом политических баталий, - отмечается в статье. - К примеру, утверждение, что Китай оставался в стороне, расходится с тем, что заявляли некоторые республиканские чиновники. На закрытых брифингах на Капитолийском холме Джон Рэтклифф, последний директор национальной разведки при Трампе, заявлял, что китайское вмешательство было большей угрозой в 2020 году, чем деятельность России". (...) "Самый подробный материал в оценке касался России, которая стремилась повлиять на то, как американская общественность смотрит на двух основных кандидатов, "а также продвигать давние цели Москвы по подрыву доверия к избирательным процессам в США". В докладе подтверждается, что Москва использовала пророссийского депутата украинского парламента Андрея Деркача для подрыва позиций Байдена. Деркач четыре раза обнародовал утечки телефонных звонков, чтобы подорвать авторитет Байдена и связать его с украинской коррупцией. В докладе говорится, что Путин был в курсе действий Деркача, имевшего связи с российской разведкой. Ссылаясь на встречу Деркача и Джулиани, сотрудники разведки в 2019 году предупредили Трампа о том, что российские разведчики используют его личного адвоката в качестве канала для дезинформации. Джулиани также предоставил материалы из Украины американским следователям для проведения федеральных расследований в отношении семьи Байдена - этот тип операций в докладе упоминается как пример тайных усилий России, без указания имен или других идентифицирующих деталей", - пишет The New York Times, сообщая также, что "в докладе упоминается Константин В. Килимник, бывший коллега бывшего руководителя кампании Трампа Пола Манафорта, в качестве агента влияния России. Килимник предпринимал шаги в течение избирательного цикла 2020 года, чтобы навредить Байдену и его кандидатуре, говорится в докладе, что способствовало распространению ложного мнения о том, что Украина, а не Россия, несет ответственность за вмешательство в американскую политику". (...) "Сбор разведывательной информации для поддержки союзников Трампа и ее использование против Байдена был приоритетом для российской разведки. ГРУ, подразделение военной разведки Москвы, провело хакерскую кампанию против украинской энергетической компании Burisma, что, скорее всего, было попыткой собрать информацию о семье Байдена и ее работе в компании, подтверждает доклад. В последние недели избирательной кампании сотрудники разведслужб также заявили, что российские хакеры взломали сети на местном уровне и уровне штатов. Но в новом докладе говорится, что эти усилия не были направлены на изменение результатов выборов", - передает газета. "В этом докладе не упоминается о широкомасштабном взломе федеральных компьютерных систем с использованием уязвимости в программном обеспечении, созданном SolarWinds. Отсутствие согласованных усилий России по изменению результатов выборов заставляет предположить, что Москва переориентировала свою разведывательную службу на более широкие попытки атаковать правительство США", - говорится в публикации. (...) Источник: The New York Times