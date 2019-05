17 мая 2019 г. Иэн Тэлли | The Wall Street Journal США наложили санкции на русских и чеченцев в связи со смертью информаторов "Администрация Трампа предприняла действия, которые, вероятно, еще более усилят эскалацию напряженности в отношениях между США и Россией: в четверг она ввела санкции против российских и чеченских чиновников, связанных со смертью двух информаторов, критиковавших правительство российского президента Владимира Путина", - пишет The Wall Street Journal. "Санкции, введенные министерством финансов США, направлены против двух россиян, которых США обвиняют в содействии сокрытию смерти Сергея Магнитского, который был найден мертвым в российской тюрьме в 2009 году после того, как обвинил чиновников в мошенничестве. Санкции также помещают в черный список нескольких чеченцев, предположительно причастных к убийству оппозиционного политика Бориса Немцова, который был застрелен в 2015 году в нескольких шагах от Кремля, а также к другим внесудебным убийствам, пыткам и нарушениям прав человека", - поясняет издание. Россия заявила, что предпримет ответные шаги. "За этими шагами последуют ответные меры, - заявил The Wall Street Journal пресс-секретарь посольства России Николай Лахонин. - Это попытка навязать односторонние принудительные меры, противоречащие нормам международного права". Издание указывает, что в санкционный список попали Елена Анатольевна Трикуля, бывший следователь, и Геннадий Вячеславович Карлов, заместитель начальника следственного комитета министерства внутренних дел, в связи с причастностью к делу Магнитского, и Руслан Геремеев, бывший заместитель командира при ранее находившемся в черном списке чеченском лидере Рамзане Кадырове, за его предполагаемую роль в организации убийства Немцова. Источник: The Wall Street Journal